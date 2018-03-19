【華冠投顧】武傑電台:台股開低走高!

◆ 看法不變

台北股市早盤小跌 - 22 點開出，雖然一度再跌破 11000 點大關；但是 9：30 後，低檔買盤轉強，指數震盪走高，收盤小漲 + 19 點作收，收在 11046 點，成交量 1109 億。

今天雖然加權指數僅小漲 + 19 點作收，但是相對於南韓、日本股市的表現；台股算是表現出『黑手心態』。上星期我們規劃本周在台指期貨結算下，預計可望『拉高結算』；對於這樣的規劃我們保持『看法不變』。甚至以目前的結構來看，不排除這星期台股有『挑戰新高』的機會!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多，而今天台股開盤跌 22 點，跌幅最大來到 44 點，但隨後一陣拉抬，最終收漲 19 點，收在 11046 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光小漲收在 3710 元， 2317 鴻海小漲收在 92.9 元，權值王 2330 台積電持平收在 255 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 5410 國眾、6118 建達、4560 強信 KY、4168 醣聯、5281 大峽 KY、2442 新美齊、3228 金麗科、2388 威盛、8913 全銓… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 6290 良維、2462 良得電、9938 百和、8933 愛地雅、3354 律勝、6449 鈺邦… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估