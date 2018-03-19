招金礦業(01818-HK)去年多賺82%股息6分

招金礦業(01818-HK)公布，截至2017年12月31日止全年股東應佔溢利6.439億元(人民幣.下同)，按年增長82.26%，每股盈利0.2元，建議派發末期息0.06元。收入66.739億元，按年上升0.14%。

該集團年度共完成黃金總產量3.37萬千克(約108.48萬盎斯)，按年下降約6.51%。其中，礦產黃金2.03萬千克(約65.27萬盎斯)，按年下降約0.38%；冶煉加工黃金1.34萬千克(43.21萬盎斯)，按年下跌約14.46%。此外，期內含量銅產量1.84萬噸，按年增長約46.58%。

集團價格風險主要與黃金及銅市場價格波動有關，該等波動可對集團經營業績產生影響。於若干情況下，集團於本年度於上交所進行了AU(T+D)合約之交易，以對沖黃金潛在價格波動，其實質為一種遠期商品合約。在該等合約的框架下，集團可以在繳納總持倉金額10%為保證金的基礎上，以當天的價格進行黃金的遠期銷售或遠期購買。購買合約後，可通過實物交割或反向操作的方式來結束合約。合約對交割期限無特殊限制。集團本年度未進行任何長期的AU(T+D)合約框架。

集團亦在上海期貨交易所訂立陰極銅及黃金期貨合約，用於對沖銅及黃金的價格波動。

遠期商品合約之交易價格受集團管理層嚴格監控。因此，商品價格可能出現的10%合理波動對集團年內的利潤及權益不會造成重大影響。

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