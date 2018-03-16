不進行IPO，全球最大音樂流媒體Spotify 4月3日紐交所掛牌

【財訊快報／陳孟朔】美國財經媒體 CNBC 報導，全球最大音樂流媒體服務提供者 Spotify 高階主管週四表示，公司將跳過傳統上市方法，股票將於 4 月 3 日直接在紐交所掛牌交易，並於 3 月 26 日公布全年財務財報展望。Spotify 聯合創始人艾克 (Daniel Ek) 表示，公司重點關注的是透明度問題，並表示他為公司未來制定的計畫的焦點如下：讓免費用戶升級為付費用戶、在多個平臺 (如智慧手機、音箱和汽車等) 實現一定規模，以及來自使用者的個性化資料等。目前，Spotify 用戶每天花在其平台上的平均時長為 49 分鐘左右。



這家音樂流媒體公司採取非傳統的掛牌上市方式，摒棄傳統首次公開招股 (IPO) 交易承銷商，採用直接上市的方法。Spotify 將登陸紐約證券交易所，股票代碼為「SPOT」。



據上市申請檔顯示，Spotify 去年營運虧損為 4.613 億美元。截至 2017 年 12 月為止，公司擁有 7100 萬名付費用戶，月度活躍用戶人數超過 1.59 億人。公司表示，股票在私募市場上價格最高達 132.50 美元。



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