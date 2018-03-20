美“3D打印房屋”有望上市 為無家可歸者提供住處

據英媒報道，目前，美國有兩家企業正在研發快速3D“打印房屋”，以大幅降低房屋的建造成本，同時改善3D打印技術，令建造時間最終可縮短至12至24小時。

報道稱，用作示範的“房屋”面積為650平方英尺(約60平方米)，需要價值1萬美元的混凝土作為建材，花48小時便可“打印”而成。

這項設計的目标，是大幅降低房屋的建造成本，利用批量購入混凝土等規模生産方式，節約開支。同時改善3D打印技術，令建造時間最終可縮短至12至24小時。

2018年晚些時間，這項計劃將登陸薩爾瓦多，在當地試建一批房子。目标是在2019年展開工程，建造出100間住房。

“如果成功，這將改變業内的建房方式。”參與項目的布萊特·哈格勒(Brett Hagler)表示。“我們不去嘗試的話，是不負責任。”他說。

這些房子的對象，不是一些大城市租客，而是最急切需要房子的人。但這些房子并不是免費提供的。

“入住的家庭將要承擔一筆無利息、非牟利的按揭，分期10年還清。”哈格勒表示，月供費用約30美元。根據薩爾瓦多的政府數據，該國農村地區人均月薪為360美元。

哈格勒承認，3D打印房屋將會對當地的建築市場造成影響，波及建築工人的生計，但他同時指出，“根據我們對過往的觀察，越快將人們安置在安全的居所，他們將越快找到工作，或獲得小額貸款，展開自己的事業。” 哈格勒表示。“比起僅提供工作崗位，盡快將無家可歸者安置好，事實上能令他們更好地找到工作。”

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