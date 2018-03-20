人民幣兌美元中間價20日報6.3246 升94基點

新浪外匯訊 3 月 20 日，人民幣兌美元中間價報 6.3246，較上一交易日昇值 94 點。

隔夜美元指數下跌收報 89.9220。隨著美聯儲步入收緊貨幣政策週期，美元本被認為將因此受益。但市場對於美國政府政策的擔憂以及美國經濟健康狀況的可持續性的猜測卻對美元構成了強大的下行壓力。

人民幣對美元料將在 6.30-6.35 區間窄幅波動

昨日，外匯管理局公佈數據稱 2018 年 2 月境內外匯市場繼續呈現自求平衡格局，主要渠道的外匯供給或需求都相對平穩。近期，雖然國際金融市場波動性有所上升，但國內經濟繼續平穩運行、市場預期合理分化，人民幣對美元匯率雙向波動並保持基本穩定，境內外匯供求延續自主平衡格局，說明當前我國跨境資金雙向流動、總體平衡的發展態勢更加穩固。

“近期，從國內外市場環境來看，人民幣匯率易升難跌。今年政府工作報告對匯率的要求是'保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。'匯率基本穩定有利於管控跨境資金大出大進風險，維護金融體系穩健。另外，近期中美貿易爭端有升溫跡象，中國不主張打貿易戰，但貿易戰如何發展仍是人民幣匯率的一個影響因素。” 中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示。此外，中國經濟基本面因素也對人民幣匯率形成支撐。

在美聯儲 3 月 22 日議息會議結果公佈前，人民幣匯率有望保持基本穩定，料將在 6.30-6.35 區間窄幅波動。

新聞來源：新浪財經