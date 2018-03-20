光隆帳上未分配盈餘達2億元，今年仍有望配息2.5元以上

【財訊快報／李娟萍報導】光隆 (8916) 去年第一季受到火災影響，雖有保險金入帳及處分金融資產，但 2017 年營運恐仍呈現小幅虧損。不過，光隆帳上有未分配盈餘尚有 2 億元，加上去年第四季獲利，法人預期，光隆有機會配發現金股利 2.5-2.8 元。 法人分析，光隆向來以配發現金股利為主，股利發放率在 58%-87%。光隆 2017 年營運雖然可能呈現虧損，但觀察去年第三季未分配盈餘尚有 2 億元，第四季獲利估也有近 2 億元，光隆 2017 年無重大資本支出情況，有機會配發現金股利 2.5-2.8 元。



法人指出，光隆成衣部門陸續提高營收占比，未來將持續以高毛利率產品為主，如貼條夾克、Gore-Tex 成衣、羽絨衣與睡袋等為主，預估 2018 年營收金額可超過 40 億元，有近一成的成長。



觀察中國白鴨絨報價顯示，2017 年每公斤平均價在 35-40 美元，預期在中國環保政策轉趨嚴格的情況下，將推升 2018 年白鴨絨報價，價格區間將落在每公斤 50-60 美元，較 2017 年漲幅 45%-50%，有助於光隆今年營收與獲利同步成長。



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