經長：漲電價是社會共識

4 月 1 日起調漲電價，執政黨立委高志鵬說，現在衛生紙也漲價，為什麼電價要湊熱鬧？而且調漲電價的標題應該要改成「用電大戶漲 3％，其餘不漲」，這樣講就會好一點。經濟部長沈榮津解釋，台灣的電價是亞鄰最低，電價如果不適度調漲就無法節電，電價調漲 3％是大家談出來的社會共識。

最近台電與經濟部因為電力問題，招致民眾許多不滿，先是核二廠 2 號機申請再轉，再來是深澳電廠新建燃煤機組通過環評，接著就是調漲電價，漲幅一次調到上限 3％。經濟部長沈榮津 19 日到立法院經濟委員會專案報告時，執政黨立委除了護航，也給建議，高志鵬說，調漲價電應該這樣說，（T）「才剛說衛生紙要漲價，才剛說物價波動，你們就要湊熱鬧公布這個，標題為什麼不改成 “用電大戶漲 3％，其餘不漲”，這樣也比較好一點。」

沈榮津強調，台灣的電價是亞洲鄰近國家最低的，如果不調漲電價就無法節電，（T）「電價就是穩定物價、照顧民生、節電，台灣電價是亞洲鄰近國家最低的，另一派也說，如果電價不適度地調的話，那就無法節電，因為我們的能源 98％依賴進口，所以我覺得三者一定要取得平衡點。也要照顧民生，不影響物價也要節電，這是大家談出來的社會共識。。」

此外，經濟部也將推出新一波的節能家電補助方案，但業者不滿補助金額與配套措施，目前暫時無法推出，沈榮津解釋，節能家電補助要以汰舊換新為補助對象，方案已經在行政院了，只是與業者還有認知上的差異需要溝通。

中廣記者陳儷方台北報導。