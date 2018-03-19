金斯瑞生物科技(01548-HK)去年盈利微跌0.18%不派息

金斯瑞生物科技(01548-HK)公布，截至2017年12月31日止全年股東應佔溢利2612.3萬元(美元,下同)，按年微跌0.18%，每股盈利1.52仙，不派末期息。收益1.526億元，按年上升33.04%。

業績報告提到，2018年，集團繼續專注於貫徹以下業務策略，進一步投資研發及產能，注重以下關鍵業務領域：CAR-T細胞免疫治療－通過進一步提高安全性及有效性，同時，構建實力雄厚的體系治療更多腫瘤(包括液體及實體瘤)。同時，建設標準生產基地，以滿足臨床試驗要求及未來商業化生產的需求；臨床前抗體藥物研發服務平台－捕捉當前抗體藥物研發服務需求未得到滿足所帶來的機遇，並與生物科技公司及醫藥公司合作，以推進藥物研發過程；及分子生物學－進一步加強公司在基因合成領域及其他生命科學技術產品及服務的全球領先地位。

進一步提高銷售與營銷隊伍素質，從而繼續提高公司在下列領域中的市場份額：CAR-T細胞免疫市場－通過建立三個分別位於美國、歐洲及中國的全球運營中心；專注於中國工業酶市場及新的全球主要國際市場；臨床前抗體藥物開發服務市場；及分子生物產品及服務市場。

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