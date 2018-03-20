滬指低開高走沖擊3300點 醫藥板塊上演漲停潮

周二，滬深兩市雙雙低開，随後整體維持低位震蕩態勢。午後創業板指率先翻紅，上證指數随後拉升，沖擊3300點關口。滬指收報3290.64點，漲0.35%，成交額1670億。深成指收報11077.80點，漲0.08%，成交額2352億。創業板收報1864.62點，漲1.18%，成交額811億。

盤面上，午後以石油石化、煤炭、鋼鐵、建材等為代表的大周期板塊表現出色，漲幅居前。此外，醫藥生物行業可謂是“一枝獨秀”，板塊漲逾2%，個股中掀起一波漲停潮，其中，益佰制藥(600594-CN)、貴州百靈(002424-CN)等11股漲停，其它個股表現也十分活躍。數據顯示，3月以來醫藥股持續受政策利好刺激，總共有12隻醫藥股在3月份股價創出曆史新高。

雄安概念股今日也拉升走強，太空板業(300344-CN)強勢漲停，絲路視覺(300556-CN)漲停，建科院(300675-CN)等股紛紛上漲。全國人大代表、北京市發改委主任談緒祥表示，將支持雄安新區建設納入北京新版城市總體規劃，堅持雄安新區需要什麽就堅決支持什麽。下一步北京將在七方面加大對雄安新區的建設支持，助力雄安新區在高質量發展方面成為全國的樣板。

次新股午後走強，龍頭泰永長征(002927-CN)直線封板，萬興科技(300624-CN)再度封死漲停成就9連板。

跌幅榜上，釀酒、汽車類、有色、房地産等板塊跌幅靠前。

技術面上，滬指收複20日線和5日線。從日K線圖上來看，5日線與10日線死叉相交且敞口向下發散，表明指數短或許會走弱。如若繼續調整，需要關注3250點一線以及2月22日所形成的跳空缺口上沿的承接力度。總體上看，指數仍然在3228點-3335點的箱體中震蕩整固;當下正處于箱體中間位置，上下都有空間。日線圖上沒有出現較大K線，說明無論是存量資金還是場外資金都顯得比較謹慎。

博星投顧表示，中期建議關注中小創藍籌品種;短期建議關注電子科技類強勢品種。市場能夠在3300點下方維持橫盤不跌的走勢，說明存量資金態度依然比較積極，無論是創藍籌還是主板績優藍籌，在年報及一季報業績确定性較大的品種上，均衡配置為當下較為合适的策略。

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