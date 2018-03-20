華潤置地(01109-HK)2018年開發物業營業額竟已銷定了這麼多錢！

華潤置地(01109-HK)2017年度全年多賺18.03%至230.17億元(人民幣.下同)，每股盈利3.32元，建議派發末期息每股86.7仙，連同中期息計全年股息按年增長37.4%至96.7仙，派息比率35%，較2016年度提升5個百分點。

2017年全年綜合毛利潤率為40.3%，較2016年同期的33.7%有明顯提升。其中，開發物業毛利率由2016年同期的32.3%提升為39.8%；包括酒店經營的投資物業利率由2016年同期的60.6%小幅上升至61.3%。從這個數據看，開發物業表現較投資物業為好。此外，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利191.6億元，同比增長17.7%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利230.2億元，同比增長18%。

一間公司的派息政策，其賺錢能力相信是一個關鍵。華潤置地今年派息比率會更上一層樓，相信管理層早有盤算。不過，在華潤置地的年度業績，亦可看到端倪。報告中是這樣說的，截至2017年12月31日，集團已銷售尚未結算的簽約額為1260.9億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於2018年內結算的開發物業營業額已達786.7億元。

做生意，要貨如輪轉。於回顧年度內，華潤置地積極增加土地儲備，以總地價1,044.7億元人民幣(權益地價653.4億元人民幣)增持了64宗土地，新增土地儲備計容建築面積達1,196.6萬平方米，其中開發物業1,005.5萬平方米，持有物業191.1萬平方米。

截至2017年12月31日，集團土地儲備已覆蓋全球60個城市，總土地儲備面積達4,897.8萬平方米，可滿足集團未來三年的發展需求；其中開發物業土地儲備面積4,081.8萬平方米，投資物業土地儲備面積816.0萬平方米，一、二線城市土地儲備佔比達75.0%，土地儲備結構健康，與集團商業模式相匹配。

地買多了，財力方面又如何。集團堅持穩健的財務政策，截至2017年12月31日，總有息負債比率為42.3%，較2016年底的36.4%有所上升，淨有息負債率為35.9%，較2016年底的23.8%有較大幅度的上升，但仍維持在行業較低水平。

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