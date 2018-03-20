邑錡去年每股賺0.77元，擬配發1元股利，股息股利配發率130%

邑錡表示，受惠創新ODM業務在「產品設計＋製造量產」營運模式策略奏效，帶動單一客戶訂單金額倍數提升至億元級；另一方面，自有品牌OBM業務則受惠陸續推出新產品，市場拓展部分新增東亞地區經銷商，進一步擴大Brinno品牌市占率表現，2017年創新ODM業務與自有品牌OBM業務占整體營收比重分別為58%、42%。
邑錡進一步表示，由於2017年受新台幣大幅升值7.7%影響、以及創新ODM業務一站式解决方案快速提升業績，使得整體營運結構有所調整，目前邑錡也持續積極與創新ODM客戶及供應商啟動優化管理、調整議價，可望增加創新ODM業務毛利及獲利表現，挹注未來整體獲利能力之精進。
展望2018年第一季，邑錡指出，在創新ODM業務方面，目前邑錡仍積極與一線科技大廠共同研發新款產品，進一步謀取國際知名品牌億元級大型專案新訂單，爭取於上半年陸續出貨。同時邑錡表示，看好全球智慧家庭需求的提升，特別是居家保全領域，將有助於邑錡數位電子貓眼相機的銷售，帶動營收比重自5%進一步提升至25%之目標；另一方面，公司亦持續與美、日系國際知名一線品牌大廠洽談智慧家庭應用新產品開發計畫，可望增添邑錡未來營運新一波的成長動能。
『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』