盧森堡是全球最適合作生意的國家 加拿大總理是最受歡迎領袖

在對全球 21000 人進行調查後，盧森堡、瑞士和巴拿馬被視為「最適合作生意」的國家前三名。

盧森堡排名第一、瑞士排名第二，因其良好的稅收環境和透明的政府而在商業方面表現良好，而巴拿馬廉價的製造業和作為避稅天堂的聲譽則幫助它位居第三。然而，中美洲其他國家在政府施政透明度方面卻列在這份名單的底部。

這份最佳國家名單由 WPP 集團下的子公司 BAV 集團，以及賓州大學華頓商學院和美國新聞與世界報導共同編訂。

美國排名第 43 位，而英國排名第 20 位。兩者都被認為相對官僚，但在政府透明度實踐方面，英國比美國好。

人們還被要求對整個國家進行排名，採取的措施包括文化和遺產、生活質量和創業精神。瑞士排名第一，其次是加拿大、德國和英國。美國整體排名第八。

WPP 最佳國家報告負責人 David Roth 說，英國從 2017 年的第 3 位下降 1 名，感受特別深刻，可能是已經受到脫歐的影響。「雖然英國在包括創業精神、文化影響力和權力在內的若干領域，在全球範圍內擁有強大的形象，但它必須對其在世界舞台上的品牌吸引力保持警惕。」Roth 在電子郵件聲明中表示。

WPP 的報告指出，英國滑落 1 名是由於商業開放度評級、旅行政策以及人們希望居住的地方評等不佳。但包括美國、中國、歐盟和印度在內的貿易夥伴對「品牌英國」的印象是正面的，而歐洲同僚認為英國的創業能力在全球排名第四。

加拿大總理 Justin Trudeau 是最受歡迎領袖 （圖: AFP）

受訪者還被要求對政界和商界領袖進行評級。加拿大總理 Justin Trudeau 高居榜首，其次是德國總理梅克爾 (Angela Merke) 和法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron)。美國總統川普敬陪末座，其次是菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 和俄羅斯的普丁 (Vladimir Putin)。

前谷歌 CEO Eric Schmidt 是最受歡迎的商業領袖，其次是 Facebook 的 Mark Zuckerberg 和特斯拉和 SpaceX 的聯合創始人馬斯克 (Elon Musk)。J.P. Morgan CEO Jamie Dimon 最不受歡迎，其次是 LVMH CEO Bernard Arnault 和鋼鐵巨頭 Lakshmi Mittal。

WPP 諮詢公司 BAV 在 2017 年 7 月至 9 月期間透過線上調查，對來自 36 個國家的 21117 人進行了詢問。超過 6000 名受訪者是「獲邀精英」，近 6500 名則是商業決策者。