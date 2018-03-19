銀監會：對小微企業貸款提出“兩增兩控”的新目标

銀監會網站最新消息，為深入貫徹落實黨的十九大、全國金融工作會議和中央經濟工作會議精神，着力緩解小微企業金融服務供給不充分、結構不均衡的問題，推動銀行業小微企業金融服務由高速增長轉向高質量發展，銀監會于近日印發了《中國銀監會辦公廳關于2018年推動銀行業小微企業金融服務高質量發展的通知》(以下簡稱《通知》)。

銀監會2015年初提出小微企業貸款增速、戶數和申貸獲得率“三個不低于”目标以來，督促銀行業連續三年達标，對緩解小微企業融資難題起到了積極作用。為進一步引導銀行業聚焦薄弱環節、下沉服務重心，《通知》在繼續監測“三個不低于”、确保小微企業信貸總量穩步擴大的基礎上，重點針對單戶授信1000萬元以下(含)的小微企業貸款，提出“兩增兩控”的新目标，“兩增”即單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業貸款同比增速不低于各項貸款同比增速，貸款戶數不低于上年同期水平，“兩控”即合理控制小微企業貸款資産質量水平和貸款綜合成本;突出對小微企業貸款量質并重、可持續增長的監管導向。

《通知》同時從完善機構體系、提升服務效率、改進貸款支付、落實盡職免責、盤活信貸資源、主動開展信息披露等方面提出具體要求，強調商業銀行要認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，回歸本源、專注主業，用好用足激勵政策，實現銀行業小微企業金融服務從“量”的擴大轉向質量、效率、動力的變革。

截至2017年末，全國小微企業貸款餘額30.74萬億元，同比增速15.14%，比各項貸款平均增速高2.67個百分點;小微企業貸款餘額戶數1520.92萬戶，較上年同期增加159.82萬戶。

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