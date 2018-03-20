中國平安(02318-HK)2017年多賺42.8%至890.88億元

中國平安(02318-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團收入合計9745.7億元人民币(單位下同)，同比增長25.8%；淨利潤999.78億元，同比增長38.2%；歸屬于母公司股東的淨利潤為890.88億元，同比增長42.8%；擬派末期息每股現金1.00元(含稅)。

公告稱，集團個人業務淨利潤589.75億元，同比增長44.4%，占公司歸屬于母公司股東的淨利潤的66.2%。

個人客戶總量1.66億，較年初增長26.4%，客均合同數較年初增長5.0%，客均利潤同比增長14.2%。新增客戶數4630萬，同比增長20.5%，新增客戶中有40.4%來自集團互聯網用戶。

互聯網用戶總量4.36億，較年初增長26.0%；月均活躍用戶數7356萬，同比增長 18.7%，人均使用2.22項線上服務，較年初增長14.4%。

此外，集團有4723萬個人客戶同時持有多家子公司的合同，在整體客戶中占比28.5%，較2016年、2015年分别提升4.5個百分點、9.5個百分點。

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