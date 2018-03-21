凱羿-KY營收及獲利皆創新高 擬配發現金股利15元

凱羿 - KY(2939) 董事會今日通過去年財報及股利，該公司合併營收 56.05 億元，營業毛利 15.18 億元，稅後淨利 8.57 億元，EPS 18.63 元，均創下新高。該公司採「輕資本」、「高配息」，今年將每股將配息 15 元。凱羿 - KY 2017 年產品營收比重依序為廚房用品 79%、家居用品 11%、美體養護 5%、電子電器 3%、運動器材及其他 2%；市場比重則為美洲 76%、歐洲 16%、其他 8%。



自有品牌 Copper Chef 涵蓋鍋具、烤盤、刀具、電磁爐等一系列廚房用品，2017 年貢獻營收 38 億元。經典商品 9.5 吋多功能方形陶瓷不沾鍋，更獲消費者票選為「美國 2018 年鍋具類年度最佳產品 (Product of the Year USA)」，今年 Copper Chef 將推出第二代鍋具與電器用品，延續品牌銷售熱潮。廚具新品包括汽炸烤箱、二代鍋及二代烤盤，將陸續推出，尤其是即將推出的第二代鍋具與電器產品，將是今年業績成長的重要關鍵。



董事會通過 106 年度盈餘分配案，擬配發現金股利 15 元，配息率逾 8 成，將呈報股東會通過後實施。以凱羿今日收盤參考價 195.5 元計算，現金殖利率 7.67%。



凱羿 - KY 今年將持續推出許多新品，包括汽炸烤箱、二代鍋及二代烤盤，將陸續推出，尤其是即將推出的第二代鍋具與電器產品，將是今年業績成長的重要關鍵。



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