Lake Resources NL半年度報告

董事們公告 Lake Resources NL (ASX:LKE) （澳大利亞證交所交易代碼：LKE）（此後簡稱 "公司" 或 "總公司"）及其子公司截至 2017 年 12 月 31 日的半年度報告和財務報表。



公司



在 2016 年，公司對其勘探重心做了調整，致力於位於阿根廷黃金地理位置（大型鋰礦公司項目所在地）的滷水鋰項目和鋰硬岩項目的勘探和開發。 2017 年，公司在阿根廷擁有 4 個相互獨立的鋰礦項目，每個都有潛力成為重要的獨立開發項目，或被稱為 "成就公司的項目"。 Lake 擁有最大的含鋰鹵水礦權租約之一以及澳大利亞證交所上市公司的硬岩項目。



2016 年 11 月 14 日，公司完成了對非上市公司 LithNRG Pty Ltd 的收購，在阿根廷西北的鹽湖附近 3 組大型礦產租約申請中（超過 9 萬公頃）擁有振奮人心的含鋰鹵水項目。租約在阿根廷鋰礦吸引主要參與者和投資者的極高興趣之前就已建立。 Lake 對子公司 LithNRG Pty Ltd 以及阿根廷子公司 Minerales Australes SA 和 Morena del Valle Minerals SA 擁有 100% 的控股權。交易以股份的形式，在此之後分別在 2016 年 12 月和 2017 年 2 月進行了兩次私募。



2017 年 2 月，簽署了關於阿根廷含鋰偉晶岩的大型採礦租約和勘探申請的購買選擇權協議。以公司的股份來做交易。此協議延長至 2018 財政年以完成當地機構 Petra Energy SA 的建立，如果執行購買選擇權，將發行 1900 萬 LKE 股票。



2017 年 11 月發布了關於無擔保債券的公告，以每股 $1、共 166.5 萬股無擔保債券的形式，從資深和專業投資者處籌得了 $166.5 萬。此款項將於 2018 財年下半年在其他款項到賬時予以償還。



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Lake Resources NL 網址: www.lakeresources.com.au