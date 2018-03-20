山水水泥(00691-HK)董事局大換班

山水水泥(00691-HK)公布，自2018年3月19日起：廖耀強已辭任公司董事會主席、執行董事和授權代表及於公司附屬公司的董事職務；閻正為先生已停任廖耀強之替任董事；李志強已辭任公司董事會副主席和執行董事；及李和平已辭任公司執行董事和首席執行官及於公司附屬公司的董事職務。委任董事會主席、執行董事和授權代表。同時，自2018年3月19日起：李留法已獲委任為公司董事會主席和執行董事；朱林海已獲委任為公司執行董事；及華國威已獲委任為公司授權代表。

董事會委員會組成的變更同下：廖耀強已辭任董事會提名委員會主席和執行委員會主席；李志強和李和平已辭任董事會執行委員會委員；李留法已獲委任為董事會提名委員會主席和執行委員會主席；及朱林海已獲委任為董會執行委員會委員。

山東山水董事及法定代表人辭任及委公司及China Pioneer宣佈，自2018年3月19日起：韓依克已辭任山東山水董事長兼法定代表人；李和平已辭任山東山水副董事長；趙征已辭任山東山水副總經理兼財務總監；韓依克、李和平、齊士強、趙征和潘泳晴已辭任山東山水董事；李留法已獲委任為山東山水董事長兼法定代表人；李留法、丁基峰、蘇愛珍、趙永魁、高勇和劉德權已獲委任為山東山水董事；及丁基峰已獲委任為山東山水總經理。

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