工作78年的李嘉誠宣佈榮休 轉戰慈善事業

90歲高齡的李嘉誠終於宣佈榮休! 蟬聯20年的香港首富、全球華人商界領袖的李嘉誠，一如市場所料，選擇在3月16日的長和系業績記者會上，公佈其退休消息；他將於5月10日長和股東周年大會後，正式辭去長和系主席職務。他相當感恩，認為一生能有此福份，創立長江集團，為股東創造值，服務社會，是他最大的光榮。

一直追隨李嘉誠領導下的長實王國，忠實小股東回報有多少呢? 長實管理層於記者會上作了詳細介紹。1972年長實集團上市，當時招股價為每股3港元，期間曾經派紅股，亦經歷股份拆細；於2015年長實重組，長和(00001-HK)股民又獲派長江實業(01113-HK)股份，至今應分別手持18.7股長和股份，以及18.7股長江實業股份，按3月16日收市價計算，46年後這位忠實股民股價連股息的總回報率高達1500倍。若股東將所收取股息再用作投資長和股份，至今相當於持有長和及長江實業各90股，回報更加可觀，高達5000倍! 對於這個可觀回報，李嘉誠也認為，世界上不是太多公司可以為股東提供5000倍回報!

為股東獲取豐厚報酬的李嘉誠，收取的董事酬金卻只是像徵式一年的5000港元，他自己也笑說，「一個晚上在家請客應酬吃飯，也用掉5000元!」

股東關注長和系靈魂人物李嘉誠走後，對長和係會帶來甚麼樣的影響? 李嘉誠一再強調，集團已有很好的架構，即使他離開也不會有大變動。他對集團中高管理層人士個個都認識，亦沒有人提出要辭職。自1972年上市以來，集團亦曾經歷過不少風風雨雨，都能安然渡過。至於市場關注會否再對電能進行私有化，李澤楷稱暫時沒有重組計劃。

至於幼子李澤楷，他表示已給予細仔厚雄足夠資本做生意，資金是幼子現在生意的好幾倍，李澤楷正忙碌經營其生意；李澤楷已持有電盈、盈大地產、香港電訊信託等公司股權。

退休之後，李嘉誠表示會重新披上戰衣，全身投入慈善事業李嘉誠基金會工作，尤其是醫療和教育方面的工作，助社會推動改革。只保留長和資深顧問。

李嘉誠也曾經考慮過寫自傳，記錄自己一身傳奇事跡。然而，李嘉誠親自執筆寫了2個月後，他突然覺悟起來，毅然決定放棄不再寫了。因為，他發現若自己講真話，會得罪很多人；若講假話又為何要寫自傳呢! 因此，他選擇投身於慈善事業，從事基金會工作；而基金會亦作好繼任人部署，由大仔李澤鉅出任主席，細仔李澤楷出任副主席。

在最後一次主持長和業績記者會上，李嘉誠繼續為一眾記者解答各種各樣社會時事問題。香港住屋問題依然是焦點。他說，有年輕人稱女朋友表示“沒有房子就不結婚”，“要是我就會勸她趁年輕找另一個人”，認為還沒大學畢業的年輕人，過早對買房問題太注重的想法不對。

在樓價問題上，李嘉誠表示現在香港的樓價較過去2年高了一倍，現在的樓價對基層市民來說早已脫節，香港目前需要更多公屋和居屋，希望大眾不會因為住屋問題以致生活出現困難。在他看來，如果一個人經濟沒有問題就應該買自己喜歡的房子，同時政府方面已經盡力去爭取土地，以應付市民需要。

對於早前出售旗下中環中心，失去了每年8億元的穩定租金收入；他表示集團一向穩健中求進，減少了8億元租金收入，但集團有信心在別的地方增加多16億元的固定收益。他亦被問及中港發展商的較競。李嘉誠指，內地發展商慣以高負債發展業務，這情況若在香港會是很危險；他不擔心與內地發展商較競爭，大家都是公平競爭。

年青人未來的發展前景，也是李嘉誠樂於回應的議題。他回憶年青時的1950年戰爭後社會，有很多發展機遇；而今時今日的年青人，他認為同樣有很多機會。他勉勵年青人增加競爭力最為重要，「知識改變命運」。對於有年青人夢想自己是李嘉誠兒子，他就講述起自己14歲時父親便離世，就此一個人負擔起整頭家，供弟妹讀書；一直勤奮好學才有今天的成就!

自從12歲便投身社會工作，一直打拼了78年的李嘉誠，自己也慶幸仍擁有著健康的身體，以及清晰的頭腦。雖然他從工作中退下來了，但又投身到他的慈善工作，繼續為社會發光發熱。

在這最後一次長和業績記者會上，有記者關心起李嘉誠的感情生活，問他是否已跟周凱旋結婚? 李嘉誠說: 你說我會否回答你?

文: 周燕芬

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