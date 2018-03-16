[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/15 107/03/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32380 10.32420 -0.00040 -0.00387 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.69290 9.69010 0.00280 0.02890 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87510 9.87350 0.00160 0.01620 中國信託台灣活力基金 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981 中國信託台灣優勢基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05855 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65200 9.65060 0.00140 0.01451 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22260 9.25980 -0.03720 -0.40174 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15070 10.15020 0.00050 0.00493 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69760 9.73770 -0.04010 -0.41180 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25880 10.29030 -0.03150 -0.30611 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04740 9.09800 -0.05060 -0.55617 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.35840 11.37830 -0.01990 -0.17489 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.38110 10.43420 -0.05310 -0.50890 中國信託智能運動基金-台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96510 10.96490 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60130 9.59510 0.00620 0.06462 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.43990 9.47330 -0.03340 -0.35257 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79600 9.79140 0.00460 0.04698 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.62680 9.66250 -0.03570 -0.36947 中國信託精穩基金 17.88600 17.87960 0.00640 0.03579 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.97000 65.85000 0.12000 0.18223 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.54290 37.42080 0.12210 0.32629 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23950 11.23850 0.00100 0.00890 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72250 10.68630 0.03620 0.33875 元大上證50基金 33.36000 33.24000 0.12000 0.36101 元大大中華TMT基金-人民幣 13.14000 13.25000 -0.11000 -0.83019 元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.52000 13.63000 -0.11000 -0.80704 元大大中華價值指數基金-美元 13.81700 13.88600 -0.06900 -0.49690 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.69500 17.78100 -0.08600 -0.48366 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.55700 11.59800 -0.04100 -0.35351 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.50200 11.50600 -0.00400 -0.03476 元大中國平衡基金-人民幣 3.28000 3.30000 -0.02000 -0.60606 元大中國平衡基金-新台幣 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579 元大中國高收益點心債券基金 11.22440 11.21850 0.00590 0.05259 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.77480 45.67990 0.09490 0.20775 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32630 10.33540 -0.00910 -0.08805 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63200 9.64050 -0.00850 -0.08817 元大中國機會債券基金-新台幣 9.83380 9.81020 0.02360 0.24057 元大巴西指數基金 6.94800 6.97100 -0.02300 -0.32994 元大巴菲特基金 30.07000 30.06000 0.01000 0.03327 元大日經225基金 27.41000 27.37000 0.04000 0.14615 元大台商收成基金 24.53000 24.50000 0.03000 0.12245 元大台灣50單日反向1倍基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 元大台灣50單日正向2倍基金 38.16000 38.12000 0.04000 0.10493 元大台灣中型100基金 32.56000 32.42000 0.14000 0.43183 元大台灣加權股價指數基金 25.33400 25.38800 -0.05400 -0.21270 元大台灣卓越50基金 83.97000 84.36000 -0.39000 -0.46230 元大台灣金融基金 16.94000 17.02000 -0.08000 -0.47004 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.76000 30.80000 -0.04000 -0.12987 元大台灣高股息基金 26.20000 26.23000 -0.03000 -0.11437 元大台灣電子科技基金 37.35000 37.41000 -0.06000 -0.16038 元大全球ETF成長組合基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 元大全球ETF穩健組合基金 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67300 12.65200 0.02100 0.16598 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.38000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.32800 10.36200 -0.03400 -0.32812 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33240 10.32900 0.00340 0.03292 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.58570 9.58260 0.00310 0.03235 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20810 9.20370 0.00440 0.04781 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59400 8.59000 0.00400 0.04657 元大全球新興市場精選組合基金 14.39000 14.46000 -0.07000 -0.48409 元大全球農業商機基金 16.45000 16.54000 -0.09000 -0.54414 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.50800 9.57000 -0.06200 -0.64786 元大印度指數基金 9.64900 9.67300 -0.02400 -0.24811 元大印度基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 元大多多基金 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 元大多福基金 56.94000 56.86000 0.08000 0.14070 元大亞太成長基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62240 8.60150 0.02090 0.24298 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20040 7.18300 0.01740 0.24224 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.18800 10.21800 -0.03000 -0.29360 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92800 9.98000 -0.05200 -0.52104 元大卓越基金 51.63000 51.67000 -0.04000 -0.07741 元大店頭基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 元大泛歐成長基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18120 10.18070 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01790 9.03510 -0.01720 -0.19037 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.09830 30.11600 -0.01770 -0.05877 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.18030 35.92920 0.25110 0.69887 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.24690 19.39730 -0.15040 -0.77537 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.02940 18.74710 0.28230 1.50583 元大美國政府7至10年期債券基金 36.94980 36.88710 0.06270 0.16998 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.49470 20.53330 -0.03860 -0.18799 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.08460 18.02160 0.06300 0.34958 元大高科技基金 17.89000 17.78000 0.11000 0.61867 元大得利貨幣市場基金 16.22220 16.22200 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95990 11.95980 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.09000 14.99000 0.10000 0.66711 元大華夏中小基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 元大新中國基金-人民幣 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103 元大新中國基金-美元 12.68000 12.72400 -0.04400 -0.34580 元大新中國基金-新台幣 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 元大新主流基金 25.52000 25.33000 0.19000 0.75010 元大新東協平衡基金-美元 10.43300 10.42100 0.01200 0.11515 元大新東協平衡基金-新台幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 元大新興市場ESG策略基金 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.75700 10.74470 0.01230 0.11448 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.87610 10.83000 0.04610 0.42567 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.83910 10.79120 0.04790 0.44388 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.66860 9.62590 0.04270 0.44359 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.93610 9.93520 0.00090 0.00906 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.68350 9.68270 0.00080 0.00826 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57610 9.57360 0.00250 0.02611 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33610 9.33370 0.00240 0.02571 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71760 9.71540 0.00220 0.02264 元大新興亞洲基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78990 9.79170 -0.00180 -0.01838 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.78020 9.78190 -0.00170 -0.01738 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.54430 9.54430 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.53460 9.53470 -0.00010 -0.00105 元大萬泰貨幣市場基金 15.07420 15.07400 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.56000 37.31000 0.25000 0.67006 元大實質多重資產基金-人民幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 元大實質多重資產基金-美元 9.81800 9.82800 -0.01000 -0.10175 元大實質多重資產基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 元大滬深300單日反向1倍基金 13.53000 13.67000 -0.14000 -1.02414 元大滬深300單日正向2倍基金 19.04000 18.69000 0.35000 1.87266 元大精準中小基金 22.68000 22.58000 0.10000 0.44287 元大摩臺基金 39.23000 39.37000 -0.14000 -0.35560 元大標普500基金 24.17000 24.32000 -0.15000 -0.61678 元大標普500單日反向1倍基金 13.44000 13.35000 0.09000 0.67416 元大標普500單日正向2倍基金 32.48000 32.94000 -0.46000 -1.39648 元大標智滬深300基金 19.56000 19.58000 -0.02000 -0.10215 元大歐洲50基金 24.03000 24.05000 -0.02000 -0.08316 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.71820 9.75230 -0.03410 -0.34966 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12630 10.12600 0.00030 0.00296 元大績效基金 53.57000 53.17000 0.40000 0.75230 元大韓國KOSPI200基金 24.23000 24.35000 -0.12000 -0.49281 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 日盛上選基金 32.82000 32.72000 0.10000 0.30562 日盛小而美基金 19.42000 19.28000 0.14000 0.72614 日盛中國內需動力基金 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71140 11.70530 0.00610 0.05211 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03900 10.08020 -0.04120 -0.40872 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.06350 12.05730 0.00620 0.05142 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33460 10.37690 -0.04230 -0.40764 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80800 10.80140 0.00660 0.06110 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.24320 9.28000 -0.03680 -0.39655 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.84000 12.91000 -0.07000 -0.54222 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 日盛日盛基金 14.55000 14.43000 0.12000 0.83160 日盛目標收益組合基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03660 10.04020 -0.00360 -0.03586 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.63300 9.68080 -0.04780 -0.49376 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76310 9.76570 -0.00260 -0.02662 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37320 9.41890 -0.04570 -0.48519 日盛全球新興債券基金A 10.90580 10.90380 0.00200 0.01834 日盛全球新興債券基金B 8.63970 8.67560 -0.03590 -0.41380 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44180 2.44150 0.00030 0.01229 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73950 1.74850 -0.00900 -0.51473 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38330 0.38330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27410 0.27560 -0.00150 -0.54427 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.60060 12.59890 0.00170 0.01349 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.85720 8.90280 -0.04560 -0.51220 日盛亞洲機會基金 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 日盛首選基金 17.06000 17.00000 0.06000 0.35294 日盛高科技基金 17.37000 17.31000 0.06000 0.34662 日盛貨幣市場基金 14.74080 14.74060 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.86000 37.53000 0.33000 0.87930 日盛精選五虎基金 37.48000 37.40000 0.08000 0.21390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45880 13.45870 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.69000 36.54000 0.15000 0.41051 台新MSCI中國基金 22.95000 22.92000 0.03000 0.13089 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.83000 17.87000 -0.04000 -0.22384 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.72000 21.73000 -0.01000 -0.04602 台新大眾貨幣市場基金 14.13500 14.13480 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79570 9.81050 -0.01480 -0.15086 台新中美貨幣市場基金-美元 10.85860 10.84110 0.01750 0.16142 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.87340 9.85590 0.01750 0.17756 台新中國通基金 48.48000 48.20000 0.28000 0.58091 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.58000 16.57300 0.00700 0.04224 台新中國精選中小基金 12.45000 12.49000 -0.04000 -0.32026 台新主流基金 24.39000 24.23000 0.16000 0.66034 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.25000 18.19000 0.06000 0.32985 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62720 0.62540 0.00180 0.28782 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47980 0.47840 0.00140 0.29264 台新台灣中小基金 38.76000 38.76000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.39570 9.38620 0.00950 0.10121 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.48510 9.47100 0.01410 0.14888 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41800 10.40250 0.01550 0.14900 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.94650 10.96850 -0.02200 -0.20057 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.58020 11.60330 -0.02310 -0.19908 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 台新印度基金 15.41000 15.43000 -0.02000 -0.12962 台新亞美短期債券基金 10.86720 10.87560 -0.00840 -0.07724 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.90120 8.90330 -0.00210 -0.02359 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31110 -0.00010 -0.03214 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.00260 12.00540 -0.00280 -0.02332 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41300 0.41320 -0.00020 -0.04840 台新真吉利貨幣市場基金 11.07150 11.07140 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.54310 30.32620 0.21690 0.71522 台新智慧生活基金-美元 10.58710 10.57080 0.01630 0.15420 台新智慧生活基金-新台幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.47240 9.47360 -0.00120 -0.01267 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.18500 9.18460 0.00040 0.00436 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.88550 9.88670 -0.00120 -0.01214 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59040 9.58990 0.00050 0.00521 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44650 10.44550 0.00100 0.00957 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35590 0.35590 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.00770 8.00700 0.00070 0.00874 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28260 0.28270 -0.00010 -0.03537 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.59000 6.63000 -0.04000 -0.60332 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.27800 10.29600 -0.01800 -0.17483 未來資產台灣新趨勢基金 19.49000 19.20000 0.29000 1.51042 未來資產全球大消費基金 15.13000 15.08000 0.05000 0.33156 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.98980 11.99750 -0.00770 -0.06418 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.86720 9.87350 -0.00630 -0.06381 未來資產亞洲新富基金 22.03000 22.10000 -0.07000 -0.31674 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54480 12.54470 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007 未來資產新興市場債券基金A 8.97950 8.97910 0.00040 0.00445 未來資產新興市場債券基金B 7.00110 7.00080 0.00030 0.00429 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94460 10.94360 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.07340 10.04790 0.02550 0.25378 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48530 9.48870 -0.00340 -0.03583 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55790 10.56210 -0.00420 -0.03976 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.57170 8.55500 0.01670 0.19521 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60260 9.58380 0.01880 0.19616 永豐中小基金 50.72000 50.48000 0.24000 0.47544 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.89940 1.90140 -0.00200 -0.10519 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43970 2.44230 -0.00260 -0.10646 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.93230 8.92020 0.01210 0.13565 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12650 11.11150 0.01500 0.13500 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.95000 4.98000 -0.03000 -0.60241 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.94000 23.04000 -0.10000 -0.43403 永豐主流品牌基金 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884 永豐永豐基金 34.36000 34.34000 0.02000 0.05824 永豐亞洲民生消費基金 12.85000 12.90000 -0.05000 -0.38760 永豐南非幣2021保本基金 12.79270 12.78620 0.00650 0.05084 永豐高科技基金 23.23000 22.99000 0.24000 1.04393 永豐貨幣市場基金 13.85700 13.85680 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11860 2.12430 -0.00570 -0.26832 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47670 2.47810 -0.00140 -0.05649 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04500 8.04680 -0.00180 -0.02237 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52230 10.52470 -0.00240 -0.02280 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.60340 7.60050 0.00290 0.03816 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42440 11.42010 0.00430 0.03765 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.22000 20.26000 -0.04000 -0.19743 永豐臺灣加權ETF基金 54.85000 54.96000 -0.11000 -0.20015 永豐領航科技基金 38.93000 38.68000 0.25000 0.64633 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 永豐趨勢平衡基金 46.55000 46.26000 0.29000 0.62689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39160 11.39040 0.00120 0.01054 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74860 9.74780 0.00080 0.00821 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74860 9.74780 0.00080 0.00821 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70930 9.70890 0.00040 0.00412 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70940 9.70910 0.00030 0.00309 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76150 9.76110 0.00040 0.00410 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88860 9.88820 0.00040 0.00405 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69550 9.69550 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78360 9.78360 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 兆豐國際中小基金 15.00000 14.95000 0.05000 0.33445 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.89000 15.96000 -0.07000 -0.43860 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.96000 22.03000 -0.07000 -0.31775 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.45000 22.53000 -0.08000 -0.35508 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.52000 15.55000 -0.03000 -0.19293 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29680 10.30090 -0.00410 -0.03980 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83150 10.83660 -0.00510 -0.04706 兆豐國際全球高股息基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 兆豐國際全球基金 32.30000 32.33000 -0.03000 -0.09279 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18330 10.18280 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.42140 9.43910 -0.01770 -0.18752 兆豐國際國民基金 23.76000 23.70000 0.06000 0.25316 兆豐國際第一基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02170 10.02060 0.00110 0.01098 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10470 8.10390 0.00080 0.00987 兆豐國際萬全基金 20.79000 20.75000 0.04000 0.19277 兆豐國際電子基金 26.32000 26.26000 0.06000 0.22848 兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.19000 22.25000 -0.06000 -0.26966 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 兆豐國際豐台灣基金 32.05000 32.10000 -0.05000 -0.15576 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47770 12.47750 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16550 11.17080 -0.00530 -0.04745 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97670 11.97820 -0.00150 -0.01252 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78650 10.79170 -0.00520 -0.04819 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.61300 11.61610 -0.00310 -0.02669 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35470 8.35860 -0.00390 -0.04666 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75190 9.75370 -0.00180 -0.01845 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23910 9.24350 -0.00440 -0.04760 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.30460 9.30680 -0.00220 -0.02364 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57430 9.57890 -0.00460 -0.04802 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 合庫全球新興市場基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 合庫貨幣市場基金 10.11040 10.11030 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95230 9.94680 0.00550 0.05529 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.19450 10.19350 0.00100 0.00981 合庫新興多重收益基金A類型 10.38990 10.38840 0.00150 0.01444 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.97770 11.97540 0.00230 0.01921 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.91340 13.91090 0.00250 0.01797 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.54020 9.53480 0.00540 0.05663 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13520 10.13430 0.00090 0.00888 合庫新興多重收益基金B類型 8.33510 8.33390 0.00120 0.01440 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46660 9.46440 0.00220 0.02325 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74710 10.74550 0.00160 0.01489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85100 10.85030 0.00070 0.00645 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.66150 10.62940 0.03210 0.30199 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96380 9.93210 0.03170 0.31917 安聯中國東協基金 16.74000 16.75000 -0.01000 -0.05970 安聯中國策略基金 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210 安聯中華新思路基金-人民幣 15.16000 15.25000 -0.09000 -0.59016 安聯中華新思路基金-美元 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.69000 13.73000 -0.04000 -0.29133 安聯台灣大壩基金 25.69000 25.55000 0.14000 0.54795 安聯台灣科技基金 45.10000 44.77000 0.33000 0.73710 安聯台灣貨幣市場基金 12.46720 12.46710 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.37000 29.21000 0.16000 0.54776 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12890 10.13090 -0.00200 -0.01974 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.12720 15.13040 -0.00320 -0.02115 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80980 9.81190 -0.00210 -0.02140 安聯四季成長組合基金-美元 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33784 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08580 12.09100 -0.00520 -0.04301 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14320 10.14760 -0.00440 -0.04336 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31350 12.31920 -0.00570 -0.04627 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72070 9.72530 -0.00460 -0.04730 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.56410 -0.00410 -0.04287 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27970 9.28400 -0.00430 -0.04632 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85610 11.87090 -0.01480 -0.12467 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92640 10.93530 -0.00890 -0.08139 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60310 10.61170 -0.00860 -0.08104 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13040 9.13770 -0.00730 -0.07989 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93150 8.93880 -0.00730 -0.08167 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64160 8.64860 -0.00700 -0.08094 安聯全球人口趨勢基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.83000 35.93000 -0.10000 -0.27832 安聯全球油礦金趨勢基金 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 安聯全球計量平衡基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09860 12.09580 0.00280 0.02315 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58530 10.58280 0.00250 0.02362 安聯全球新興市場基金 19.42000 19.48000 -0.06000 -0.30801 安聯全球農金趨勢基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 安聯亞洲動態策略基金 25.66000 25.78000 -0.12000 -0.46548 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00730 10.00770 -0.00040 -0.00400 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85870 9.85680 0.00190 0.01928 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.39280 84.43110 -0.03830 -0.04536 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.90460 12.89450 0.01010 0.07833 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.43990 67.46090 -0.02100 -0.03113 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22870 10.22070 0.00800 0.07827 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51010 2.51070 -0.00060 -0.02390 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60520 10.59270 0.01250 0.11801 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10270 2.10660 -0.00390 -0.18513 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.92360 8.91320 0.01040 0.11668 宏利台灣動力基金 30.60000 30.60000 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.62380 10.63190 -0.00810 -0.07619 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88230 9.88880 -0.00650 -0.06573 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.53160 8.53800 -0.00640 -0.07496 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.18300 8.18860 -0.00560 -0.06839 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 宏利全球債券組合基金 13.10780 13.11050 -0.00270 -0.02059 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79960 2.79860 0.00100 0.03573 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85010 11.84500 0.00510 0.04306 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89730 8.89340 0.00390 0.04385 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30060 2.30640 -0.00580 -0.25147 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67320 10.66770 0.00550 0.05156 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.55340 4.55200 0.00140 0.03076 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.74000 0.73910 0.00090 0.12177 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.97000 20.94000 0.03000 0.14327 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60100 11.60930 -0.00830 -0.07149 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38570 10.39310 -0.00740 -0.07120 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99950 10.00630 -0.00680 -0.06796 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.16930 9.17080 -0.00150 -0.01636 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.69520 8.70140 -0.00620 -0.07125 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47050 8.47610 -0.00560 -0.06607 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.71800 8.72420 -0.00620 -0.07107 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84620 2.84470 0.00150 0.05273 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41670 0.41640 0.00030 0.07205 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51940 12.51170 0.00770 0.06154 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95040 0.95050 -0.00010 -0.01052 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.80190 7.79700 0.00490 0.06284 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18280 2.18170 0.00110 0.05042 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31410 0.31400 0.00010 0.03185 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.59780 9.59190 0.00590 0.06151 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35410 0.35390 0.00020 0.05651 宏利萬利貨幣市場基金 13.62270 13.62260 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.98000 2.99000 -0.01000 -0.33445 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.09000 13.13000 -0.04000 -0.30465 宏利臺灣股息收益基金 28.23000 28.25000 -0.02000 -0.07080 宏利澳幣保本基金 11.86470 11.86460 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.11620 10.14750 -0.03130 -0.30845 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.22430 10.22410 0.00020 0.00196 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11510 9.11340 0.00170 0.01865 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55600 10.55400 0.00200 0.01895 貝萊德亞美利加收益基金 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 貝萊德新台幣基金 12.92020 12.92010 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.24000 25.20000 0.04000 0.15873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09980 11.09760 0.00220 0.01982 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03800 10.02490 0.01310 0.13067 保德信大中華基金 32.12000 32.17000 -0.05000 -0.15542 保德信中小型股基金 44.20000 44.23000 -0.03000 -0.06783 保德信中國中小基金-人民幣 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 保德信中國中小基金-美元 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962 保德信中國中小基金-新臺幣 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02720 10.03410 -0.00690 -0.06877 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.99800 10.00490 -0.00690 -0.06897 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.13810 10.14530 -0.00720 -0.07097 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78000 10.78760 -0.00760 -0.07045 保德信中國品牌基金-人民幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 保德信中國品牌基金-美元 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 保德信台商全方位基金 34.78000 34.68000 0.10000 0.28835 保德信全球中小基金 29.48000 29.64000 -0.16000 -0.53981 保德信全球消費商機基金 17.66000 17.71000 -0.05000 -0.28233 保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 保德信全球資源基金 7.43000 7.48000 -0.05000 -0.66845 保德信全球醫療生化基金-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.41000 30.57000 -0.16000 -0.52339 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.11750 10.13060 -0.01310 -0.12931 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73510 10.74900 -0.01390 -0.12931 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10480 9.11500 -0.01020 -0.11190 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65380 9.66470 -0.01090 -0.11278 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.51690 8.51970 -0.00280 -0.03287 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90490 10.90860 -0.00370 -0.03392 保德信亞太基金 23.05000 23.10000 -0.05000 -0.21645 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71670 8.70820 0.00850 0.09761 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26900 11.25800 0.01100 0.09771 保德信店頭市場基金 34.66000 34.68000 -0.02000 -0.05767 保德信拉丁美洲基金 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629 保德信金平衡基金 29.59000 29.63000 -0.04000 -0.13500 保德信金滿意基金 40.78000 40.77000 0.01000 0.02453 保德信科技島基金 24.94000 24.89000 0.05000 0.20088 保德信高成長基金 87.83000 87.37000 0.46000 0.52650 保德信第一基金 25.84000 25.77000 0.07000 0.27163 保德信貨幣市場基金 15.73700 15.73680 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.81650 10.81860 -0.00210 -0.01941 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.45220 10.45200 0.00020 0.00191 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08340 11.08180 0.00160 0.01444 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.02480 10.02130 0.00350 0.03493 保德信新世紀基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42170 8.41980 0.00190 0.02257 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99310 10.99060 0.00250 0.02275 保德信新興趨勢組合基金 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 保德信瑞騰基金 15.52010 15.52000 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96870 9.96690 0.00180 0.01806 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04470 10.04250 0.00220 0.02191 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89590 9.89480 0.00110 0.01112 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91060 9.90950 0.00110 0.01110 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89060 9.88780 0.00280 0.02832 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88860 9.88830 0.00030 0.00303 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99260 1.99260 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65200 2.65190 0.00010 0.00377 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31510 0.31470 0.00040 0.12711 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45500 0.45430 0.00070 0.15408 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.85170 8.83860 0.01310 0.14821 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89940 11.88050 0.01890 0.15908 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72920 9.72570 0.00350 0.03599 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66930 11.66580 0.00350 0.03000 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27270 9.25690 0.01580 0.17068 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15260 11.13360 0.01900 0.17065 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33180 10.33050 0.00130 0.01258 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15990 10.15860 0.00130 0.01280 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27500 10.27460 0.00040 0.00389 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68460 10.68430 0.00030 0.00281 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16060 10.15960 0.00100 0.00984 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.01050 10.01160 -0.00110 -0.01099 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16450 10.16560 -0.00110 -0.01082 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94700 9.94870 -0.00170 -0.01709 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01440 10.01550 -0.00110 -0.01098 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.85150 10.87750 -0.02600 -0.23903 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60690 6.60220 0.00470 0.07119 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.01310 11.00510 0.00800 0.07269 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63370 11.63370 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.56000 19.57000 -0.01000 -0.05110 施羅德樂活中小基金-I類型 4430.350004432.13000 -1.78000 -0.04016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.87860 10.87700 0.00160 0.01471 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.29210 12.29580 -0.00370 -0.03009 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.55200 11.55190 0.00010 0.00087 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.81090 9.80950 0.00140 0.01427 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.62050 10.62360 -0.00310 -0.02918 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.41690 10.41670 0.00020 0.00192 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.23560 11.23400 0.00160 0.01424 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.21010 12.21370 -0.00360 -0.02948 柏瑞五國金勢力建設基金 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803 柏瑞巨人基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63420 13.63410 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.22000 -0.03000 -0.18496 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32600 13.33760 -0.01160 -0.08697 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88470 11.89630 -0.01160 -0.09751 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.56880 12.58080 -0.01200 -0.09538 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.17320 9.18120 -0.00800 -0.08713 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.89030 6.89630 -0.00600 -0.08700 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09300 9.10190 -0.00890 -0.09778 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.72170 8.73110 -0.00940 -0.10766 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.14370 11.15430 -0.01060 -0.09503 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.61670 8.62500 -0.00830 -0.09623 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.06090 12.07270 -0.01180 -0.09774 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54450 11.55460 -0.01010 -0.08741 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.60900 11.62150 -0.01250 -0.10756 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44150 11.45240 -0.01090 -0.09518 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.13150 9.13940 -0.00790 -0.08644 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15890 10.16880 -0.00990 -0.09736 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96900 9.97980 -0.01080 -0.10822 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91190 9.92130 -0.00940 -0.09475 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.74560 9.75500 -0.00940 -0.09636 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05730 10.05280 0.00450 0.04476 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.03860 10.03680 0.00180 0.01793 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00390 10.00030 0.00360 0.03600 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.05780 10.05530 0.00250 0.02486 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.05730 10.05280 0.00450 0.04476 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.03860 10.03680 0.00180 0.01793 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 10.00390 10.00030 0.00360 0.03600 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.05780 10.05530 0.00250 0.02486 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03830 10.03380 0.00450 0.04485 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.03860 10.03680 0.00180 0.01793 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.00390 10.00030 0.00360 0.03600 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.05780 10.05530 0.00250 0.02486 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.05730 10.05280 0.00450 0.04476 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.03860 10.03680 0.00180 0.01793 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 10.00390 10.00030 0.00360 0.03600 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.05780 10.05530 0.00250 0.02486 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78030 10.77820 0.00210 0.01948 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05580 12.05620 -0.00040 -0.00332 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.53110 11.52950 0.00160 0.01388 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.40280 9.40100 0.00180 0.01915 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25310 10.25350 -0.00040 -0.00390 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.10180 10.10030 0.00150 0.01485 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49020 10.48820 0.00200 0.01907 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.22510 11.22550 -0.00040 -0.00356 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14020 11.13860 0.00160 0.01436 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.40290 9.40110 0.00180 0.01915 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25340 10.25380 -0.00040 -0.00390 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.10210 10.10070 0.00140 0.01386 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.23000 15.26000 -0.03000 -0.19659 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.17000 12.18000 -0.01000 -0.08210 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.25000 13.27000 -0.02000 -0.15072 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.91000 13.99000 -0.08000 -0.57184 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.51000 13.58000 -0.07000 -0.51546 柏瑞拉丁美洲基金 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38190 11.36920 0.01270 0.11171 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.56710 7.55870 0.00840 0.11113 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.56310 11.56330 -0.00020 -0.00173 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25340 11.25410 -0.00070 -0.00622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.44850 10.44890 -0.00040 -0.00383 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.66290 8.66300 -0.00010 -0.00115 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83710 9.83780 -0.00070 -0.00712 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.86510 9.86560 -0.00050 -0.00507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82490 10.82560 -0.00070 -0.00647 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15380 10.15390 -0.00010 -0.00098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.43160 10.43200 -0.00040 -0.00383 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19150 10.19220 -0.00070 -0.00687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.36030 9.36050 -0.00020 -0.00214 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.31070 9.30780 0.00290 0.03116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88560 9.88600 -0.00040 -0.00405 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.46600 12.45810 0.00790 0.06341 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03460 12.02940 0.00520 0.04323 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50930 11.50260 0.00670 0.05825 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61550 7.61060 0.00490 0.06438 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69250 9.68830 0.00420 0.04335 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.37590 10.36990 0.00600 0.05786 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71590 10.70910 0.00680 0.06350 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52760 11.52090 0.00670 0.05816 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48650 10.48190 0.00460 0.04389 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.71240 9.70620 0.00620 0.06388 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.59660 10.59040 0.00620 0.05854 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24000 11.22980 0.01020 0.09083 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.86510 11.85450 0.01060 0.08942 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97870 10.96940 0.00930 0.08478 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37650 9.36800 0.00850 0.09073 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02600 10.01710 0.00890 0.08885 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02820 10.01960 0.00860 0.08583 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.18380 11.17380 0.01000 0.08950 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02860 10.01950 0.00910 0.09082 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45740 10.44850 0.00890 0.08518 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.67980 9.67110 0.00870 0.08996 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53110 9.52240 0.00870 0.09136 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24830 10.23910 0.00920 0.08985 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78540 9.77710 0.00830 0.08489 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.33000 18.35000 -0.02000 -0.10899 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.14000 17.14000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10810 13.10710 0.00100 0.00763 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.09100 11.12480 -0.03380 -0.30383 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.71160 11.75680 -0.04520 -0.38446 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.21390 12.27150 -0.05760 -0.46938 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.53620 11.57240 -0.03620 -0.31281 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.28380 10.31510 -0.03130 -0.30344 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.61780 10.65880 -0.04100 -0.38466 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.53330 10.58300 -0.04970 -0.46962 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.71270 10.74630 -0.03360 -0.31267 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.41350 10.45370 -0.04020 -0.38455 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.65210 10.68560 -0.03350 -0.31351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.62000 12.76000 -0.14000 -1.09718 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.34000 36.58000 0.76000 2.07764 國泰大中華基金 21.70000 21.68000 0.02000 0.09225 國泰小龍基金 16.66000 16.57000 0.09000 0.54315 國泰中小成長基金 46.03000 45.84000 0.19000 0.41449 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.53460 4.56920 -0.03460 -0.75724 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.04000 21.13000 -0.09000 -0.42593 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82540 0.82900 -0.00360 -0.43426 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78550 0.78900 -0.00350 -0.44360 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10440 2.11070 -0.00630 -0.29848 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72500 9.72220 0.00280 0.02880 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.46980 8.46740 0.00240 0.02834 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32900 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33620 11.33520 0.00100 0.00882 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79330 1.78750 0.00580 0.32448 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04830 10.04050 0.00780 0.07769 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34800 0.34780 0.00020 0.05750 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.11050 5.17390 -0.06340 -1.22538 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.70000 23.91000 -0.21000 -0.87829 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80330 0.81080 -0.00750 -0.92501 國泰中港台基金人民幣級別 3.82070 3.87820 -0.05750 -1.48265 國泰中港台基金台幣級別 17.73000 17.93000 -0.20000 -1.11545 國泰中港台基金美元級別 0.60810 0.61530 -0.00720 -1.17016 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.54000 26.49000 0.05000 0.18875 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.87000 33.83000 0.04000 0.11824 國泰台灣貨幣市場基金 12.39260 12.39240 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.11000 27.96000 0.15000 0.53648 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28160 2.29700 -0.01540 -0.67044 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36210 0.36340 -0.00130 -0.35773 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46190 0.46460 -0.00270 -0.58115 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47010 0.47130 -0.00120 -0.25461 國泰全球資源基金台幣級別 5.61000 5.63000 -0.02000 -0.35524 國泰全球資源基金美元級別 0.18880 0.18950 -0.00070 -0.36939 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30680 0.30750 -0.00070 -0.22764 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42150 0.42230 -0.00080 -0.18944 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38520 0.38590 -0.00070 -0.18139 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44440 0.44520 -0.00080 -0.17969 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48390 0.48570 -0.00180 -0.37060 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.23000 21.33000 -0.10000 -0.46882 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44360 2.45500 -0.01140 -0.46436 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.54940 11.56580 -0.01640 -0.14180 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.60540 10.62050 -0.01510 -0.14218 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38880 0.38940 -0.00060 -0.15408 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35700 0.35760 -0.00060 -0.16779 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49280 0.49460 -0.00180 -0.36393 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43420 0.43460 -0.00040 -0.09204 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.59000 18.66000 -0.07000 -0.37513 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63540 0.63800 -0.00260 -0.40752 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.32000 15.37000 -0.05000 -0.32531 國泰科技生化基金 38.50000 38.31000 0.19000 0.49595 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.28000 25.52000 -0.24000 -0.94044 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 13.70000 0.15000 1.09489 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.61710 37.30900 0.30810 0.82581 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61600 19.76440 -0.14840 -0.75084 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.33770 19.05330 0.28440 1.49265 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.94720 38.80390 0.14330 0.36929 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.32600 39.28500 0.04100 0.10437 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.13850 40.18290 -0.04440 -0.11049 國泰紐幣2021保本基金 11.91440 11.90450 0.00990 0.08316 國泰紐幣八年期保本基金 12.20130 12.19030 0.01100 0.09024 國泰紐幣保本基金 12.23010 12.22920 0.00090 0.00736 國泰高科技基金 13.18000 13.08000 0.10000 0.76453 國泰國泰基金 24.20000 24.11000 0.09000 0.37329 國泰富時中國A50基金 21.89000 21.73000 0.16000 0.73631 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34230 0.34230 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44320 0.44420 -0.00100 -0.22512 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37290 0.37350 -0.00060 -0.16064 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48280 0.48470 -0.00190 -0.39200 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35950 0.35980 -0.00030 -0.08338 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46550 0.46690 -0.00140 -0.29985 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84050 10.84660 -0.00610 -0.05624 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.98870 7.99320 -0.00450 -0.05630 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36560 0.36580 -0.00020 -0.05467 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27310 0.27330 -0.00020 -0.07318 國泰新興市場基金台幣級別 12.35000 12.40000 -0.05000 -0.40323 國泰新興市場基金美元級別 0.42240 0.42400 -0.00160 -0.37736 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15640 2.16320 -0.00680 -0.31435 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45970 1.46430 -0.00460 -0.31414 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35270 0.35270 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37730 0.37730 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24110 0.24110 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85810 10.85820 -0.00010 -0.00092 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21400 7.21410 -0.00010 -0.00139 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.30000 35.23000 0.07000 0.19869 國泰價值卓越基金 15.12000 15.00000 0.12000 0.80000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39750 0.39890 -0.00140 -0.35097 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.13900 12.14010 -0.00110 -0.00906 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41390 0.41400 -0.00010 -0.02415 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67100 9.67030 0.00070 0.00724 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60390 8.59160 0.01230 0.14316 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55530 10.55460 0.00070 0.00663 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47650 9.46310 0.01340 0.14160 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03350 11.03240 0.00110 0.00997 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99840 9.96610 0.03230 0.32410 第一金大中華基金 26.52000 26.40000 0.12000 0.45455 第一金小型精選基金 36.89000 36.83000 0.06000 0.16291 第一金中國世紀基金-人民幣 15.07000 15.11000 -0.04000 -0.26473 第一金中國世紀基金-美元 10.26220 10.26860 -0.00640 -0.06233 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 第一金中概平衡基金 23.93000 23.85000 0.08000 0.33543 第一金台灣貨幣市場基金 15.22120 15.22100 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.52700 177.52400 0.00300 0.00169 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.17370 14.12900 0.04470 0.31637 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.17460 14.12810 0.04650 0.32913 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.91000 12.87000 0.04000 0.31080 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.03860 10.05050 -0.01190 -0.11840 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.03910 10.05100 -0.01190 -0.11840 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.59960 9.60990 -0.01030 -0.10718 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.62300 9.63330 -0.01030 -0.10692 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34410 10.35640 -0.01230 -0.11877 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.89500 9.90560 -0.01060 -0.10701 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.89510 9.90570 -0.01060 -0.10701 第一金全球大趨勢基金 22.90000 22.97000 -0.07000 -0.30475 第一金全球不動產證券化基金A 7.83130 7.82770 0.00360 0.04599 第一金全球不動產證券化基金B 5.65630 5.65370 0.00260 0.04599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22270 9.22980 -0.00710 -0.07692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.22370 9.23090 -0.00720 -0.07800 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.37550 9.38260 -0.00710 -0.07567 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.37680 9.38390 -0.00710 -0.07566 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61810 8.61940 -0.00130 -0.01508 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01550 10.01710 -0.00160 -0.01597 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.85800 9.87480 -0.01680 -0.17013 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.13360 8.14380 -0.01020 -0.12525 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.98860 8.99900 -0.01040 -0.11557 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98300 11.00220 -0.01920 -0.17451 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98430 11.00300 -0.01870 -0.16995 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95370 9.96620 -0.01250 -0.12542 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66300 14.68000 -0.01700 -0.11580 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.71540 15.71650 -0.00110 -0.00700 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.71390 15.71500 -0.00110 -0.00700 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 22.34000 22.41000 -0.07000 -0.31236 第一金亞洲新興市場基金 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949 第一金店頭市場基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 第一金創新趨勢基金 22.36000 22.28000 0.08000 0.35907 第一金電子基金 32.13000 32.05000 0.08000 0.24961 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.72000 14.83000 -0.11000 -0.74174 統一大滿貫基金 33.38000 33.27000 0.11000 0.33063 統一大龍印基金 17.64000 17.60000 0.04000 0.22727 統一大龍騰中國基金 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 統一中小基金 25.68000 25.46000 0.22000 0.86410 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78400 9.79530 -0.01130 -0.11536 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95590 9.94380 0.01210 0.12168 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.46070 9.44900 0.01170 0.12382 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34810 11.36110 -0.01300 -0.11443 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45600 11.44210 0.01390 0.12148 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89940 10.88590 0.01350 0.12401 統一台灣動力基金 16.36000 16.18000 0.18000 1.11248 統一全天候基金 103.94000 103.56000 0.38000 0.36694 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.07240 9.09910 -0.02670 -0.29344 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.55170 9.55730 -0.00560 -0.05859 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.36390 9.36880 -0.00490 -0.05230 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21000 9.23720 -0.02720 -0.29446 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.69660 9.70230 -0.00570 -0.05875 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.50600 9.51090 -0.00490 -0.05152 統一全球債券組合基金 12.11870 12.11790 0.00080 0.00660 統一全球新科技基金(人民幣) 16.07000 16.08000 -0.01000 -0.06219 統一全球新科技基金(美元) 16.46000 16.44000 0.02000 0.12165 統一全球新科技基金(新台幣) 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 統一亞太基金 27.59000 27.51000 0.08000 0.29080 統一亞洲大金磚基金 13.39000 13.34000 0.05000 0.37481 統一奔騰基金 55.99000 55.67000 0.32000 0.57482 統一強棒貨幣市場基金 16.62940 16.62920 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.13000 26.15000 -0.02000 -0.07648 統一統信基金 32.31000 32.19000 0.12000 0.37279 統一黑馬基金 57.05000 56.81000 0.24000 0.42246 統一新亞洲科技能源基金 20.48000 20.45000 0.03000 0.14670 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.50960 8.50870 0.00090 0.01058 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58300 10.58190 0.00110 0.01040 統一經建基金 43.96000 43.79000 0.17000 0.38822 統一龍馬基金 69.75000 69.39000 0.36000 0.51881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.24000 21.07000 0.17000 0.80683 野村中小基金 47.81000 47.79000 0.02000 0.04185 野村中國機會基金 15.12000 15.19000 -0.07000 -0.46083 野村巴西基金 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776 野村日本領先基金 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 野村台灣高股息基金 22.93000 22.95000 -0.02000 -0.08715 野村台灣運籌基金 36.81000 36.77000 0.04000 0.10878 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83860 9.83680 0.00180 0.01830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83410 9.83300 0.00110 0.01119 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84180 9.83900 0.00280 0.02846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83860 9.83680 0.00180 0.01830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83410 9.83300 0.00110 0.01119 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84180 9.83900 0.00280 0.02846 野村平衡基金 18.90000 18.89000 0.01000 0.05294 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.63000 16.65000 -0.02000 -0.12012 野村全球品牌基金 26.90000 26.88000 0.02000 0.07440 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92390 7.92290 0.00100 0.01262 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.80410 10.80270 0.00140 0.01296 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.50750 10.53900 -0.03150 -0.29889 野村全球氣候變遷基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64890 10.65190 -0.00300 -0.02816 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.47240 10.47350 -0.00110 -0.01050 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.73390 9.74530 -0.01140 -0.11698 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.49030 9.50320 -0.01290 -0.13574 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.91700 8.92750 -0.01050 -0.11761 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04740 11.06020 -0.01280 -0.11573 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.59640 10.61070 -0.01430 -0.13477 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00220 10.01400 -0.01180 -0.11784 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.44670 11.46230 -0.01560 -0.13610 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.04020 11.05520 -0.01500 -0.13568 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.55190 10.56420 -0.01230 -0.11643 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.71080 10.73320 -0.02240 -0.20870 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.69190 10.72280 -0.03090 -0.28817 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.15610 10.17540 -0.01930 -0.18967 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.70440 9.72110 -0.01670 -0.17179 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.95310 9.97340 -0.02030 -0.20354 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.09930 12.12470 -0.02540 -0.20949 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.79380 12.83650 -0.04270 -0.33265 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.17870 11.20000 -0.02130 -0.19018 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.68330 10.70180 -0.01850 -0.17287 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.18660 11.20940 -0.02280 -0.20340 野村成長基金 29.17000 29.22000 -0.05000 -0.17112 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20380 10.23040 -0.02660 -0.26001 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.20130 10.22920 -0.02790 -0.27275 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.98360 10.00920 -0.02560 -0.25576 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.29000 10.31680 -0.02680 -0.25977 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.26970 10.29780 -0.02810 -0.27287 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.05200 10.07780 -0.02580 -0.25601 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.26150 10.25700 0.00450 0.04387 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.18600 10.18610 -0.00010 -0.00098 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.99120 9.99280 -0.00160 -0.01601 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.60250 10.59770 0.00480 0.04529 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44570 10.44580 -0.00010 -0.00096 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.24880 10.25040 -0.00160 -0.01561 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.15310 9.15250 0.00060 0.00656 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96210 9.96010 0.00200 0.02008 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86490 9.86590 -0.00100 -0.01014 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.58030 13.57940 0.00090 0.00663 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74800 12.74560 0.00240 0.01883 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48320 10.48420 -0.00100 -0.00954 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28660 10.29330 -0.00670 -0.06509 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.99190 10.00060 -0.00870 -0.08699 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38540 9.39300 -0.00760 -0.08091 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.89390 10.90280 -0.00890 -0.08163 野村泰國基金 45.33000 45.08000 0.25000 0.55457 野村高科技基金 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 野村貨幣市場基金 16.23640 16.23620 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.99000 17.01000 -0.02000 -0.11758 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.11060 8.11380 -0.00320 -0.03944 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80120 11.80590 -0.00470 -0.03981 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.96000 8.06000 -0.10000 -1.24069 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 野村精選貨幣市場基金 12.06540 12.06530 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 野村歐洲高股息基金季配型 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 野村歐洲高股息基金累積型 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 野村積極成長基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 野村優質基金 34.43000 34.48000 -0.05000 -0.14501 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72130 8.72770 -0.00640 -0.07333 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09180 8.09100 0.00080 0.00989 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89760 7.90250 -0.00490 -0.06201 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.49520 11.50350 -0.00830 -0.07215 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49650 10.49540 0.00110 0.01048 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27410 10.28060 -0.00650 -0.06323 野村環球基金-人民幣計價 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739 野村環球基金-美元計價 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 野村環球基金-新臺幣計價 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005 野村鴻利基金 21.91000 21.89000 0.02000 0.09137 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84250 16.84240 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.02000 21.07000 -0.05000 -0.23730 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 野村鑫平衡組合基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175 野村鑫全球債券組合基金 13.23600 13.23940 -0.00340 -0.02568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96510 9.96510 0.00000 0.00000 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97450 9.97470 -0.00020 -0.00201 凱基台商天下基金 13.85000 13.93000 -0.08000 -0.57430 凱基台灣精五門基金 21.06000 21.00000 0.06000 0.28571 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.92200 10.94600 -0.02400 -0.21926 凱基亞太高股息基金 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573 凱基亞洲四金磚基金 18.37000 18.44000 -0.07000 -0.37961 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.18000 14.23000 -0.05000 -0.35137 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.93770 13.97910 -0.04140 -0.29616 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52470 11.52460 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.78000 26.74000 0.04000 0.14959 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.02000 20.94000 0.08000 0.38204 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.44850 21.37340 0.07510 0.35137 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.14000 19.24000 -0.10000 -0.51975 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.25310 19.36090 -0.10780 -0.55679 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05760 10.05280 0.00480 0.04775 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.08170 8.07790 0.00380 0.04704 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.92790 11.98550 -0.05760 -0.48058 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.07310 11.12160 -0.04850 -0.43609 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 凱基護城河基金-台幣計價A 12.73000 12.78000 -0.05000 -0.39124 凱基護城河基金-美元計價B 13.13560 13.18390 -0.04830 -0.36636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.02000 33.26000 -0.24000 -0.72159 富邦NASDAQ-100基金 28.37000 28.44000 -0.07000 -0.24613 富邦上証180基金 33.12000 32.99000 0.13000 0.39406 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25600 0.25750 -0.00150 -0.58252 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.49000 7.54000 -0.05000 -0.66313 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.66000 6.72000 -0.06000 -0.89286 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 50.29000 49.40000 0.89000 1.80162 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.00990 20.10310 -0.09320 -0.46361 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17230 11.17120 0.00110 0.00985 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57290 10.53750 0.03540 0.33594 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08160 13.08490 -0.00330 -0.02522 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94200 1.94210 -0.00010 -0.00515 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79530 9.79780 -0.00250 -0.02552 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50180 1.50190 -0.00010 -0.00666 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55900 11.55740 0.00160 0.01384 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74390 1.74180 0.00210 0.12056 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11060 10.10920 0.00140 0.01385 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54470 1.54280 0.00190 0.12315 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.12510 12.17260 -0.04750 -0.39022 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.51160 11.54360 -0.03200 -0.27721 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.07460 11.08420 -0.00960 -0.08661 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.75420 10.79630 -0.04210 -0.38995 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.12750 10.15560 -0.02810 -0.27669 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.75370 9.76210 -0.00840 -0.08605 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.88000 14.89000 -0.01000 -0.06716 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.37000 23.35000 0.02000 0.08565 富邦日本東証基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.60000 41.81000 -0.21000 -0.50227 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.42000 46.45000 -0.03000 -0.06459 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.94000 52.12000 -0.18000 -0.34536 富邦台灣心基金 21.65000 21.63000 0.02000 0.09246 富邦台灣釆吉50基金 48.71000 48.93000 -0.22000 -0.44962 富邦台灣科技指數基金 57.63000 57.89000 -0.26000 -0.44913 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29320 0.29350 -0.00030 -0.10221 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30260 2.30250 0.00010 0.00434 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34320 0.34300 0.00020 0.05831 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75320 10.74660 0.00660 0.06141 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01310 2.01250 0.00060 0.02981 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33190 0.33180 0.00010 0.03014 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34190 9.33620 0.00570 0.06105 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.81000 22.84000 -0.03000 -0.13135 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.07000 28.08000 -0.01000 -0.03561 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61220 15.61200 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 63.98000 63.97000 0.01000 0.01563 富邦科技基金 24.36000 24.31000 0.05000 0.20568 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.56050 38.58480 -0.02430 -0.06298 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.93880 37.63630 0.30250 0.80375 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.15950 37.10390 0.05560 0.14985 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.67000 36.45000 0.22000 0.60357 富邦香港H股基金 22.21000 22.24000 -0.03000 -0.13489 富邦高成長基金 24.16000 24.16000 0.00000 0.00000 富邦基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 富邦深証100基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 富邦富時歐洲ETF基金 20.19000 20.13000 0.06000 0.29806 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39830 0.39880 -0.00050 -0.12538 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.18740 12.20070 -0.01330 -0.10901 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.59260 9.60300 -0.01040 -0.10830 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30180 0.30210 -0.00030 -0.09930 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.98520 8.99500 -0.00980 -0.10895 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.18000 20.16000 0.02000 0.09921 富邦精準基金 46.47000 46.45000 0.02000 0.04306 富邦精銳中小基金 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 富邦臺灣公司治理100基金 21.83000 21.89000 -0.06000 -0.27410 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659 富邦標普美國特別股ETF基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50430 10.55160 -0.04730 -0.44827 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.57740 11.58430 -0.00690 -0.05956 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07250 11.07650 -0.00400 -0.03611 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.32890 10.37540 -0.04650 -0.44818 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.33800 11.34480 -0.00680 -0.05994 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.82110 10.82500 -0.00390 -0.03603 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.29000 30.39000 -0.10000 -0.32906 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33700 9.33830 -0.00130 -0.01392 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80020 9.80200 -0.00180 -0.01836 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69490 9.69630 -0.00140 -0.01444 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99660 9.99790 -0.00130 -0.01300 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97600 9.97770 -0.00170 -0.01704 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86780 9.86920 -0.00140 -0.01419 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89440 9.89560 -0.00120 -0.01213 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.85100 8.84010 0.01090 0.12330 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.76310 9.75130 0.01180 0.12101 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.42860 9.41690 0.01170 0.12424 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.61560 10.60240 0.01320 0.12450 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34880 10.33630 0.01250 0.12093 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04200 10.02930 0.01270 0.12663 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.52760 9.51560 0.01200 0.12611 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.84500 9.83260 0.01240 0.12611 富達卓越領航全球組合基金 14.83000 14.88000 -0.05000 -0.33602 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.07510 9.06510 0.01000 0.11031 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70290 9.69250 0.01040 0.10730 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57320 9.56260 0.01060 0.11085 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.01850 10.00740 0.01110 0.11092 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.95160 9.94090 0.01070 0.10764 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84650 9.83560 0.01090 0.11082 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.63190 9.62100 0.01090 0.11329 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87670 9.86560 0.01110 0.11251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75500 9.76920 -0.01420 -0.14535 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51340 9.51360 -0.00020 -0.00210 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93880 8.93800 0.00080 0.00895 富蘭克林華美中華基金 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.84000 20.77000 0.07000 0.33702 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.17230 8.16690 0.00540 0.06612 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50990 9.50470 0.00520 0.05471 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05360 10.04810 0.00550 0.05474 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45300 9.44680 0.00620 0.06563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01690 11.02870 -0.01180 -0.10699 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.96640 8.97600 -0.00960 -0.10695 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.48130 9.49150 -0.01020 -0.10746 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.90830 12.92300 -0.01470 -0.11375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52460 10.53660 -0.01200 -0.11389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13600 10.14700 -0.01100 -0.10841 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.87210 7.88060 -0.00850 -0.10786 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.43010 9.44040 -0.01030 -0.10911 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53140 10.54160 -0.01020 -0.09676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.64360 7.65100 -0.00740 -0.09672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.16960 9.17850 -0.00890 -0.09697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44180 10.45330 -0.01150 -0.11001 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93040 7.93910 -0.00870 -0.10958 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.36560 8.36490 0.00070 0.00837 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.60110 9.60150 -0.00040 -0.00417 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17270 10.17310 -0.00040 -0.00393 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67880 12.67780 0.00100 0.00789 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05920 13.09500 -0.03580 -0.27339 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美第一富基金 41.25000 40.92000 0.33000 0.80645 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28290 10.28280 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.12450 7.14530 -0.02080 -0.29110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.58520 11.62340 -0.03820 -0.32865 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.22540 10.22100 0.00440 0.04305 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.33610 11.33120 0.00490 0.04324 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.36160 7.36200 -0.00040 -0.00543 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.76140 9.76270 -0.00130 -0.01332 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62830 10.62970 -0.00140 -0.01317 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95450 10.95500 -0.00050 -0.00456 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448 復華人民幣貨幣市場基金 11.47890 11.47790 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 34.59060 34.37400 0.21660 0.63013 復華大中華中小策略基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 復華中小精選基金 66.07000 65.73000 0.34000 0.51727 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.01000 12.07000 -0.06000 -0.49710 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 復華台灣智能基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 復華全方位基金 27.31000 27.12000 0.19000 0.70059 復華全球大趨勢基金-美元 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 復華全球平衡基金-新臺幣 20.60000 20.57000 0.03000 0.14584 復華全球物聯網科技基金-美元 16.40000 16.44000 -0.04000 -0.24331 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684 復華全球原物料基金 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 復華全球消費基金-新臺幣 13.44000 13.47000 -0.03000 -0.22272 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45680 11.44900 0.00780 0.06813 復華全球債券基金 13.56400 13.55640 0.00760 0.05606 復華全球債券組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 復華有利貨幣市場基金 13.41440 13.41430 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913 復華亞太成長基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875 復華亞太神龍科技基金-美元 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 復華東協世紀基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-新臺幣 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905 復華恒生基金 22.07000 22.08000 -0.01000 -0.04529 復華恒生單日反向一倍基金 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938 復華恒生單日正向二倍基金 38.82000 38.67000 0.15000 0.38790 復華神盾基金 23.74340 23.56770 0.17570 0.74551 復華高成長基金 62.90000 62.77000 0.13000 0.20711 復華高益策略組合基金 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 復華貨幣市場基金 14.37380 14.37360 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.95000 17.95000 0.00000 0.00000 復華復華基金 19.95000 19.90000 0.05000 0.25126 復華華人世紀基金 19.82000 19.94000 -0.12000 -0.60181 復華傳家二號基金 27.19740 27.03170 0.16570 0.61298 復華傳家基金 22.39330 22.21280 0.18050 0.81259 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 復華新興人民幣短期收益基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.88000 18.87000 0.01000 0.05299 復華新興市場高收益債券基金A 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 復華新興市場高收益債券基金B 6.22000 6.21000 0.01000 0.16103 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 復華滬深300 A股基金 25.27000 25.24000 0.03000 0.11886 復華數位經濟基金 52.95000 52.56000 0.39000 0.74201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99160 9.99150 0.00010 0.00100 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.84080 9.84020 0.00060 0.00610 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14880 10.14870 0.00010 0.00099 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96480 9.96410 0.00070 0.00703 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99350 9.99540 -0.00190 -0.01901 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97890 9.97910 -0.00020 -0.00200 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99780 9.99920 -0.00140 -0.01400 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98310 9.98290 0.00020 0.00200 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99780 9.99920 -0.00140 -0.01400 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98310 9.98290 0.00020 0.00200 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32740 9.33040 -0.00300 -0.03215 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.17710 9.16590 0.01120 0.12219 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68360 8.67140 0.01220 0.14069 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36450 11.36850 -0.00400 -0.03518 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.19200 11.17830 0.01370 0.12256 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.70890 10.69390 0.01500 0.14027 景順主流基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030 景順台灣科技基金 37.06000 36.90000 0.16000 0.43360 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.20000 21.19000 0.01000 0.04719 景順全球康健基金 17.43000 17.50000 -0.07000 -0.40000 景順貨幣市場基金 15.91310 15.91300 0.00010 0.00063 景順潛力基金 37.02000 36.90000 0.12000 0.32520 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.01000 15.97000 0.04000 0.25047 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82360 8.82670 -0.00310 -0.03512 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36670 8.36210 0.00460 0.05501 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10970 11.11360 -0.00390 -0.03509 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51340 10.50750 0.00590 0.05615 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.72000 -0.10000 -1.14679 華南永昌中國A股基金(美元) 9.02000 9.14000 -0.12000 -1.31291 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.51000 12.67000 -0.16000 -1.26283 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64120 9.64160 -0.00040 -0.00415 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33130 9.33000 0.00130 0.01393 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78250 9.78290 -0.00040 -0.00409 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.46960 9.46830 0.00130 0.01373 華南永昌永昌基金 19.68000 19.66000 0.02000 0.10173 華南永昌全球亨利組合基金 14.36440 14.36280 0.00160 0.01114 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 華南永昌全球精品基金 14.43000 14.46000 -0.03000 -0.20747 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.11000 14.04000 0.07000 0.49858 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215 華南永昌物聯網精選基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17550 16.17530 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.94170 24.90910 0.03260 0.13088 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91620 11.91610 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14990 10.15020 -0.00030 -0.00296 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.38580 10.35200 0.03380 0.32651 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00430 10.00460 -0.00030 -0.00300 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.21240 10.17910 0.03330 0.32714 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05190 10.05290 -0.00100 -0.00995 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22880 10.19620 0.03260 0.31973 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05190 10.05290 -0.00100 -0.00995 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.22340 10.19090 0.03250 0.31891 華頓中小型基金 24.71000 24.63000 0.08000 0.32481 華頓中國多重機會平衡基金 13.25140 13.24020 0.01120 0.08459 華頓台灣基金 25.34000 25.22000 0.12000 0.47581 華頓平安貨幣市場基金 11.49870 11.49860 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.43850 13.44490 -0.00640 -0.04760 華頓全球高收益債券基金B 8.56060 8.56470 -0.00410 -0.04787 華頓全球黑鑽油源基金 5.76000 5.76000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.53380 10.52800 0.00580 0.05509 華頓新興亞太債券基金B 8.14610 8.14170 0.00440 0.05404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.10500 3.10680 -0.00180 -0.05794 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.40520 14.38920 0.01600 0.11119 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49240 0.49190 0.00050 0.10165 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.02270 12.02660 -0.00390 -0.03243 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.01530 11.02180 -0.00650 -0.05897 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.08890 11.07370 0.01520 0.13726 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.13560 10.12180 0.01380 0.13634 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.92880 11.91460 0.01420 0.11918 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.02400 11.01100 0.01300 0.11806 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.23000 13.35000 -0.12000 -0.89888 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41490 2.41560 -0.00070 -0.02898 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98650 1.98890 -0.00240 -0.12067 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.28360 12.26970 0.01390 0.11329 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.18300 10.17150 0.01150 0.11306 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38230 0.38180 0.00050 0.13096 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33020 0.32980 0.00040 0.12129 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.66000 -0.01000 -0.27322 匯豐中國動力基金(台幣) 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.21090 13.21200 -0.00110 -0.00833 匯豐太平洋精典基金 18.64000 18.73000 -0.09000 -0.48051 匯豐台灣精典基金 24.36000 24.37000 -0.01000 -0.04103 匯豐全球趨勢組合基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 匯豐全球關鍵資源基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211 匯豐安富基金 25.59000 25.62000 -0.03000 -0.11710 匯豐成功基金 38.28000 38.36000 -0.08000 -0.20855 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46570 2.46840 -0.00270 -0.10938 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28100 2.28380 -0.00280 -0.12260 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84200 11.83730 0.00470 0.03971 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.36190 8.35700 0.00490 0.05863 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39170 0.39160 0.00010 0.02554 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35710 0.35690 0.00020 0.05604 匯豐拉丁美洲基金 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 匯豐金磚動力基金 15.46000 15.40000 0.06000 0.38961 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96940 14.96940 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81330 15.81320 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241 匯豐新鑽動力基金 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.76920 5.75600 0.01320 0.22933 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24610 9.23300 0.01310 0.14188 匯豐龍鳳基金 52.25000 52.26000 -0.01000 -0.01914 匯豐龍騰電子基金 38.62000 38.51000 0.11000 0.28564 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47410 12.47740 -0.00330 -0.02645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.36000 20.39000 -0.03000 -0.14713 新光中國成長基金(人民幣) 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 新光中國成長基金(美元) 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522 新光中國成長基金(新臺幣) 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498 新光台灣富貴基金 24.37000 24.40000 -0.03000 -0.12295 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 新光全球生技醫療基金(美元) 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00730 10.00390 0.00340 0.03399 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.27550 9.28650 -0.01100 -0.11845 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73430 9.73150 0.00280 0.02877 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.01320 9.02400 -0.01080 -0.11968 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 新光吉星貨幣市場基金 15.41730 15.41720 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 26.14000 26.15000 -0.01000 -0.03824 新光亞洲精選基金-新台幣 25.13000 25.17000 -0.04000 -0.15892 新光兩岸優勢基金 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476 新光店頭基金 25.73000 25.74000 -0.01000 -0.03885 新光南非幣保本基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 新光創新科技基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84380 9.84620 -0.00240 -0.02437 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19340 10.18870 0.00470 0.04613 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.82440 9.83650 -0.01210 -0.12301 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48600 9.48830 -0.00230 -0.02424 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.82870 9.82980 -0.00110 -0.01119 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.47740 9.48910 -0.01170 -0.12330 新光福運平衡基金 17.08900 17.10940 -0.02040 -0.11923 新光澳幣八年期保本基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 新光澳幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.05180 10.03980 0.01200 0.11952 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05250 10.04050 0.01200 0.11952 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.95240 9.95210 0.00030 0.00301 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95240 9.95210 0.00030 0.00301 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97710 9.97770 -0.00060 -0.00601 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97690 9.97750 -0.00060 -0.00601 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95810 9.95950 -0.00140 -0.01406 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95850 9.95990 -0.00140 -0.01406 瑞銀全球創新趨勢基金 7.29000 7.31000 -0.02000 -0.27360 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03800 10.02780 0.01020 0.10172 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.88060 9.87060 0.01000 0.10131 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02880 10.03030 -0.00150 -0.01495 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89830 9.89990 -0.00160 -0.01616 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.89950 9.90540 -0.00590 -0.05956 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09160 10.09750 -0.00590 -0.05843 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95300 13.95370 -0.00070 -0.00502 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79520 8.79560 -0.00040 -0.00455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.80610 36.68480 0.12130 0.33065 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.09400 36.94530 0.14870 0.40249 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.61780 38.44600 0.17180 0.44686 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03630 11.03530 0.00100 0.00906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16700 10.13570 0.03130 0.30881 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.27020 13.36290 -0.09270 -0.69371 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.81160 10.85480 -0.04320 -0.39798 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 群益大印度基金-人民幣 12.91080 12.92610 -0.01530 -0.11837 群益大印度基金-美元 13.23510 13.21140 0.02370 0.17939 群益大印度基金-新臺幣 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.46800 12.52000 -0.05200 -0.41534 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.10510 13.12070 -0.01560 -0.11890 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71750 11.76630 -0.04880 -0.41474 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.23980 11.25310 -0.01330 -0.11819 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.63530 9.64680 -0.01150 -0.11921 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.78560 9.82650 -0.04090 -0.41622 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.73990 9.75150 -0.01160 -0.11896 群益中小型股基金 45.94000 45.70000 0.24000 0.52516 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01220 10.03240 -0.02020 -0.20135 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.13170 10.12210 0.00960 0.09484 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01470 9.00450 0.01020 0.11328 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.96920 8.98730 -0.01810 -0.20140 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.07610 9.06750 0.00860 0.09484 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.07620 8.06710 0.00910 0.11280 群益中國高收益債券基金N-美元 10.03100 10.01710 0.01390 0.13876 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43040 11.43730 -0.00690 -0.06033 群益中國高收益債券基金-美元 11.26270 11.24720 0.01550 0.13781 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48720 10.47140 0.01580 0.15089 群益中國新機會基金N-美元 9.93620 9.95380 -0.01760 -0.17682 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 群益中國新機會基金-人民幣 8.80430 8.84610 -0.04180 -0.47252 群益中國新機會基金-美元 10.62430 10.64310 -0.01880 -0.17664 群益中國新機會基金-新臺幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 群益平衡王基金 19.57840 19.60130 -0.02290 -0.11683 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.84000 7.82000 0.02000 0.25575 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.71000 0.02000 0.35026 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.72990 9.73430 -0.00440 -0.04520 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.12320 10.09760 0.02560 0.25353 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.90860 8.91260 -0.00400 -0.04488 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.26880 9.24540 0.02340 0.25310 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02710 10.01170 0.01540 0.15382 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88670 9.87050 0.01620 0.16413 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.61510 9.60030 0.01480 0.15416 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.54730 9.53160 0.01570 0.16472 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08480 10.06930 0.01550 0.15393 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19650 10.17980 0.01670 0.16405 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.78430 9.76920 0.01510 0.15457 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15590 10.14990 0.00600 0.05911 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52100 7.51650 0.00450 0.05987 群益全球關鍵生技基金-美元 15.20750 15.24360 -0.03610 -0.23682 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 群益印度中小基金N-美元 9.82920 9.84040 -0.01120 -0.11382 群益印度中小基金N-新臺幣 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 群益印度中小基金-人民幣 14.54260 14.60250 -0.05990 -0.41020 群益印度中小基金-美元 14.05830 14.07440 -0.01610 -0.11439 群益印度中小基金-新臺幣 15.42000 15.43000 -0.01000 -0.06481 群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975 群益安家基金 23.83250 23.78200 0.05050 0.21235 群益安穩貨幣市場基金 16.05390 16.05370 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 群益亞太中小基金 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097 群益亞太新趨勢平衡基金 17.60000 17.63000 -0.03000 -0.17016 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64930 9.63850 0.01080 0.11205 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54590 7.53750 0.00840 0.11144 群益店頭市場基金 97.15000 96.72000 0.43000 0.44458 群益東方盛世基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 群益東協成長基金-人民幣 14.76510 14.81310 -0.04800 -0.32404 群益東協成長基金-美元 14.12640 14.13020 -0.00380 -0.02689 群益東協成長基金-新臺幣 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.34360 11.36810 -0.02450 -0.21552 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.92560 10.94570 -0.02010 -0.18363 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.20060 10.21860 -0.01800 -0.17615 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.22370 10.24580 -0.02210 -0.21570 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.85050 9.86860 -0.01810 -0.18341 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.19450 9.21070 -0.01620 -0.17588 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.98470 10.00620 -0.02150 -0.21487 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.02560 10.04400 -0.01840 -0.18319 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06150 10.07920 -0.01770 -0.17561 群益長安基金 28.74000 28.64000 0.10000 0.34916 群益美國新創亮點基金-美元 14.86170 14.89830 -0.03660 -0.24567 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 群益真善美基金 17.37790 17.36730 0.01060 0.06103 群益馬拉松基金 119.59000 119.19000 0.40000 0.33560 群益深証中小板基金 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165 群益創新科技基金 32.00000 31.74000 0.26000 0.81916 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.96090 0.00000 9.96090 0.00000 群益華夏盛世基金N-美元 9.99230 0.00000 9.99230 0.00000 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 10.84750 10.89000 -0.04250 -0.39027 群益華夏盛世基金-美元 11.01790 11.02830 -0.01040 -0.09430 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.23000 17.25000 -0.02000 -0.11594 群益奧斯卡基金 27.92000 27.67000 0.25000 0.90351 群益新興金鑽基金-美元 13.94840 14.06150 -0.11310 -0.80432 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508 群益葛萊美基金 23.62000 23.49000 0.13000 0.55343 群益道瓊美國地產ETF基金 18.39000 18.37000 0.02000 0.10887 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69990 11.73050 -0.03060 -0.26086 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.61090 11.63760 -0.02670 -0.22943 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.44750 11.47600 -0.02850 -0.24834 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.85300 8.87630 -0.02330 -0.26250 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.61230 9.63440 -0.02210 -0.22939 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.17490 9.19780 -0.02290 -0.24897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.90000 29.79000 0.11000 0.36925 德信中國精選成長基金 12.84000 12.91000 -0.07000 -0.54222 德信台灣主流中小基金 18.39000 18.25000 0.14000 0.76712 德信新興股票組合基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361 德信萬保貨幣市場基金 11.91180 11.91170 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66500 10.66470 0.00030 0.00281 德信數位時代基金 28.76000 28.59000 0.17000 0.59461 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63870 11.63860 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.34000 17.29000 0.05000 0.28918 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.93000 18.01000 -0.08000 -0.44420 德銀遠東DWS全球神農基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.99730 10.02450 -0.02720 -0.27134 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.00760 14.04780 -0.04020 -0.28617 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34090 8.33730 0.00360 0.04318 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.53050 11.52670 0.00380 0.03297 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60690 11.60270 0.00420 0.03620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07010 13.06270 0.00740 0.05665 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.11000 18.18000 -0.07000 -0.38504 摩根中小基金 25.48000 25.20000 0.28000 1.11111 摩根中國A股基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969 摩根中國A股基金(美元) 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 摩根中國亮點基金 14.72000 14.76000 -0.04000 -0.27100 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.40260 12.40350 -0.00090 -0.00726 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.45320 13.46720 -0.01400 -0.10396 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.85430 10.85680 -0.00250 -0.02303 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.68160 13.68270 -0.00110 -0.00804 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.29060 15.30650 -0.01590 -0.10388 摩根台灣金磚基金 21.14000 20.98000 0.16000 0.76263 摩根台灣增長基金 51.82000 51.71000 0.11000 0.21272 摩根平衡基金 28.08000 28.09000 -0.01000 -0.03560 摩根全球α基金 18.74000 18.82000 -0.08000 -0.42508 摩根全球平衡基金 15.76550 15.78930 -0.02380 -0.15073 摩根全球發現基金 12.57000 12.62000 -0.05000 -0.39620 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.84730 9.87330 -0.02600 -0.26334 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67020 10.70000 -0.02980 -0.27850 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.22560 10.25340 -0.02780 -0.27113 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32320 11.35330 -0.03010 -0.26512 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.01460 11.03700 -0.02240 -0.20295 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.80680 13.83490 -0.02810 -0.20311 摩根亞洲基金 59.02000 59.37000 -0.35000 -0.58952 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.92620 8.91880 0.00740 0.08297 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34200 10.33580 0.00620 0.05999 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28620 9.27940 0.00680 0.07328 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65030 12.63980 0.01050 0.08307 摩根東方內需機會基金 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796 摩根東方科技基金 38.96000 39.04000 -0.08000 -0.20492 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 摩根金龍收成基金 24.01000 24.10000 -0.09000 -0.37344 摩根第一貨幣市場基金 15.05810 15.05800 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.59000 14.61000 -0.02000 -0.13689 摩根新金磚五國基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 摩根新絲路基金 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 摩根新興35基金 14.46000 14.52000 -0.06000 -0.41322 摩根新興日本基金 25.07000 25.11000 -0.04000 -0.15930 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98940 7.99020 -0.00080 -0.01001 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06510 11.06610 -0.00100 -0.00904 摩根新興科技基金 60.29000 59.64000 0.65000 1.08987 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.51620 8.51080 0.00540 0.06345 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63200 10.62530 0.00670 0.06306 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.24630 9.30460 -0.05830 -0.62657 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.25320 10.32270 -0.06950 -0.67327 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.86670 9.93060 -0.06390 -0.64347 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.42460 10.49030 -0.06570 -0.62629 摩根龍揚基金 35.89000 36.02000 -0.13000 -0.36091 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42500 9.42730 -0.00230 -0.02440 摩根總收益組合基金-累積型 11.25520 11.25800 -0.00280 -0.02487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.95000 25.77000 0.18000 0.69849 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74150 11.74180 -0.00030 -0.00255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.12940 11.13060 -0.00120 -0.01078 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27710 10.27930 -0.00220 -0.02140 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56340 10.56370 -0.00030 -0.00284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02350 10.02460 -0.00110 -0.01097 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24960 9.25160 -0.00200 -0.02162 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.99140 11.00360 -0.01220 -0.11087 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.48920 10.49900 -0.00980 -0.09334 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.12000 10.14550 -0.02550 -0.25134 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.74880 9.77180 -0.02300 -0.23537 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.01930 10.04460 -0.02530 -0.25188 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65170 9.67440 -0.02270 -0.23464 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.84130 11.86500 -0.02370 -0.19975 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.67590 11.70230 -0.02640 -0.22560 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.37060 10.39280 -0.02220 -0.21361 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.40210 11.42480 -0.02270 -0.19869 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.22540 11.25070 -0.02530 -0.22487 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97340 9.99480 -0.02140 -0.21411 聯邦金鑽平衡基金 23.59430 23.47460 0.11970 0.50991 聯邦貨幣市場基金 13.13940 13.13930 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83280 10.82650 0.00630 0.05819 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.43170 8.42670 0.00500 0.05934 聯邦精選科技基金 13.02000 12.96000 0.06000 0.46296 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14700 16.14480 0.00220 0.01363 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.53120 12.60890 -0.07770 -0.61623 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.33150 12.37570 -0.04420 -0.35715 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.89770 11.94030 -0.04260 -0.35677 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71790 11.71520 0.00270 0.02305 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09130 11.08480 0.00650 0.05864 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.72170 10.71920 0.00250 0.02332 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.82160 8.81640 0.00520 0.05898 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.30000 38.37000 -0.07000 -0.18243 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.69000 15.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.74000 20.76000 -0.02000 -0.09634 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.94000 18.96000 -0.02000 -0.10549 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.13000 16.15000 -0.02000 -0.12384 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.81000 16.83000 -0.02000 -0.11884 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 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-0.03930 -0.33382 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.55360 9.58000 -0.02640 -0.27557 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.74070 9.77060 -0.02990 -0.30602 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.79080 9.80990 -0.01910 -0.19470 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.27930 9.29630 -0.01700 -0.18287 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.44720 9.47880 -0.03160 -0.33338 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.35780 14.38780 -0.03000 -0.20851 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.73060 10.76070 -0.03010 -0.27972 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.07900 11.10380 -0.02480 -0.22335 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.70780 12.73440 -0.02660 -0.20888 瀚亞非洲基金-南非幣 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.53650 13.53640 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000 瀚亞高科技基金 61.09000 60.85000 0.24000 0.39441 瀚亞理財通基金 25.09000 25.13000 -0.04000 -0.15917 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.53000 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瀚亞新興豐收基金A-美元 11.55300 11.57870 -0.02570 -0.22196 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.22160 10.24270 -0.02110 -0.20600 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.22730 10.26220 -0.03490 -0.34008 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.99360 9.01980 -0.02620 -0.29047 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.82610 7.87390 -0.04780 -0.60707 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.95310 9.97520 -0.02210 -0.22155 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.83140 8.84980 -0.01840 -0.20791 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.33260 8.36110 -0.02850 -0.34086 瀚亞電通網基金 15.84000 15.78000 0.06000 0.38023 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.76840 13.77280 -0.00440 -0.03195 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.28420 10.28490 -0.00070 -0.00681 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.31410 10.31780 -0.00370 -0.03586 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.71450 11.71830 -0.00380 -0.03243 瀚亞歐洲基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------