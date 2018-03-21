台驊投控與易貨嘀達成戰略合作協議 跨境貿易端到端服務再升級

台驊投控 (2636) 與傳化智聯旗下易貨嘀物流在杭州簽署戰略框架合作協定，雙方在中國市場末端配送方面建立全面的戰略合作夥伴關係，合作範圍將深入到業務、技術、資源、品牌等多方面，未來不排除股權合作可能。台驊投控表示，「城市物流專家」易貨嘀是中國上市公司傳化智聯 (002010) 旗下城市物流平台。傳化智聯自 1997 年涉足物流行業，以創新模式引領著中國公路物流業的發展。以物流供應鏈、數位化、金融與創新為三大引擎，運用互聯網、大資料、人工智慧等技術，逐步建構一張覆蓋全中國、互聯互通的貨運網。2014 年 7 月成立的易貨嘀，為首家獲合法身份的城市網約貨車平台，也是 G20 杭州高峰會指定城市配送服務商。易貨嘀「物流＋倉儲＋IT＋金融」全功能服務已經覆蓋 40 個樞紐級省會級城市，服務了十萬家中小型客戶以及 700 多家大型企業級客戶。



至於台驊投控的產品橫跨海、陸、空、歐亞鐵路運輸及倉儲物流服務五大板塊，在全球擁有超過 400 家代理，遍布美加、歐洲、亞洲、非洲、紐澳等世界主要城市，從傳統的國際貨代業務延伸到供應鏈金融等新興業務領域，在進出口物流服務上有著雄厚的實力。



隨著中國經濟的飛速增長，國民的消費水準不斷提高，跨境電商等新業態迎來高速增長期。依據中國海關總署統計，2017 年通過海關跨境電商管理平台零售進出口總額達到人民幣 902.4 億元，與同期增長 80.6%，遠高於全國外貿總體增速。



此次合作中，雙方將從長遠利益出發，以提升客戶體驗和降低物流成本為目的，著眼中國市場最後一公里的關鍵物流節點，發揮台驊投控在全球物流服務上的資源優勢，及易貨嘀在 B2B 城市配送最後一公里上的專業能力，以遍布全國重要城市的網路化優勢為基礎，打造更加完善的跨境供應鏈服務體系。



傳化智聯 2017 年前三季度總營收達人民幣 121 億元，市值達人民幣 550 億元。一方面，近年來，集團已在全國 40 個樞紐城市自建近 100 個公路港，擁有倉配中心及多式聯運的關鍵節點的重資產布局。



集團內部孵化的同城貨運調度平台易貨嘀，作為大陸 B2B 城配業務首批無車承運人服務提供者，與城際幹線運力調度指揮平台陸鯨一起，總計可調度 111 萬名司機用戶、10 萬名貨代用戶、7 萬名司機會員，覆蓋全中國 227 座城市。易貨嘀 2017 年營業額已達人民幣 8 億元，業務單量是行業第一。



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