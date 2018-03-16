蘇寧啓動千億海外采購計劃 滿足國内市場消費升級需求

據蘇寧有關負責人透露，蘇寧啓動千億海外采購計劃，將更好地滿足國内市場消費升級需求，同時深化海外供應鏈建設，豐富海外優質商品SKU。未來蘇寧將通過國際貿易、跨境電商等方式開展海外供應鏈建設及品牌引入。

2014年12月，蘇寧海外購頻道上線，采用“自營直采+平台海外招商”模式，經營範圍以母嬰美妝、食品保健、電子電器、服裝鞋帽等四大品類為主。當時蘇寧依托在香港、日本、美國等地的自采團隊和供應鏈，相繼上線了上述三地的品牌館。

作為配套之舉，蘇寧于2014年推出“全球買手”戰略，旨在以實地探訪的方式，將全球頂尖品質的好産品帶給國内消費者，切實解決業内假貨橫行的消費痛點。

為此，蘇寧專門成立高管買手團隊，包括蘇寧控股集團董事長張近東在内的數百名高管牽頭組成千名買手團，深入147個國家和地區、100多個海外基地精選全球優質好貨。

作為蘇寧的“超級買手”，從美洲到歐洲，從普通超市到頂級展會，張近東都很願意親曆親為，替消費者把關、選貨。去年7月，張近東與馬雲等8名中國商界領袖赴美參加中美企業家峰會。會議間隙，他專門逛了逛當地超市，從蔬菜水果到肉類産品，張近東看得饒有興緻，冷鏈物流更是他的關注重點。

他在與美國商界大佬們的對話中表示，中國消費潛力巨大，且正在迎來史上最強的消費升級浪潮，“最顯著的表現就是越來越多的消費者開始追求高品質、個性化的商品，這是中美企業合作升級的最好機遇期。”

9月，IFA消費電子展在德國柏林舉行，這是全世界規模和影響力最大的消費電子展會之一，世界一流品牌、頂尖産品紮堆，張近東再次以“買手”身份現身其間。

在展會現場，張近東對大數據、雲計算、互聯網、物聯網等新技術驅動的前沿産品進行了重點關注。虛擬現實穿戴設備、商用無人機、簡單一掃即可測出衣服材質和污漬成分從而提供最佳洗滌方案的智能終端、美食制作和原料一鍵式購買的智能廚電，都引起他極大興趣。

張近東表示，當前中國正處于消費升級的重要階段，中國用戶對高品質商品有着巨大的市場需求，蘇寧作為IFA在中國的首席合作夥伴，未來期待將更多先進産品和技術引入中國、落地中國、造福中國消費者。

2018年1月，在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費類電子産品展覽會(CES)上，蘇寧抛出重磅消息，宣布啓動“2018-2020年千億海外采購計劃”：未來三年將引進超過5000個海外品牌，覆蓋快消、生活家居、服飾箱包、3C數碼等品類。

蘇寧表示，2017年，線上線下融合的智慧零售模式全面落地，蘇寧在此時加快拓展海外直采業務，將打破進口商品購物渠道單一的弊端。針對跨境電商依然存在的貨品、物流、售後等痛點，蘇寧將為海外品牌設立全球專業采購計劃，提供定制化的智慧零售解決方案。

此外，蘇寧還將啓動“2018年全球系列招商活動”，發布有關海外站點拓展、海外業務中心建設、國際物流供應鏈、海外品牌扶持等方面内容。其中，國際貿易業務針對國内消費升級，深耕海外供應鏈，緻力于引進優質好貨，同時幫助潛力品牌在中國市場的成長。跨境電商業務則已覆蓋日本、美國、澳大利亞、韓國、中國香港等多個國家和地區，并在蘇寧易購(002024)開設日本館、韓國館、歐洲館、澳洲館、港台館、東盟館、捷克館等國家及地區館。

來源： 中國新聞網

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