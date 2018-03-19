【全國兩會】住建部：房價過快上漲得到抑制 加快住房制度改革

住房和城鄉建設部部長王蒙徽19日上午在十三屆全國人大一次會議“部長通道”回答記者提問時表示，房地産市場總體保持平穩運行;房價過快上漲勢頭得到抑制。房地産市場總體保持平穩運行，下一步將貫徹落實十九大精神，堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”，加快住房制度改革和房地産長效機制的建設，保持房地産市場平穩健康發展;保持樓市政策連續性穩定性，力度不放松。

具體而言，主要包括以下方面：

第一，堅持調控的目标不動搖、力度不放松，保持政策的連續性和穩定性。進一步夯實地方政府主體責任。

第二，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。首先，要大力發展住房租賃市場。其次，要因地制宜地發展共有産權住房。

第三，促進大中小城市協調發展，使人口和居住需求在空間上得到合理分布。同時要繼續加快推進棚戶區改造以及大力推進公租房的建設，特别是在公租房建設中要把外來務工人員，城市的無房戶，包括年輕教師醫生環衛工人等群體納入公租房保障體系。

第叁，要建立和完善差異化的調控政策體系。

第四，要建立和完善房地産的統計和市場的監測預警機制，更好提高調控的精準性。

第五，大力加強對房地産市場的監管，嚴厲打擊房地産企業和中介機構違法違規行為，确保人民合法權益得到保證。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)