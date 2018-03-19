樂視網(300104-CN)：不存在應披露而未披露的重大事項

樂視網樂視網(300104-CN)公告，公司股票日于2018年3月16日、19日連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到20%以上，根據《深圳證券交易所交易規則》等有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

針對公司股票異常波動的情況，公司就相關事項進行了核實：

1、公司不存在違反公平信息披露規定的情形;

2、公司、控股股東不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項;

3、近期公司外部經營環境未發生重大變化;

4、近期公司未發現公共媒體報道可能或已經對本公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息;

5、公司控股股東在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

公司董事會确認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對公司股票價格産生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

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