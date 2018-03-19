Cobalt Blue Holdings Limited Thackaringa 重大的礦產資源量升級

Cobalt Blue (ASX:COB) （澳大利亞證交所交易代碼：COB）欣然公告公司在澳大利亞新南威爾士州 Broken Hill 附近的 Thackaringa 項目獲重大資源量升級。目前全球礦產資源量估算包括 7200 萬噸的品位為 852ppm 的鈷（Co）、9.3% 的硫（S）和 10% 的鐵（Fe），相當於 61000 噸的鈷（500ppm 的鈷邊際品位）- 相較於 2017 年 6 月的礦產資源量估算（詳見 2017 年 6 月 5 日的澳大利亞證交所公告），此次升級代表了總噸數增長了 31%，鈷含量增長了 23%。



要點：



- 新的礦產資源量估算成功達到了重要的資源量定義鑽探計劃，包括約 1.25 萬米的約 74 個孔；地質可靠程度的提升為將約 72% 的礦產資源量歸類為標示資源量提供了支持。



- 這些結果反映了我們 17 年日曆年鑽探活動非常好的結果。 COB 已經向我們的合資（簡稱 "JV"）合作夥伴（Broken Hill Prospecting）遞交了草擬的地質報告，並且已經發出了正式的通知說明 COB 相信公司已經圓滿完成其第一階段的 JV 要求。展望未來，COB 一切如期進行，將在 2018 年 6 月 30 日之前發布預可行性研究（簡稱 "PFS"）並按照協議完成第二階段的義務，獲得 70% 的實益權益。



- Thackaringa 按目標進行，將成為世界級的鈷項目，近期的選冶試驗工作達到了極高的 88% 的鈷回收率（從礦石到有價產品）。



- Cobalt Blue 仍致力於完成初次的礦石儲量估算（PFS 的一部分）。



Thackaringa 更新的礦產資源量估算分攤到 3 個主要的礦床，詳見文末鏈接中的表格 1。



Thackaringa 項目時間表



COB 按照計劃將於 2018 年 6 月 30 日之前完成對 Thackaringa 鈷項目的 PFS 研究，並且很高興發布礦產（'標示的'）資源量升級 - 按照第一階段應完成的任務。到目前為止的結果證明著 Thackaringa 鈷項目繼續朝著商業化的進程發展。



總的公司時間表請見文末鏈接。



從 Thackaringa 區域地圖（見文末鏈接）可見，其毗鄰 Broken Hill、鐵軌和道路網絡以及為將來生產提供支持的電力和水設施。



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Joe Kaderavek 首席執行官 Cobalt Blue Holdings Limited 電話: +61-2-9966-5629 網址: www.cobaltblueholdings.com 電郵: info@cobaltblueholdings.com