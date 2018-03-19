中國瀚亞(08312-HK)擬取消上市地位

中國瀚亞(08312-HK)公布，公司接獲聯交所日期為2018年3月16日之函件，該函件乃根據GEM上市規則第9.15條給予之通知，表示聯交所經考慮下列各項後，決定根據GEM上市規則第9.14條開展取消公司上市地位之程序。

聯交所的考慮包括集團原有於歐洲之服裝業務近年來大幅減少；集團於中國之家居產品及服裝產品分銷業務並非具有實質業務計劃或前景以支持其可行性及可持續性的實質業務；集團之新金融服務業務處於非常初期階段，無法證明其可行性及可持續性；及集團於2017年9月30日的資產水平未能證明集團擁有相當價值的資產以保證其持續上市地位。根據該函件，基於該決定，公司須於該函件日期起計六個月期間屆滿前至少10個營業日(即2018年9月3日)提交復牌建議，以證明其擁有GEM上市規則第17.26條所規定之足夠業務運作或資產水平。倘公司未能於上述限期前提交可行的復牌建議，聯交所將開展取消公司之上市地位。

根據GEM上市規則第4.06(1)條，公司有權將該決定轉交GEM上市委員會覆核。公司可能於2018年3月27日或之前要求GEM上市委員會覆核該決定。倘公司並無於2018年3月27日前作出任何覆核申請，股份將自2018年3月28日上午九時正起暫停買賣。在此之前，股份買賣將會繼續。公司仍在審閱該函件，並正就該函件與本公司之法律及財務顧問進行討論，並將積極考慮提出要求將該決定轉交GEM上市委員會進行覆核。

董事僅此提醒股東及潛在投資者，公司可能會或可能不會進行GEM上市委員會覆核；有關覆核結果並不確定。

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