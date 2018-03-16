[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/03/15 107/03/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.34000 36.58000 0.76000 2.07764 元大滬深300單日正向2倍基金 19.04000 18.69000 0.35000 1.87266 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 50.29000 49.40000 0.89000 1.80162 未來資產台灣新趨勢基金 19.49000 19.20000 0.29000 1.51042 未來資產阿波羅基金 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.02940 18.74710 0.28230 1.50583 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.33770 19.05330 0.28440 1.49265 統一台灣動力基金 16.36000 16.18000 0.18000 1.11248 摩根中小基金 25.48000 25.20000 0.28000 1.11111 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 13.70000 0.15000 1.09489 摩根新興科技基金 60.29000 59.64000 0.65000 1.08987 永豐高科技基金 23.23000 22.99000 0.24000 1.04393 群益奧斯卡基金 27.92000 27.67000 0.25000 0.90351 日盛新台商基金 37.86000 37.53000 0.33000 0.87930 永豐主流品牌基金 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884 統一中小基金 25.68000 25.46000 0.22000 0.86410 日盛日盛基金 14.55000 14.43000 0.12000 0.83160 野村高科技基金 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.61710 37.30900 0.30810 0.82581 群益創新科技基金 32.00000 31.74000 0.26000 0.81916 復華傳家基金 22.39330 22.21280 0.18050 0.81259 野村ｅ科技基金 21.24000 21.07000 0.17000 0.80683 富蘭克林華美第一富基金 41.25000 40.92000 0.33000 0.80645 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.93880 37.63630 0.30250 0.80375 國泰價值卓越基金 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000 德信台灣主流中小基金 18.39000 18.25000 0.14000 0.76712 國泰高科技基金 13.18000 13.08000 0.10000 0.76453 摩根台灣金磚基金 21.14000 20.98000 0.16000 0.76263 元大績效基金 53.57000 53.17000 0.40000 0.75230 元大新主流基金 25.52000 25.33000 0.19000 0.75010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------