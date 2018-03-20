光控(00165-HK)陳爽﹕內地對半導體需求大

向一帶一路沿線國家走出去，是內地企業發展方向之一，要達成此目標，內地企業便要透過具有中資背景的投資銀行，讓內地企業在海外發展成功獲取資金及網絡。里昂證券主席唐臻怡指出，中資券商得以在內地推動人民幣國際化等措施受惠。他中信證券在4年前完成收購里昂證券後，已經將兩者之間的橋樑青通；又指出中信證券是內地券商中最具國際化，而在國際投行中，則是最中國化的券商。

在談及投資者若在內地物色投資對象，光大控股(00165-HK)行政總裁陳爽指出，目前公司管理的資產中，有70%是投資在內地，在海外投資則佔資產30%，又指出對新科技或創新項目投資比重佔資產30%，傳統產業則佔70%。為了配合內地對創新企業的鼓勵，公司會透過其他基金合作投資在有關行業，當中包括半導體等行業。他又指出內地對半導體需求龐大，每年從海外入口的半導體價值，與從海外入口原油價值是相若。相信隨著日後內地持續對半導體行業投資，自然可以吸引更多相關方向人材。

不過陳爽亦指出，目前內地仍是一個非完全市場化市場，投資者最多仍要視乎政府政策方向及目的。他指出政府致力推動去槓桿化，個別行業便失去了資金，反而在海外﹑實行市場化的市場，投資者會自行承擔並無剛性兌付的風險。他又指出當銀行減少對個別行業的資金投放，資產管理公司仍可以從保險投資資金物色機會。

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