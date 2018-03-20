3D鏡頭料成光學市場明日之星 舜宇積極鞏固領先優勢

去年底加入恒指成分股的舜宇光學 (2382-HK) 昨(19)日公布去年業績，由於智能手機相關業務及車載成像領域的快速發展，集團去年收入按年上升 53.1% 至 223.66 億元 (人民幣 ‧ 下同)，純利更勁升 1.28 倍至 29.01 億元，較早前發盈喜時的預測升 1.2 倍略佳，每股盈利約 2.67 元，派發每股 0.661 元末期股息，按年升 1.27 倍。

綜合香港明報、星島日報報導，舜宇光學表示，高速發展的消費類電子行業進入平穩期，增速持續放緩，不過，大陸品牌改變策略，推出高端機型搶佔市佔率，另外互聯網在全球的普及，帶動集團的手機鏡頭和手機攝像模組供應。

此外，集團表示，去年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量的上升，以及手機鏡頭平均售價增加，光學零件收入按年升 219.55% 至 43.01 億元；光電產品錄得 177.71 億元，升 179.08%；光學儀器更升 24 倍至 2.93 億元。

舜宇去年不單收入增長逾 53%，毛利率亦由前年的 18.3% 增加至 21.5%。在產品價量齊升推動之下，令到舜宇盈利顯著提升。

舜宇去年研發費用約 11.68 億元，佔集團收入約 5.2%，2016 年佔比約 4.8%。集團表示，研發費用主要用於高規格手機鏡頭及手機攝像模組、移動終端光電產品、車載鏡頭等，會密切關注市場發展動態，加速業務的轉型和升級。

舜宇指出，大陸手機市場已接近飽和，根據市場研究公司的資料，大陸智能手機市場的零售量，去年只有 1.5% 的按年增長。

不過，市場對於高端鏡頭的需求仍然殷切，包括大光圈、廣角、超薄、雙鏡頭、光學變焦、生物識別、小型化等各種有特殊功能的鏡頭。

至於 3D 鏡頭預料更可成為光學市場的明日之星。舜宇正積極與有 3D 核心技術的公司緊密合作，希望可以鞏固舜宇在光學行業的領先優勢。

至於車載鏡頭方面，舜宇表示隨著半自動以及全自動駕駛技術不斷發展，對鏡頭的需求自然有增無減，預計集團仍將全面受益於車載鏡頭行業的持續高速增長。

舜宇昨日收報 147.1 港元，上升 2%。