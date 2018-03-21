〈遠航展望〉5成機隊面臨強迫淘汰壓力 呼籲政策給緩衝時間與補貼

交通部日前預告自 2019 年元旦起，民用機齡不得超過 26 年，導致遠東航空明年面臨一半飛機恐不能營運的窘境，遠航總經理李承仲今 (21) 日再度出面呼籲政府，應給予緩衝時間，也期望有必要時政策可提供適度補貼，他舉例，當前政府推動電動汽車和太陽能發電，就是採用這種做法。

根據民航局統計，國內 14 年以上高齡機共有 32 架，分別是華航 16 架、長榮 6 架、遠航 8 架。

其中，遠航 8 架 MD 飛機，最年輕的 2 架機齡也有 19 年，而其他 6 架機齡為 21-26 年不等，在「民用航空運輸管理規則」第 11 條修正為民用機齡不得超過 26 年後，遠航將有 4 架將陸續被強迫退場。

對此，李承仲呼籲，政府推行重大政策應事先要與業者作充分的溝通，讓政策能夠符合實際的需要，同時也應考慮業者負擔，他強調，目前 8 架 MD 平常有 1 架要固定維修，若有 4 架必須退場，僅剩 3 架將對營運造成嚴重衝擊。

李承仲認為，當新政策相對舊政策有重大的變動時，必須要給予業者一段調整、調適的緩衝時間，以免業者受到政策急遽變動的重大衝擊。

他也舉例，目前政府推動電動汽車與太陽能發電即採用這種做法，呼籲主管機關交通部和民航局參考。