信錦將配息5元 殖利率逾7.5% 搭配現金減資每股退還股東2.5元

信錦 (1582) 週三 (21 日) 董事會通過去年財報與盈餘分配案，去年 EPS5.42 元，將配息 5 元，發放率達 92%，以週三收盤價 66.3 元換算殖利率逾 7.5%。此外，董事會考量公司成長穩定，營運資金充足，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，強化資金運用效率以利長期發展策略，決議現金減資 4.12 億元，減資比例 25%，以週三流通在外股數 1.65 億股計算，每股退還股東 2.5 元，資本額將從 16.5 億元降至 12.4 億元，每股淨值從 36.2 元提升至 48.3 元左右，合計股息，股東今年每股可領 7.5 元。



信錦去年合併營收為 88.7 億元，年減 3%，營業毛利率約為 23.1%，公司致力於開發高階機種、調整產品組合以維持穩定獲利、輔以強化生產效率及控管費用開銷下，全年營業利益為 12.2 億元，年增 3%。惟業外遭受匯率波動的不利因素影響，稅前 12.2 億元，年減 10%，稅後約 8.7 億元，年減 4%，因加權股本受可轉債稀釋膨脹 10%，EPS 為 5.42 元。



信錦為專業軸承底座領導廠商，長期耕耘液晶顯示器市場，擁有各式材料底座的開發能力與外觀設計的豐富經驗，並具備電子組件研發整合技術。隨著液晶顯示器市場結構往高階商用及利基市場移動，底座趨勢逐漸往機電整合發展，該公司在機種開發上，提供各式機構可變性，薄型化與重心平衡設計和高品質的外觀處理工藝，為其市場競爭力所在。



展望未來，信錦表示，因應人力與原物料成本上揚的挑戰，計畫逐步擴大自製零件與模具生產的垂直整合，發揮系統管理效率，並將自動化設備導入生產工站，以提升生產品質與效率，節省相關成本與費用，強化其競爭優勢，因此對未來營運表現持審慎樂觀態度。



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