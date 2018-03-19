Nippon Express收購Traconf S.r.l.股權

東京 2018 年 3 月 16 日電 -- Nippon Express Co., Ltd.（TSE: 9062，簡稱「該公司」）與 Traconf S.r.l.（簡稱「Traconf」）投資者達成共識，於歐洲中部時間 2018 年 3 月 6 日簽署一份買賣協議，通過子公司 Nippon Express Europe GmbH 收購 Traconf 的所有股權。總部位於意大利維羅納的 Traconf 是高端時尚行業的一家物流服務提供商。 通過在全世界提供以物流為中心的供應鏈解決方案，Nippon Express 集團志在成為一家「真正的全球性物流公司」，為各類客戶的全球發展做出貢獻。作為實現這一目標的關鍵策略之一，該公司積極在日本境外進行密集投資，以加強其在各個具有高增長潛力的地區和業務領域的網絡。2013 年，該公司收購 Franco Vago S.p.A.（簡稱「Franco Vago」），從而建立了一個立足服裝行業的優質物流平臺。Franco Vago 是一家總部位於佛羅倫斯的服裝行業貨運服務提供商，主要專注于高端時尚品牌。



Traconf 為歐洲（主要是意大利）以及美國和中國的時尚和生活方式行業提供倉儲、分銷及其他服務。和 Franco Vago 一樣，其主要客戶群包括奢侈時尚品牌。



該公司認為此次收購將有助於其時尚物流業務實現大幅增長。尤其值得一提的是，Traconf 和 Franco Vago 的合併將使 Nippon Express 能夠同時獲得兩家公司的客戶，並且能夠為每個客戶提供包括國際運輸、產品倉儲和市場配送在內的綜合性物流服務。從 Nippon Express 的地理策略來看，兩家公司的互補合作和 Nippon Express 集團的本地化業務將創造一個不僅限於歐洲市場的全球性網絡，使其能夠作為時尚物流行業的領先分銷商，為全球客戶提供優質服務。



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