滬指尾盤跳水小幅收跌 創業板指跌近2%

周三早間，随着券商、石油等板塊盤中走高，滬深兩市大盤股指震蕩攀升，滬指盤中一度漲0.70%，指數重返3300點，創業板指則沖高回落。午後，股指震蕩下行，臨近尾盤加速下挫，創業板跌逾1%，振幅高達2.53%。滬指收報3280.95點，跌0.29%，成交額2086億。深成指收報10980.55點，跌0.88%，成交額2729億。創業板收報1829.91點，跌1.86%，成交額945億。

盤面上，行業板塊方面，軍工股異動走高，晨曦航空(300581-CN)、安達維爾(300719-CN)等8股漲停，中航電子(600372-CN)等股紛紛大漲。財政部公布的2018年國防支出預算增速8.1%超市場預期，一定程度上提振了軍工投資信心，也支撐軍工行業基本面改善。

券商板塊今日表現出色，東興證券(601198-CN)漲7%，財通證券(601108-CN)漲逾2%，其它個股紛紛跟漲。

概念板塊方面，黃金板塊強勢，板塊逆市漲逾1%，西部黃金(601069-CN)漲停，園城黃金(600766-CN)漲近8%。國改股延續強勢表現，龍頭中成股份(000151-CN)五連板。

跌幅榜上，船舶、鋼鐵、有色、保險、獨角獸等板塊跌幅靠前。

對于當下市場的格局，經過節後的整體回升之後，目前處于典型的震蕩周期，賺錢效應依然存在，但熱點輪換較快，對于大多數人來說并不好把握，此時對于大多數投資者而言，最好的策略是不要過于頻繁的換股，鎖定自己熟悉的股票進行持續跟蹤，比天天選股交易來的更加穩定。

大盤又遇到新的變盤點，建議投資者短期以防禦為主，待行情明朗後，再重新做選擇。湘財證券樊波認為投資是立體的，股票、倉位、資金管理、心態是基礎，更重要的是性格與股性的匹配度，做自己适合的就是成功。

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