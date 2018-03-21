【富蘭克林華美】富蘭克林華美四大策略打造特別股新基金，追求最佳稅後收益率

全球亮眼的經濟數據表現，顯示今年將是景氣好、波動大的一年，在利率、通膨雙升的情境下，未來股、債雙漲的市況將不易復見，特別股因具備價格波動較小、股息配發固定、與各類資產相關性低等特性，成為國際上資產配置熱門標的。根據彭博資計統計至去年底，全球特別股 ETF 規模已達 317 億美元，創 10 年來新高，美國特別股基金更連續三年淨流入。

看準此一進場良機，富蘭克林華美特別於此時推出特別股基金，並以佈局非週期性產業、重視稅後收益、主動降低波動度及區分攻守型特別股等四大策略，打造收息商品新選擇。富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 提供累積型與配息型的彈性選擇，採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價，特別新增後收 NB 級別，由第一商業銀行擔任保管機構。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 擬任經理人余冠廷表示，美國升息雖然壓縮債券商品的收益率，但有利銀行淨利差擴大與金融業獲利提升，全球特別股因金融產業占比高，將是升息下的受惠族群。此外，不少公用事業、優質藍籌企業等均有發行特別股，提供更多獲利機會。統計過去 10 年非金融特別股表現，累積報酬率達 130%，勝過金融特別股的 96%，其中電力、不動產信託特別股表現可圈可點。（資料來源：彭博資訊，採富國銀行編纂之非金融特別股與金融特別股指數，2007/11/30~2017/11/30）

特別一提的是，大家或許知道特別股的股息率是固定的，但不一定注意到世界各國對特別股的配息屬性，有不同的課稅規定，而稅制的差異將影響投資人實際獲得的配息收入。以美國為例，海外投資人收到的特別股配息，若屬於股利性質，則可能會被課徵 30% 預扣稅款；若屬於利息性質，則可免除預扣稅款，一來一往之間將影響投資人最後實質入袋的息收。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在投資標的選擇上，特別將外國政府對海外投資人所課徵的預扣稅款政策納入評估要件，除基本面、信用分析、營運與財務風險外，也善用利息免稅優勢，篩選出稅後收益率相對較高的特別股，以增加投資效益。

此外，考量部分投資特別股基金的投資人是以領取配息為目的，預計長期持有 3 年以上，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 特別新增後收 NB 級別，提供長期投資人不同的手續費支付選擇。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。此外，投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（www.FTFT.com.tw）查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。