鵬程亞洲(00936-HK)去年虧損4744萬不派息

鵬程亞洲(00936-HK)公布，截至2017年12月31日止年度虧損4744.9萬元(2016年度虧損7214.3萬元)，每股虧損4.89仙；不派末期息。持續經營業務收益2.07億元，按年上升32.43%。

根據建造業議會的研究及其中期預測，香港市場對建築設備的需求以及租金呈穩定水平。然而，集團注意到香港發展商及建築公司對塔式起重機的安全使用採取更嚴謹的技術規定，包括更嚴格遵守《香港風力效應作業守則》及對動臂式起重機隨風方位的合規更嚴格。集團預計有關更嚴格技術規定將招致額外資本開支，以為現有起重機改裝或配置必需技術規格及零件。

儘管二手塔式起重機的銷售因為面臨市場需求下挫而將充滿挑戰，集團仍會繼續審視塔式起重機車隊及出售若干陳舊塔式起重機或起重能力較低的塔式起重機，以作為租賃車隊精簡策略的一環。集團亦研究投資具更高起重能力的塔式起重機及升級起重機車隊中涉及的資本開支及資產風險，以及潛在回報，以迎合新加坡及香港最新市場趨勢及要求，從而提升集團的競爭力。

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