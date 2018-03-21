媒體：監管新規對凈利要求變嚴 多家公司撤回IPO申請

自2月23日中國證監會明確提出「IPO被否需運行三年才可借殼」以來，短短不到一個月的時間，已有26家公司撤回了IPO申請。超低的過會率、對於凈利潤的新要求讓不少企業知難而退。

投行人士向《證券時報》透露兩個IPO新的監管要求：

1 IPO在審企業，近三年凈利潤合計要超過1個億，且最後一年超過5000萬，不達標的，要麽選擇撤回，或者接受現場檢查

2 IPO新申報的企業，主板要求最近一年凈利潤超過8000萬，創業板不低於5000萬。

華爾街見聞此前提到，2月23日，中國證監會表示，被否決的IPO企業至少應運行3年後才可籌劃重組上市。

證監會當日表示，將區分交易類型，對標的資產曾申報IPO被否決的重組項目加強監管。對於重組上市類交易（俗稱借殼上市），企業在IPO被否決後至少應運行3年才可籌劃重組上市；對於不構成重組上市的其他交易，我會將加強信息披露監管，重點關註IPO被否的具體原因及整改情況、相關財務數據及經營情況與IPO申報時相比是否發生重大變動及原因等情況。

證監會還表示，將統籌滬深證券交易所、證監局，通過問詢、實地核查等措施，加強監管，切實促進上市公司質量提升。

據《證券時報》統計，2018年至今，共有48家公司撤回了IPO申請。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)