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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/03/15  107/03/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      37.34000   36.58000   0.76000    2.07764
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.04000   18.69000   0.35000    1.87266
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 50.29000   49.40000   0.89000    1.80162
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.49000   19.20000   0.29000    1.51042
未來資產阿波羅基金                                               12.10000   11.92000   0.18000    1.51007
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.02940   18.74710   0.28230    1.50583
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.33770   19.05330   0.28440    1.49265
統一台灣動力基金                                                 16.36000   16.18000   0.18000    1.11248
摩根中小基金                                                     25.48000   25.20000   0.28000    1.11111
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.85000   13.70000   0.15000    1.09489
摩根新興科技基金                                                 60.29000   59.64000   0.65000    1.08987
永豐高科技基金                                                   23.23000   22.99000   0.24000    1.04393
群益奧斯卡基金                                                   27.92000   27.67000   0.25000    0.90351
日盛新台商基金                                                   37.86000   37.53000   0.33000    0.87930
永豐主流品牌基金                                                 16.07000   15.93000   0.14000    0.87884
統一中小基金                                                     25.68000   25.46000   0.22000    0.86410
日盛日盛基金                                                     14.55000   14.43000   0.12000    0.83160
野村高科技基金                                                   10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.61710   37.30900   0.30810    0.82581
群益創新科技基金                                                 32.00000   31.74000   0.26000    0.81916
復華傳家基金                                                     22.39330   22.21280   0.18050    0.81259
野村ｅ科技基金                                                   21.24000   21.07000   0.17000    0.80683
富蘭克林華美第一富基金                                           41.25000   40.92000   0.33000    0.80645
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.93880   37.63630   0.30250    0.80375
國泰價值卓越基金                                                 15.12000   15.00000   0.12000    0.80000
德信台灣主流中小基金                                             18.39000   18.25000   0.14000    0.76712
國泰高科技基金                                                   13.18000   13.08000   0.10000    0.76453
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   20.98000   0.16000    0.76263
元大績效基金                                                     53.57000   53.17000   0.40000    0.75230
元大新主流基金                                                   25.52000   25.33000   0.19000    0.75010
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