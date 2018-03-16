【華冠投顧】03/16（五）台股持續強心臟！尾盤狂拉115點……

◆盤勢分析

本週三、四大盤雖下挫，但都力守五日線。昨日美股道瓊指數上漲，NASDAQ 等指數也小跌而已，台股開盤卻由眾多權值股等帶頭先下殺，最多曾跌達 85 點。下午一點後富時台灣 50 指數做成分股調整，由電子 2330 台積電、金融 2882 國泰金、非金電 6505 台塑化各大類股龍頭領軍，短短 15 分內拉了 115 點到紅盤。尾盤 9904 寶成、1402 遠東新、2823 中壽、5871 中租 - KY（富時台灣 50 新加入成分股）、2890 永豐金、2881 富邦金、2912 統一超、1216 統一等非電子權值股都被強力人工拉抬，指數收紅，日 K 帶長下影線。

※強勢族群

OTC 日 K 雖中止連九紅，但仍有磊晶／矽晶圓及泛生技族群維繫台股人氣，磊晶／矽晶圓部分有 3707 漢磊、6488 環球晶、5483 中美晶、3016 嘉晶、3532 台勝科等。泛生技族群有 4168 醣聯、9912 偉聯（AG Neovo Dental，行動牙醫診所）、1760 寶齡富錦等。最後祝各位投資好朋友週末愉快，下週操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。