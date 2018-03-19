【IPO追蹤】江蘇創新環保(02116-HK)今招股入場費2525元

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中國煉油助劑及油品添加劑企業江蘇創新環保新材料(02116-HK)今起招股。是次招股共發售1.2億股，其中90%配售、其餘10%作公開發售，招股價介乎1至1.25元，集資約1.2億至1.5億元，按一手2000股，入場費2525.2元。本周四(22日)截止認購，預期本月28日掛牌。東方融資為獨家保薦人。 公司大部分收益來自中石油(00857-HK)、中石化(00386-HK)及中海油(00883-HK)，被問及是否擔心客戶過分集中存在風險，主席兼行政總裁葛曉軍表示，公司與中石油、中石化及中海油旗下約70多間聯屬公司建立長期關係，相信可保持良好的合作關係。 執行董事兼副總經理黃磊指，內地陸續將實行新的燃油標準，煉油廠更新技術設備將帶動煉油製劑需求，油品添加劑的需求也將相應提升。該公司主要煉油助劑為脫硫劑及金屬鈍化劑、主要油品添加劑為柴油抗磨劑，按2016年內地市場收益計，該公司為市場第五大企業，市佔率約1.7%，行內首位的市佔率為3.1%。由於行業分散，日後有較大的整合空間，公司上市將有利在市場整合擴張。此外，由於行業使用調價機制，售價會與油價掛鈎，轉嫁予消費者，所以油價上升，售價也會跟隨上調，利潤水平得以保持。 另外，上年度毛利率急跌15.9個百分點，至37.8%，主要由於去年籌備上市需要費用，以及期內以低於市價承接一宗大額訂單所致，往後訂單價格將回升至一般客戶的水平。 是次股份發售所得淨額按招股價中位數計約1.06億元，其中約41%將用於升級宜興工廠，通過採購新機器設備、分析儀器，擴大產能及符合更嚴格的強制性排放規定；約51%用於建造生產設施，生產現時需要由外國進口、生產柴油抗磨劑所需的原材料替代品高純度油酸；餘下8%將用於一般營運資金。