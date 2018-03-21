台股盤前─美股反彈+迎接季底作帳行情 買盤支撐守穩11000點關卡

台股昨 (20) 日受美科技股走跌拖累，終場以跌 36.06 點，報 11010.84 點作收，守住 11000 點整數關卡，成交量 1096 億元。分析師表示，台股連續 2 天在國際股市重挫壓力下表現抗跌，多頭展現防守大盤能耐，在美股回穩，加上接下來季底法人作帳行情，若能守穩短線支撐 10800 至 10950 點，有機會挑戰前高 11270 點

外資昨日買超現貨 0.4 億元，期貨淨多單僅稍微加碼 362 口至 44,253 口，個股部分買超台積電，不過持續調節鴻海，並大買富邦 VIX 2.24 萬張。分析師表示，外資最近布局方向並不明確，觀望情緒濃厚。

觀察今 (21) 日盤面重點，博通收購高通失利，外傳博通執行長陳福英近期與聯發科董事長蔡明介見面，可能將收購目標轉至聯發科，外媒更點名，聯發科可能成為博通有意收購的對象。

長榮航公布去年稅後純益 63.1 億元，年增 65%，主要受到客貨運暢旺帶動，每股純益 (EPS) 為 1.38 元，遠高於前年的 0.83 元，長榮航董事會也決議，今年將配發 0.2 元現金股利及 0.5 元股票股利，總計 0.7 元，高於去年的 0.5 元。

百略昨晚宣布因重大訊息待公布，今日將停牌，對於停牌原因僅透露董事會決議通過後會對外說明，外界揣測百略很可能併購對當地醫材商或以發行 ADR 方式，增加美國的品牌知名度。

台新金舉行董事會修改公司章程，將董事席次從現有的 9 席縮減為 7 席，以拉高市場派當選的門檻，法人估算，在台新金縮減董事席次後，寶佳恐一席都拿不到。

金管會主委顧立雄指出，將在銀行法訂定金金分離規定，企業集團投資金融機構，指派董事擬以一家為原則，公股部分建議由外部人兼，可能掀起一波公股董事換人潮。

分析師表示，台股受到美股震盪影響，震幅顯著提高，不確定性拉升，接下來至 4 月中旬，上市櫃仍有逾 50 萬張融券將陸續強迫回補、季底的法人作帳行情，若大盤守穩短線支撐 10800 至 10950 點，仍有機會挑戰前高 11270 點，惟本周聯準會召開貨幣政策會議，短線美股面臨轉折區，應隨時留意台股的變化。