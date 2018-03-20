全國醫療器械監督管理工作會議召開

據國家食藥監總局3月20日消息，2018年3月19日至20日，全國醫療器械監督管理工作會議在上海召開。會議貫徹落實2018年全國食品藥品監督管理暨黨風廉政建設工作會議要求，總結2017年全國醫療器械監督管理工作，部署2018年醫療器械監督管理重點任務。總局副局長焦紅同志出席會議并講話。

會議指出，全國醫療器械監督管理工作認真貫徹落實黨中央、國務院關于食品藥品監管工作的決策部署，堅持以人民為中心，主動擔當，履職盡責，醫療器械質量安全水平大幅提升，人民用械安全得到有效保障。2017年，醫療器械審評審批制度改革不斷深化，醫療器械監管法規體系進一步完善，醫療器械上市後監管工作持續加強，醫療器械監管國際交流合作成效顯著。

會議要求，2018年醫療器械監管工作要堅持以人民為中心，堅持“穩中求進”工作總基調，按照“四個最嚴”要求，以深化改革為主線，以提升醫療器械安全保障水平為目标，落實食品藥品監管“七個必須堅持”的工作思路，努力讓人民群衆用械更加安全、更加放心。

2018年，要繼續完善醫療器械監管法規體系，為醫療器械監管工作提供重要保障;要深化審評審批制度改革，推動醫療器械高質量發展;要強化醫療器械全生命周期監管，嚴防嚴控風險;要加強隊伍建設，為監管工作提供人才保障;要加強國際交流，提升我國醫療器械監管水平;要抓好廉政建設，切實改進工作作風。

北京、遼甯、上海、江蘇、福建、山東和廣東等7個省(區、市)局作了大會交流發言。各省(區、市)及新疆生産建設兵團、計劃單列市食品藥品監管部門代表，總局機關相關司局及直屬單位代表，北京、天津、上海、浙江醫療器械技術審評機構和有關檢驗機構代表，相關協會、學會代表參加了會議。

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