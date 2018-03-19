【IPO追蹤】毛記葵涌(01716-HK)熱爆 超購2888倍勢成超購王

雜誌《100毛》及「毛記電視」母公司毛記葵涌(01716-HK)第二日招股，據8間券商，累計為其借出近234.05億元孖展額，相當於公開發售集資810萬元計，超購認購逾2888倍。單計這個數字已超越「天仁茗茶」賓仕(01705-HK)的超購2600倍，成為本港史上超購最多IPO第二位，招股反應持續升溫，勢成為本港史上「超購王」。

市場正關注毛記葵涌能否打破Magnum(02080-HK)(現改名為奧克斯國際)的3558.2倍，成為史上「超購王」，甚至突破超購4,000倍的大關。

目前，毛記葵涌的招股反應大分勁，暫持錄得940張「頂頭槌」飛(每張約405萬元)，其中430張來自耀才、400張來自輝立、110張來自時富。

毛記招股反應熱烈，持有毛記葵涌10%股權的萬華媒體(00426-HK)及世界華文媒體(00685-HK)也水漲船高，世界華文媒體曾漲逾4倍至3.69元，收報1.92元，升1.67倍，成交額增達3,830萬元，為近幾年罕見。萬華媒體收報1.55元，大升13.14%，成交額7279萬元。

根據毛記招股書披露，世界華文媒體及其持股73%的萬華媒體，將持有毛記發售完成後所持有的股份的7.5%權益。

毛記今次計劃發行6750萬股，其中一成作公開發售，招股價1至1.2元，最多集資8100萬元，每手2000股，入場費約2424元。公司在本月21日截止招股，28日掛牌。其上市獨家保薦人為長雄證券。

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