G20尋求支持「自由貿易」承諾 欲淡化對保護主義的擔憂

路透報導，全球金融領導人週一尋求旗幟鮮明地支持自由貿易，並宣稱放棄保護主義立場，因在美國對進口鋼鋁徵收關稅，並將對中國採取進一步關稅行動之時，人們擔憂這可能觸發貿易戰，進而損及全球成長。全球 20 個最大經濟體的財長和央行總裁齊聚布宜諾斯艾利斯，討論經濟前景、資本流動、比特幣等加密貨幣、以及如何防止跨國企業避稅等問題。



但美國總統川普 3 月 8 日單方面決定對進口鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅後，貿易問題成為了此次會議的焦點。



德國財長舒茲 (Olaf Scholz) 接受德國媒體專訪時表示，「我非常擔心我們今天繁榮的基礎－自由貿易－已面臨風險。保護主義並非解決我們當前所面臨困難的方法。形勢非常嚴峻。」另外，他也指出，會謹慎使用貿易 “戰” 一詞。他將尋求說服華盛頓不要實施鋼鋁關稅計劃，該計劃 3 月 23 日才生效。



出席 20 國集團 (G20) 會議的其它國家領導人與德國有著同樣的關切。會議將於週二結束，會後將發表聯合公報。



日本央行總裁黑田東彥在到達會場時指出，「國際社會深切認識到自由貿易至關重要。」另一方面，巴西央行總裁戈爾德法因 (Ilan Goldfajn) 也呼籲 G20 共同努力，保持全球貿易流動的開放性。



美國宣佈對進口鋼鋁徵稅給其貿易夥伴敲響警鐘，提醒他們川普正在兌現其威脅，放棄過去數十年建立起來的、基於世界貿易組織 (WTO) 規則的貿易體系，轉而採取單邊貿易行動。



作為美國知識產權調查的一部分，該國正考慮對中國實施規模更大的關稅和投資限制。這引發外界擔憂，由此招致的報復行動將會嚴重影響全球貿易，並斷送自 2008 年金融危機期間組成 G20 以來最強勁的全球經濟成長。



摩根士丹利經濟學家週日晚間給客戶最新研究報告中指出，美國大範圍實施 “301 條款” 救濟的結果是，對中國生產的商品徵收 20% 的關稅，加之中國作出的相應回應，將導致兩國經濟增長年率在一年內減少整整 1 個百分點。



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