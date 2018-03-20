【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國四大指數全面下跌之下，使得台股跳空開低，終場加權指數下跌 36.06 點，再度守住 11000 點整數關卡，後續走勢持續高檔震盪整理機率較高，而外資在現貨部分買超 0.40 億，合計三大法人現貨淨賣超 7.31 億。

《國際金融市場焦點分析》

Facebook 因個資管理問題引發科技股賣壓，同時在 FOMC 會議前投資人心態偏向謹慎，S&P 500 和 Nasdaq 收盤創一個多月以來最大單日跌幅；匯市方面，歐盟外交官已經批准了英國兩年過渡協議的廣泛條款，英國首席歐盟談判官 Barnier 也已確認達成協議，英國將持續執行歐盟規則直到 2020 年底，英鎊方面以利多反應大幅走高站上 1.40 美元，不過尾盤收斂部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯王儲表示，如果伊朗發展核武，沙國將會跟進，同時川普對伊朗核協議的審視可能趨向鷹派，地緣政治的干擾在美國頁岩油擴大產出之際對油價構成支撐，不過週一美股大幅走低依舊對油價造成衝擊，兩油收盤小幅下跌；美國大平原南部冬季風暴帶來作物亟需的降雪及水分，同時阿根廷也出現降雨緩解旱象，黃豆及小麥期價同步重挫，玉米受到波及價格也下跌逾 2%。

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