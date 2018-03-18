滴滴計劃融資100億元 與美團大戰一觸即發

3月16日，上海證券交易所公司債券項目信息平台顯示，中信證券—滴滴第【N】期CP資產支持專項計劃已受理，此計劃擬發行金額100億，品種為資產支持證券-ABS。此次專項計劃發行人為迪潤(天津)科技有限公司，工商資料顯示，滴滴出行科技有限公司為該公司唯一股東，滴滴創始人程維為該公司CEO，註冊資本為100億元。

ABS融資模式是以項目所屬的資產為支撐的證券化融資方式，即以項目所擁有的資產為基礎，以項目資產可以帶來的預期收益為保證，通過在資本市場發行債券來募集資金的一種項目融資方式。

《新京報》援引知情人士消息稱，目前該融資計劃處於已受理階段，尚未拿到正式批文，資金流向也未最終確定。

滴滴本輪融資或與即將上線的外賣業務相關。

據了解，滴滴外賣將在4月1日於無錫率先上線。首期開通的城市還包括南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都和廈門。

作為首個開城城市，滴滴外賣給無錫騎手開出的薪資待遇十分誘人：忠誠騎手保底1萬元，自由騎手跑200元獎勵200元，跑400元獎勵400元，跑600元獎勵600元。忠誠騎手要求每周在線大於48小時，每星期高峰期在線35小時，閑時在線13小時，配送效率高於90%。自由騎手可以得到雙倍獎勵，同時需要花費249購買騎手裝備。此外，已註冊騎手邀請好友註冊後還能拿到300元的獎勵。

一名參與了滴滴外賣報名騎手向界面新聞記者介紹，騎手上線的程序為：註冊、等電話通知並培訓、線上考試、購買騎手裝備、通知上線。目前無錫地區忠誠騎手已招滿，還有大批自由騎手等待接受培訓。

滴滴配送騎手準入考試題目主要與交通安全、基礎業務知識、收入分成、客戶服務等相關。

滴滴外賣業務部於2017年12月曝光，有業內分析稱，滴滴上線外賣業務是為了向美團展開防守反擊。

2017年2月，美團於南京上線打車業務，經過1年多的試運營，將於近期在北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門七個城市上線。界面新聞從知情人士處獲悉，美團打車將於3月底正式登陸北京，北京站報名用戶現已突破20萬，司機和租賃公司亦準備就緒。

為了吸引車主加盟，美團對前5萬名註冊車主推出前三個月零抽成優惠。對全體司機則提出8%抽成的優惠，相較滴滴20%左右的抽成對車主有較大吸引力。另據騰訊科技，美團還推出多種措施鼓勵司機接單，包括周訂單滿150單獎勵800元，周訂單滿120單獎勵500元，周訂單滿90單獎勵300元。獎勵要求為日在線時長6小時，聽單搶單率50%等。

滴滴與美團的邊界戰爭一觸即發，雙方會選擇及時休戰還是全面大戰尚不得而知，不過對於騎手、乘客和車主而言，都是個好消息。(界面)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)