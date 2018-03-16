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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/15  107/03/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32380   10.32420  -0.00040   -0.00387
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.69290    9.69010   0.00280    0.02890
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87510    9.87350   0.00160    0.01620
中國信託台灣活力基金                                             14.38000   14.29000   0.09000    0.62981
中國信託台灣優勢基金                                             17.09000   17.08000   0.01000    0.05855
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65200    9.65060   0.00140    0.01451
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22260    9.25980  -0.03720   -0.40174
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15070   10.15020   0.00050    0.00493
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69760    9.73770  -0.04010   -0.41180
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.25880   10.29030  -0.03150   -0.30611
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04740    9.09800  -0.05060   -0.55617
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.35840   11.37830  -0.01990   -0.17489
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.38110   10.43420  -0.05310   -0.50890
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
中國信託智能運動基金-美元                                        10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96510   10.96490   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.60130    9.59510   0.00620    0.06462
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.43990    9.47330  -0.03340   -0.35257
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79600    9.79140   0.00460    0.04698
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.62680    9.66250  -0.03570   -0.36947
中國信託精穩基金                                                 17.88600   17.87960   0.00640    0.03579
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
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元大2001基金                                                     65.97000   65.85000   0.12000    0.18223
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.54290   37.42080   0.12210    0.32629
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23950   11.23850   0.00100    0.00890
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.72250   10.68630   0.03620    0.33875
元大上證50基金                                                   33.36000   33.24000   0.12000    0.36101
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.14000   13.25000  -0.11000   -0.83019
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.52000   13.63000  -0.11000   -0.80704
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.81700   13.88600  -0.06900   -0.49690
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.69500   17.78100  -0.08600   -0.48366
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.55700   11.59800  -0.04100   -0.35351
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.50200   11.50600  -0.00400   -0.03476
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.28000    3.30000  -0.02000   -0.60606
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.19000   15.20000  -0.01000   -0.06579
元大中國高收益點心債券基金                                       11.22440   11.21850   0.00590    0.05259
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.77480   45.67990   0.09490    0.20775
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32630   10.33540  -0.00910   -0.08805
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63200    9.64050  -0.00850   -0.08817
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.83380    9.81020   0.02360    0.24057
元大巴西指數基金                                                  6.94800    6.97100  -0.02300   -0.32994
元大巴菲特基金                                                   30.07000   30.06000   0.01000    0.03327
元大日經225基金                                                  27.41000   27.37000   0.04000    0.14615
元大台商收成基金                                                 24.53000   24.50000   0.03000    0.12245
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.16000   38.12000   0.04000    0.10493
元大台灣中型100基金                                              32.56000   32.42000   0.14000    0.43183
元大台灣加權股價指數基金                                         25.33400   25.38800  -0.05400   -0.21270
元大台灣卓越50基金                                               83.97000   84.36000  -0.39000   -0.46230
元大台灣金融基金                                                 16.94000   17.02000  -0.08000   -0.47004
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.76000   30.80000  -0.04000   -0.12987
元大台灣高股息基金                                               26.20000   26.23000  -0.03000   -0.11437
元大台灣電子科技基金                                             37.35000   37.41000  -0.06000   -0.16038
元大全球ETF成長組合基金                                          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.04000   13.01000   0.03000    0.23059
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.38000   12.40000  -0.02000   -0.16129
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67300   12.65200   0.02100    0.16598
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.02000    7.02000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.38000    6.38000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.32800   10.36200  -0.03400   -0.32812
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33240   10.32900   0.00340    0.03292
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.58570    9.58260   0.00310    0.03235
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.20810    9.20370   0.00440    0.04781
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59400    8.59000   0.00400    0.04657
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.39000   14.46000  -0.07000   -0.48409
元大全球農業商機基金                                             16.45000   16.54000  -0.09000   -0.54414
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.50800    9.57000  -0.06200   -0.64786
元大印度指數基金                                                  9.64900    9.67300  -0.02400   -0.24811
元大印度基金                                                     12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
元大多多基金                                                     19.51000   19.46000   0.05000    0.25694
元大多福基金                                                     56.94000   56.86000   0.08000    0.14070
元大亞太成長基金                                                 10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.62240    8.60150   0.02090    0.24298
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.20040    7.18300   0.01740    0.24224
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.18800   10.21800  -0.03000   -0.29360
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92800    9.98000  -0.05200   -0.52104
元大卓越基金                                                     51.63000   51.67000  -0.04000   -0.07741
元大店頭基金                                                      9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
元大泛歐成長基金                                                  9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18120   10.18070   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01790    9.03510  -0.01720   -0.19037
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.09830   30.11600  -0.01770   -0.05877
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.18030   35.92920   0.25110    0.69887
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.24690   19.39730  -0.15040   -0.77537
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.02940   18.74710   0.28230    1.50583
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.94980   36.88710   0.06270    0.16998
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.49470   20.53330  -0.03860   -0.18799
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.08460   18.02160   0.06300    0.34958
元大高科技基金                                                   17.89000   17.78000   0.11000    0.61867
元大得利貨幣市場基金                                             16.22220   16.22200   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95990   11.95980   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.09000   14.99000   0.10000    0.66711
元大華夏中小基金                                                  9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
元大新中國基金-人民幣                                            12.40000   12.48000  -0.08000   -0.64103
元大新中國基金-美元                                              12.68000   12.72400  -0.04400   -0.34580
元大新中國基金-新台幣                                            11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
元大新主流基金                                                   25.52000   25.33000   0.19000    0.75010
元大新東協平衡基金-美元                                          10.43300   10.42100   0.01200    0.11515
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
元大新興市場ESG策略基金                                          13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.75700   10.74470   0.01230    0.11448
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.87610   10.83000   0.04610    0.42567
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.83910   10.79120   0.04790    0.44388
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.66860    9.62590   0.04270    0.44359
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.93610    9.93520   0.00090    0.00906
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.68350    9.68270   0.00080    0.00826
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57610    9.57360   0.00250    0.02611
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33610    9.33370   0.00240    0.02571
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.71760    9.71540   0.00220    0.02264
元大新興亞洲基金                                                 12.32000   12.35000  -0.03000   -0.24291
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.78990    9.79170  -0.00180   -0.01838
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.78020    9.78190  -0.00170   -0.01738
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.54430    9.54430   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.53460    9.53470  -0.00010   -0.00105
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07420   15.07400   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.56000   37.31000   0.25000    0.67006
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
元大實質多重資產基金-美元                                         9.81800    9.82800  -0.01000   -0.10175
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.53000   13.67000  -0.14000   -1.02414
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.04000   18.69000   0.35000    1.87266
元大精準中小基金                                                 22.68000   22.58000   0.10000    0.44287
元大摩臺基金                                                     39.23000   39.37000  -0.14000   -0.35560
元大標普500基金                                                  24.17000   24.32000  -0.15000   -0.61678
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.44000   13.35000   0.09000    0.67416
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.48000   32.94000  -0.46000   -1.39648
元大標智滬深300基金                                              19.56000   19.58000  -0.02000   -0.10215
元大歐洲50基金                                                   24.03000   24.05000  -0.02000   -0.08316
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.71820    9.75230  -0.03410   -0.34966
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12630   10.12600   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     53.57000   53.17000   0.40000    0.75230
元大韓國KOSPI200基金                                             24.23000   24.35000  -0.12000   -0.49281
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.49000   15.47000   0.02000    0.12928
日盛上選基金                                                     32.82000   32.72000   0.10000    0.30562
日盛小而美基金                                                   19.42000   19.28000   0.14000    0.72614
日盛中國內需動力基金                                             11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71140   11.70530   0.00610    0.05211
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03900   10.08020  -0.04120   -0.40872
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06350   12.05730   0.00620    0.05142
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.33460   10.37690  -0.04230   -0.40764
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80800   10.80140   0.00660    0.06110
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.24320    9.28000  -0.03680   -0.39655
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.84000   12.91000  -0.07000   -0.54222
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.05000   13.08000  -0.03000   -0.22936
日盛日盛基金                                                     14.55000   14.43000   0.12000    0.83160
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03660   10.04020  -0.00360   -0.03586
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.63300    9.68080  -0.04780   -0.49376
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76310    9.76570  -0.00260   -0.02662
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37320    9.41890  -0.04570   -0.48519
日盛全球新興債券基金A                                            10.90580   10.90380   0.00200    0.01834
日盛全球新興債券基金B                                             8.63970    8.67560  -0.03590   -0.41380
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44180    2.44150   0.00030    0.01229
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73950    1.74850  -0.00900   -0.51473
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38330    0.38330   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27410    0.27560  -0.00150   -0.54427
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.60060   12.59890   0.00170    0.01349
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85720    8.90280  -0.04560   -0.51220
日盛亞洲機會基金                                                  7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
日盛首選基金                                                     17.06000   17.00000   0.06000    0.35294
日盛高科技基金                                                   17.37000   17.31000   0.06000    0.34662
日盛貨幣市場基金                                                 14.74080   14.74060   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.86000   37.53000   0.33000    0.87930
日盛精選五虎基金                                                 37.48000   37.40000   0.08000    0.21390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45880   13.45870   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.69000   36.54000   0.15000    0.41051
台新MSCI中國基金                                                 22.95000   22.92000   0.03000    0.13089
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.83000   17.87000  -0.04000   -0.22384
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.72000   21.73000  -0.01000   -0.04602
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13500   14.13480   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79570    9.81050  -0.01480   -0.15086
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.85860   10.84110   0.01750    0.16142
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.87340    9.85590   0.01750    0.17756
台新中國通基金                                                   48.48000   48.20000   0.28000    0.58091
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.58000   16.57300   0.00700    0.04224
台新中國精選中小基金                                             12.45000   12.49000  -0.04000   -0.32026
台新主流基金                                                     24.39000   24.23000   0.16000    0.66034
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.25000   18.19000   0.06000    0.32985
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62720    0.62540   0.00180    0.28782
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.97000   13.93000   0.04000    0.28715
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47980    0.47840   0.00140    0.29264
台新台灣中小基金                                                 38.76000   38.76000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.39570    9.38620   0.00950    0.10121
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.48510    9.47100   0.01410    0.14888
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41800   10.40250   0.01550    0.14900
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.94650   10.96850  -0.02200   -0.20057
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.58020   11.60330  -0.02310   -0.19908
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
台新印度基金                                                     15.41000   15.43000  -0.02000   -0.12962
台新亞美短期債券基金                                             10.86720   10.87560  -0.00840   -0.07724
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.90120    8.90330  -0.00210   -0.02359
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31100    0.31110  -0.00010   -0.03214
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.00260   12.00540  -0.00280   -0.02332
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41300    0.41320  -0.00020   -0.04840
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07150   11.07140   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.54310   30.32620   0.21690    0.71522
台新智慧生活基金-美元                                            10.58710   10.57080   0.01630    0.15420
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.47240    9.47360  -0.00120   -0.01267
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.18500    9.18460   0.00040    0.00436
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.88550    9.88670  -0.00120   -0.01214
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.59040    9.58990   0.00050    0.00521
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.44650   10.44550   0.00100    0.00957
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35590    0.35590   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.00770    8.00700   0.00070    0.00874
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28260    0.28270  -0.00010   -0.03537
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.59000    6.63000  -0.04000   -0.60332
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.27800   10.29600  -0.01800   -0.17483
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.49000   19.20000   0.29000    1.51042
未來資產全球大消費基金                                           15.13000   15.08000   0.05000    0.33156
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.98980   11.99750  -0.00770   -0.06418
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.86720    9.87350  -0.00630   -0.06381
未來資產亞洲新富基金                                             22.03000   22.10000  -0.07000   -0.31674
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54480   12.54470   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.10000   11.92000   0.18000    1.51007
未來資產新興市場債券基金A                                         8.97950    8.97910   0.00040    0.00445
未來資產新興市場債券基金B                                         7.00110    7.00080   0.00030    0.00429
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94460   10.94360   0.00100    0.00914
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.07340   10.04790   0.02550    0.25378
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48530    9.48870  -0.00340   -0.03583
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55790   10.56210  -0.00420   -0.03976
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.57170    8.55500   0.01670    0.19521
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.60260    9.58380   0.01880    0.19616
永豐中小基金                                                     50.72000   50.48000   0.24000    0.47544
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.89940    1.90140  -0.00200   -0.10519
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43970    2.44230  -0.00260   -0.10646
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.93230    8.92020   0.01210    0.13565
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12650   11.11150   0.01500    0.13500
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.95000    4.98000  -0.03000   -0.60241
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.94000   23.04000  -0.10000   -0.43403
永豐主流品牌基金                                                 16.07000   15.93000   0.14000    0.87884
永豐永豐基金                                                     34.36000   34.34000   0.02000    0.05824
永豐亞洲民生消費基金                                             12.85000   12.90000  -0.05000   -0.38760
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79270   12.78620   0.00650    0.05084
永豐高科技基金                                                   23.23000   22.99000   0.24000    1.04393
永豐貨幣市場基金                                                 13.85700   13.85680   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.11860    2.12430  -0.00570   -0.26832
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47670    2.47810  -0.00140   -0.05649
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.04500    8.04680  -0.00180   -0.02237
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52230   10.52470  -0.00240   -0.02280
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.60340    7.60050   0.00290    0.03816
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.42440   11.42010   0.00430    0.03765
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.22000   20.26000  -0.04000   -0.19743
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.85000   54.96000  -0.11000   -0.20015
永豐領航科技基金                                                 38.93000   38.68000   0.25000    0.64633
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.16000   12.20000  -0.04000   -0.32787
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
永豐趨勢平衡基金                                                 46.55000   46.26000   0.29000    0.62689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39160   11.39040   0.00120    0.01054
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74860    9.74780   0.00080    0.00821
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74860    9.74780   0.00080    0.00821
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70930    9.70890   0.00040    0.00412
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70940    9.70910   0.00030    0.00309
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76150    9.76110   0.00040    0.00410
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88860    9.88820   0.00040    0.00405
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69550    9.69550   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78360    9.78360   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
兆豐國際中小基金                                                 15.00000   14.95000   0.05000    0.33445
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.89000   15.96000  -0.07000   -0.43860
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.96000   22.03000  -0.07000   -0.31775
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.45000   22.53000  -0.08000   -0.35508
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             15.52000   15.55000  -0.03000   -0.19293
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29680   10.30090  -0.00410   -0.03980
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.83150   10.83660  -0.00510   -0.04706
兆豐國際全球高股息基金                                           11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
兆豐國際全球基金                                                 32.30000   32.33000  -0.03000   -0.09279
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18330   10.18280   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.42140    9.43910  -0.01770   -0.18752
兆豐國際國民基金                                                 23.76000   23.70000   0.06000    0.25316
兆豐國際第一基金                                                 13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02170   10.02060   0.00110    0.01098
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.10470    8.10390   0.00080    0.00987
兆豐國際萬全基金                                                 20.79000   20.75000   0.04000    0.19277
兆豐國際電子基金                                                 26.32000   26.26000   0.06000    0.22848
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.19000   22.25000  -0.06000   -0.26966
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.91000   16.93000  -0.02000   -0.11813
兆豐國際豐台灣基金                                               32.05000   32.10000  -0.05000   -0.15576
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47770   12.47750   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16550   11.17080  -0.00530   -0.04745
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97670   11.97820  -0.00150   -0.01252
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78650   10.79170  -0.00520   -0.04819
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61300   11.61610  -0.00310   -0.02669
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35470    8.35860  -0.00390   -0.04666
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75190    9.75370  -0.00180   -0.01845
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.23910    9.24350  -0.00440   -0.04760
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.30460    9.30680  -0.00220   -0.02364
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57430    9.57890  -0.00460   -0.04802
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.55000   11.58000  -0.03000   -0.25907
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
合庫全球新興市場基金                                              9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
合庫貨幣市場基金                                                 10.11040   10.11030   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.95230    9.94680   0.00550    0.05529
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.19450   10.19350   0.00100    0.00981
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38990   10.38840   0.00150    0.01444
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.97770   11.97540   0.00230    0.01921
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.91340   13.91090   0.00250    0.01797
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.54020    9.53480   0.00540    0.05663
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.13520   10.13430   0.00090    0.00888
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.33510    8.33390   0.00120    0.01440
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46660    9.46440   0.00220    0.02325
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74710   10.74550   0.00160    0.01489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85100   10.85030   0.00070    0.00645
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.66150   10.62940   0.03210    0.30199
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.96380    9.93210   0.03170    0.31917
安聯中國東協基金                                                 16.74000   16.75000  -0.01000   -0.05970
安聯中國策略基金                                                 16.36000   16.38000  -0.02000   -0.12210
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.16000   15.25000  -0.09000   -0.59016
安聯中華新思路基金-美元                                          15.38000   15.42000  -0.04000   -0.25940
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.69000   13.73000  -0.04000   -0.29133
安聯台灣大壩基金                                                 25.69000   25.55000   0.14000    0.54795
安聯台灣科技基金                                                 45.10000   44.77000   0.33000    0.73710
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46720   12.46710   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.37000   29.21000   0.16000    0.54776
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12890   10.13090  -0.00200   -0.01974
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.12720   15.13040  -0.00320   -0.02115
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.80980    9.81190  -0.00210   -0.02140
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.80000   11.84000  -0.04000   -0.33784
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08580   12.09100  -0.00520   -0.04301
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14320   10.14760  -0.00440   -0.04336
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.31350   12.31920  -0.00570   -0.04627
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.72070    9.72530  -0.00460   -0.04730
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.56000    9.56410  -0.00410   -0.04287
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.27970    9.28400  -0.00430   -0.04632
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85610   11.87090  -0.01480   -0.12467
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92640   10.93530  -0.00890   -0.08139
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60310   10.61170  -0.00860   -0.08104
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13040    9.13770  -0.00730   -0.07989
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93150    8.93880  -0.00730   -0.08167
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64160    8.64860  -0.00700   -0.08094
安聯全球人口趨勢基金                                             11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.83000   35.93000  -0.10000   -0.27832
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.99000    8.03000  -0.04000   -0.49813
安聯全球計量平衡基金                                             12.78000   12.84000  -0.06000   -0.46729
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09860   12.09580   0.00280    0.02315
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58530   10.58280   0.00250    0.02362
安聯全球新興市場基金                                             19.42000   19.48000  -0.06000   -0.30801
安聯全球農金趨勢基金                                              9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
安聯亞洲動態策略基金                                             25.66000   25.78000  -0.12000   -0.46548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00730   10.00770  -0.00040   -0.00400
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85870    9.85680   0.00190    0.01928
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.39280   84.43110  -0.03830   -0.04536
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.90460   12.89450   0.01010    0.07833
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.43990   67.46090  -0.02100   -0.03113
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22870   10.22070   0.00800    0.07827
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51010    2.51070  -0.00060   -0.02390
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60520   10.59270   0.01250    0.11801
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10270    2.10660  -0.00390   -0.18513
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.92360    8.91320   0.01040    0.11668
宏利台灣動力基金                                                 30.60000   30.60000   0.00000    0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.62380   10.63190  -0.00810   -0.07619
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.88230    9.88880  -0.00650   -0.06573
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.53160    8.53800  -0.00640   -0.07496
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.18300    8.18860  -0.00560   -0.06839
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
宏利全球債券組合基金                                             13.10780   13.11050  -0.00270   -0.02059
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79960    2.79860   0.00100    0.03573
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.85010   11.84500   0.00510    0.04306
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89730    8.89340   0.00390    0.04385
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30060    2.30640  -0.00580   -0.25147
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67320   10.66770   0.00550    0.05156
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.55340    4.55200   0.00140    0.03076
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.74000    0.73910   0.00090    0.12177
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.97000   20.94000   0.03000    0.14327
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60100   11.60930  -0.00830   -0.07149
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38570   10.39310  -0.00740   -0.07120
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.99950   10.00630  -0.00680   -0.06796
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.16930    9.17080  -0.00150   -0.01636
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.69520    8.70140  -0.00620   -0.07125
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47050    8.47610  -0.00560   -0.06607
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.71800    8.72420  -0.00620   -0.07107
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84620    2.84470   0.00150    0.05273
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41670    0.41640   0.00030    0.07205
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51940   12.51170   0.00770    0.06154
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95040    0.95050  -0.00010   -0.01052
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.80190    7.79700   0.00490    0.06284
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18280    2.18170   0.00110    0.05042
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31410    0.31400   0.00010    0.03185
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.59780    9.59190   0.00590    0.06151
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35410    0.35390   0.00020    0.05651
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62270   13.62260   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.98000    2.99000  -0.01000   -0.33445
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.09000   13.13000  -0.04000   -0.30465
宏利臺灣股息收益基金                                             28.23000   28.25000  -0.02000   -0.07080
宏利澳幣保本基金                                                 11.86470   11.86460   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.11620   10.14750  -0.03130   -0.30845
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.22430   10.22410   0.00020    0.00196
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.11510    9.11340   0.00170    0.01865
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55600   10.55400   0.00200    0.01895
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
貝萊德新台幣基金                                                 12.92020   12.92010   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.24000   25.20000   0.04000    0.15873
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09980   11.09760   0.00220    0.01982
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.03800   10.02490   0.01310    0.13067
保德信大中華基金                                                 32.12000   32.17000  -0.05000   -0.15542
保德信中小型股基金                                               44.20000   44.23000  -0.03000   -0.06783
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
保德信中國中小基金-美元                                          11.67000   11.77000  -0.10000   -0.84962
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.02720   10.03410  -0.00690   -0.06877
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.99800   10.00490  -0.00690   -0.06897
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.13810   10.14530  -0.00720   -0.07097
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.78000   10.78760  -0.00760   -0.07045
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
保德信中國品牌基金-美元                                          10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
保德信台商全方位基金                                             34.78000   34.68000   0.10000    0.28835
保德信全球中小基金                                               29.48000   29.64000  -0.16000   -0.53981
保德信全球消費商機基金                                           17.66000   17.71000  -0.05000   -0.28233
保德信全球基礎建設基金                                           11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
保德信全球資源基金                                                7.43000    7.48000  -0.05000   -0.66845
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.41000   30.57000  -0.16000   -0.52339
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.11750   10.13060  -0.01310   -0.12931
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.73510   10.74900  -0.01390   -0.12931
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.10480    9.11500  -0.01020   -0.11190
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.65380    9.66470  -0.01090   -0.11278
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.51690    8.51970  -0.00280   -0.03287
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.90490   10.90860  -0.00370   -0.03392
保德信亞太基金                                                   23.05000   23.10000  -0.05000   -0.21645
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71670    8.70820   0.00850    0.09761
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26900   11.25800   0.01100    0.09771
保德信店頭市場基金                                               34.66000   34.68000  -0.02000   -0.05767
保德信拉丁美洲基金                                                7.74000    7.81000  -0.07000   -0.89629
保德信金平衡基金                                                 29.59000   29.63000  -0.04000   -0.13500
保德信金滿意基金                                                 40.78000   40.77000   0.01000    0.02453
保德信科技島基金                                                 24.94000   24.89000   0.05000    0.20088
保德信高成長基金                                                 87.83000   87.37000   0.46000    0.52650
保德信第一基金                                                   25.84000   25.77000   0.07000    0.27163
保德信貨幣市場基金                                               15.73700   15.73680   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.81650   10.81860  -0.00210   -0.01941
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.45220   10.45200   0.00020    0.00191
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.08340   11.08180   0.00160    0.01444
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.02480   10.02130   0.00350    0.03493
保德信新世紀基金                                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.42170    8.41980   0.00190    0.02257
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.99310   10.99060   0.00250    0.02275
保德信新興趨勢組合基金                                           12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
保德信瑞騰基金                                                   15.52010   15.52000   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96870    9.96690   0.00180    0.01806
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04470   10.04250   0.00220    0.02191
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89590    9.89480   0.00110    0.01112
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91060    9.90950   0.00110    0.01110
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.89060    9.88780   0.00280    0.02832
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88860    9.88830   0.00030    0.00303
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99260    1.99260   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65200    2.65190   0.00010    0.00377
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31510    0.31470   0.00040    0.12711
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45500    0.45430   0.00070    0.15408
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.85170    8.83860   0.01310    0.14821
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89940   11.88050   0.01890    0.15908
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72920    9.72570   0.00350    0.03599
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66930   11.66580   0.00350    0.03000
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27270    9.25690   0.01580    0.17068
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.15260   11.13360   0.01900    0.17065
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33180   10.33050   0.00130    0.01258
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.15990   10.15860   0.00130    0.01280
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27500   10.27460   0.00040    0.00389
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68460   10.68430   0.00030    0.00281
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.16060   10.15960   0.00100    0.00984
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.01050   10.01160  -0.00110   -0.01099
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16450   10.16560  -0.00110   -0.01082
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94700    9.94870  -0.00170   -0.01709
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01440   10.01550  -0.00110   -0.01098
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.85150   10.87750  -0.02600   -0.23903
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60690    6.60220   0.00470    0.07119
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.01310   11.00510   0.00800    0.07269
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63370   11.63370   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.56000   19.57000  -0.01000   -0.05110
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4430.350004432.13000  -1.78000   -0.04016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.87860   10.87700   0.00160    0.01471
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.29210   12.29580  -0.00370   -0.03009
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.55200   11.55190   0.00010    0.00087
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.81090    9.80950   0.00140    0.01427
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.62050   10.62360  -0.00310   -0.02918
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.41690   10.41670   0.00020    0.00192
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.23560   11.23400   0.00160    0.01424
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.21010   12.21370  -0.00360   -0.02948
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.14000    7.22000  -0.08000   -1.10803
柏瑞巨人基金                                                     13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63420   13.63410   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.19000   16.22000  -0.03000   -0.18496
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32600   13.33760  -0.01160   -0.08697
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.88470   11.89630  -0.01160   -0.09751
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.56880   12.58080  -0.01200   -0.09538
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.17320    9.18120  -0.00800   -0.08713
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.89030    6.89630  -0.00600   -0.08700
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09300    9.10190  -0.00890   -0.09778
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.72170    8.73110  -0.00940   -0.10766
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.14370   11.15430  -0.01060   -0.09503
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.61670    8.62500  -0.00830   -0.09623
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.06090   12.07270  -0.01180   -0.09774
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54450   11.55460  -0.01010   -0.08741
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60900   11.62150  -0.01250   -0.10756
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.44150   11.45240  -0.01090   -0.09518
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.13150    9.13940  -0.00790   -0.08644
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.15890   10.16880  -0.00990   -0.09736
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.96900    9.97980  -0.01080   -0.10822
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.91190    9.92130  -0.00940   -0.09475
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.74560    9.75500  -0.00940   -0.09636
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05730   10.05280   0.00450    0.04476
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03860   10.03680   0.00180    0.01793
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00390   10.00030   0.00360    0.03600
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05780   10.05530   0.00250    0.02486
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05730   10.05280   0.00450    0.04476
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.03860   10.03680   0.00180    0.01793
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.00390   10.00030   0.00360    0.03600
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.05780   10.05530   0.00250    0.02486
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03830   10.03380   0.00450    0.04485
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03860   10.03680   0.00180    0.01793
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00390   10.00030   0.00360    0.03600
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05780   10.05530   0.00250    0.02486
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05730   10.05280   0.00450    0.04476
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.03860   10.03680   0.00180    0.01793
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.00390   10.00030   0.00360    0.03600
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.05780   10.05530   0.00250    0.02486
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.78030   10.77820   0.00210    0.01948
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05580   12.05620  -0.00040   -0.00332
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.53110   11.52950   0.00160    0.01388
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.40280    9.40100   0.00180    0.01915
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25310   10.25350  -0.00040   -0.00390
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.10180   10.10030   0.00150    0.01485
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.49020   10.48820   0.00200    0.01907
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22510   11.22550  -0.00040   -0.00356
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.14020   11.13860   0.00160    0.01436
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.40290    9.40110   0.00180    0.01915
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25340   10.25380  -0.00040   -0.00390
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.10210   10.10070   0.00140    0.01386
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.23000   15.26000  -0.03000   -0.19659
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.17000   12.18000  -0.01000   -0.08210
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.25000   13.27000  -0.02000   -0.15072
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.91000   13.99000  -0.08000   -0.57184
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.51000   13.58000  -0.07000   -0.51546
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38190   11.36920   0.01270    0.11171
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.56710    7.55870   0.00840    0.11113
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.56310   11.56330  -0.00020   -0.00173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25340   11.25410  -0.00070   -0.00622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.44850   10.44890  -0.00040   -0.00383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.66290    8.66300  -0.00010   -0.00115
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83710    9.83780  -0.00070   -0.00712
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86510    9.86560  -0.00050   -0.00507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82490   10.82560  -0.00070   -0.00647
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.15380   10.15390  -0.00010   -0.00098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.43160   10.43200  -0.00040   -0.00383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.19150   10.19220  -0.00070   -0.00687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.36030    9.36050  -0.00020   -0.00214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.31070    9.30780   0.00290    0.03116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88560    9.88600  -0.00040   -0.00405
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.46600   12.45810   0.00790    0.06341
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03460   12.02940   0.00520    0.04323
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50930   11.50260   0.00670    0.05825
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.61550    7.61060   0.00490    0.06438
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.69250    9.68830   0.00420    0.04335
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.37590   10.36990   0.00600    0.05786
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.71590   10.70910   0.00680    0.06350
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52760   11.52090   0.00670    0.05816
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48650   10.48190   0.00460    0.04389
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.71240    9.70620   0.00620    0.06388
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.59660   10.59040   0.00620    0.05854
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.24000   11.22980   0.01020    0.09083
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.86510   11.85450   0.01060    0.08942
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.97870   10.96940   0.00930    0.08478
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.37650    9.36800   0.00850    0.09073
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.02600   10.01710   0.00890    0.08885
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.02820   10.01960   0.00860    0.08583
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.18380   11.17380   0.01000    0.08950
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02860   10.01950   0.00910    0.09082
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.45740   10.44850   0.00890    0.08518
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.67980    9.67110   0.00870    0.08996
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.53110    9.52240   0.00870    0.09136
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.24830   10.23910   0.00920    0.08985
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.78540    9.77710   0.00830    0.08489
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.33000   18.35000  -0.02000   -0.10899
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.14000   17.14000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10810   13.10710   0.00100    0.00763
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.09100   11.12480  -0.03380   -0.30383
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.71160   11.75680  -0.04520   -0.38446
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.21390   12.27150  -0.05760   -0.46938
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.53620   11.57240  -0.03620   -0.31281
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.28380   10.31510  -0.03130   -0.30344
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.61780   10.65880  -0.04100   -0.38466
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.53330   10.58300  -0.04970   -0.46962
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.71270   10.74630  -0.03360   -0.31267
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.41350   10.45370  -0.04020   -0.38455
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.65210   10.68560  -0.03350   -0.31351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.62000   12.76000  -0.14000   -1.09718
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      37.34000   36.58000   0.76000    2.07764
國泰大中華基金                                                   21.70000   21.68000   0.02000    0.09225
國泰小龍基金                                                     16.66000   16.57000   0.09000    0.54315
國泰中小成長基金                                                 46.03000   45.84000   0.19000    0.41449
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.53460    4.56920  -0.03460   -0.75724
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.04000   21.13000  -0.09000   -0.42593
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82540    0.82900  -0.00360   -0.43426
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78550    0.78900  -0.00350   -0.44360
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10440    2.11070  -0.00630   -0.29848
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.72500    9.72220   0.00280    0.02880
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.46980    8.46740   0.00240    0.02834
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32900    0.32900   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33620   11.33520   0.00100    0.00882
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79330    1.78750   0.00580    0.32448
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04830   10.04050   0.00780    0.07769
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34800    0.34780   0.00020    0.05750
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.11050    5.17390  -0.06340   -1.22538
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.70000   23.91000  -0.21000   -0.87829
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80330    0.81080  -0.00750   -0.92501
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.82070    3.87820  -0.05750   -1.48265
國泰中港台基金台幣級別                                           17.73000   17.93000  -0.20000   -1.11545
國泰中港台基金美元級別                                            0.60810    0.61530  -0.00720   -1.17016
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.54000   26.49000   0.05000    0.18875
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.87000   33.83000   0.04000    0.11824
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39260   12.39240   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.11000   27.96000   0.15000    0.53648
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.28160    2.29700  -0.01540   -0.67044
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36210    0.36340  -0.00130   -0.35773
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46190    0.46460  -0.00270   -0.58115
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.94000   12.97000  -0.03000   -0.23130
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47010    0.47130  -0.00120   -0.25461
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.61000    5.63000  -0.02000   -0.35524
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18880    0.18950  -0.00070   -0.36939
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30680    0.30750  -0.00070   -0.22764
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42150    0.42230  -0.00080   -0.18944
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38520    0.38590  -0.00070   -0.18139
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44440    0.44520  -0.00080   -0.17969
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48390    0.48570  -0.00180   -0.37060
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.33000   19.40000  -0.07000   -0.36082
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.23000   21.33000  -0.10000   -0.46882
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44360    2.45500  -0.01140   -0.46436
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.54940   11.56580  -0.01640   -0.14180
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.60540   10.62050  -0.01510   -0.14218
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38880    0.38940  -0.00060   -0.15408
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35700    0.35760  -0.00060   -0.16779
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49280    0.49460  -0.00180   -0.36393
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43420    0.43460  -0.00040   -0.09204
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.59000   18.66000  -0.07000   -0.37513
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63540    0.63800  -0.00260   -0.40752
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.32000   15.37000  -0.05000   -0.32531
國泰科技生化基金                                                 38.50000   38.31000   0.19000    0.49595
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.28000   25.52000  -0.24000   -0.94044
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.85000   13.70000   0.15000    1.09489
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.61710   37.30900   0.30810    0.82581
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.61600   19.76440  -0.14840   -0.75084
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.33770   19.05330   0.28440    1.49265
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.94720   38.80390   0.14330    0.36929
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.32600   39.28500   0.04100    0.10437
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.13850   40.18290  -0.04440   -0.11049
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91440   11.90450   0.00990    0.08316
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20130   12.19030   0.01100    0.09024
國泰紐幣保本基金                                                 12.23010   12.22920   0.00090    0.00736
國泰高科技基金                                                   13.18000   13.08000   0.10000    0.76453
國泰國泰基金                                                     24.20000   24.11000   0.09000    0.37329
國泰富時中國A50基金                                              21.89000   21.73000   0.16000    0.73631
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34230    0.34230   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44320    0.44420  -0.00100   -0.22512
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37290    0.37350  -0.00060   -0.16064
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48280    0.48470  -0.00190   -0.39200
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35950    0.35980  -0.00030   -0.08338
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46550    0.46690  -0.00140   -0.29985
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.84050   10.84660  -0.00610   -0.05624
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.98870    7.99320  -0.00450   -0.05630
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36560    0.36580  -0.00020   -0.05467
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27310    0.27330  -0.00020   -0.07318
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.35000   12.40000  -0.05000   -0.40323
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42240    0.42400  -0.00160   -0.37736
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15640    2.16320  -0.00680   -0.31435
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45970    1.46430  -0.00460   -0.31414
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35270    0.35270   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37730    0.37730   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24110    0.24110   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85810   10.85820  -0.00010   -0.00092
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.21400    7.21410  -0.00010   -0.00139
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.24000   14.25000  -0.01000   -0.07018
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.30000   35.23000   0.07000    0.19869
國泰價值卓越基金                                                 15.12000   15.00000   0.12000    0.80000
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39750    0.39890  -0.00140   -0.35097
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.13900   12.14010  -0.00110   -0.00906
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41390    0.41400  -0.00010   -0.02415
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67100    9.67030   0.00070    0.00724
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60390    8.59160   0.01230    0.14316
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55530   10.55460   0.00070    0.00663
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.47650    9.46310   0.01340    0.14160
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03350   11.03240   0.00110    0.00997
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99840    9.96610   0.03230    0.32410
第一金大中華基金                                                 26.52000   26.40000   0.12000    0.45455
第一金小型精選基金                                               36.89000   36.83000   0.06000    0.16291
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.07000   15.11000  -0.04000   -0.26473
第一金中國世紀基金-美元                                          10.26220   10.26860  -0.00640   -0.06233
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
第一金中概平衡基金                                               23.93000   23.85000   0.08000    0.33543
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22120   15.22100   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.52700  177.52400   0.00300    0.00169
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.17370   14.12900   0.04470    0.31637
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.17460   14.12810   0.04650    0.32913
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.91000   12.87000   0.04000    0.31080
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.92000   12.87000   0.05000    0.38850
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.03860   10.05050  -0.01190   -0.11840
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.03910   10.05100  -0.01190   -0.11840
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.59960    9.60990  -0.01030   -0.10718
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.62300    9.63330  -0.01030   -0.10692
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.34410   10.35640  -0.01230   -0.11877
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.89500    9.90560  -0.01060   -0.10701
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.89510    9.90570  -0.01060   -0.10701
第一金全球大趨勢基金                                             22.90000   22.97000  -0.07000   -0.30475
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.83130    7.82770   0.00360    0.04599
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.65630    5.65370   0.00260    0.04599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.22270    9.22980  -0.00710   -0.07692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.22370    9.23090  -0.00720   -0.07800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.37550    9.38260  -0.00710   -0.07567
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.37680    9.38390  -0.00710   -0.07566
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61810    8.61940  -0.00130   -0.01508
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01550   10.01710  -0.00160   -0.01597
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.85800    9.87480  -0.01680   -0.17013
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.13360    8.14380  -0.01020   -0.12525
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.98860    8.99900  -0.01040   -0.11557
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98300   11.00220  -0.01920   -0.17451
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98430   11.00300  -0.01870   -0.16995
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95370    9.96620  -0.01250   -0.12542
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66300   14.68000  -0.01700   -0.11580
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.71540   15.71650  -0.00110   -0.00700
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.71390   15.71500  -0.00110   -0.00700
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               22.34000   22.41000  -0.07000   -0.31236
第一金亞洲新興市場基金                                           13.91000   13.97000  -0.06000   -0.42949
第一金店頭市場基金                                                9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
第一金創新趨勢基金                                               22.36000   22.28000   0.08000    0.35907
第一金電子基金                                                   32.13000   32.05000   0.08000    0.24961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.72000   14.83000  -0.11000   -0.74174
統一大滿貫基金                                                   33.38000   33.27000   0.11000    0.33063
統一大龍印基金                                                   17.64000   17.60000   0.04000    0.22727
統一大龍騰中國基金                                               11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
統一中小基金                                                     25.68000   25.46000   0.22000    0.86410
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78400    9.79530  -0.01130   -0.11536
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.95590    9.94380   0.01210    0.12168
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.46070    9.44900   0.01170    0.12382
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.34810   11.36110  -0.01300   -0.11443
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.45600   11.44210   0.01390    0.12148
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89940   10.88590   0.01350    0.12401
統一台灣動力基金                                                 16.36000   16.18000   0.18000    1.11248
統一全天候基金                                                  103.94000  103.56000   0.38000    0.36694
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.07240    9.09910  -0.02670   -0.29344
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.55170    9.55730  -0.00560   -0.05859
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.36390    9.36880  -0.00490   -0.05230
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.21000    9.23720  -0.02720   -0.29446
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.69660    9.70230  -0.00570   -0.05875
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.50600    9.51090  -0.00490   -0.05152
統一全球債券組合基金                                             12.11870   12.11790   0.00080    0.00660
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.07000   16.08000  -0.01000   -0.06219
統一全球新科技基金(美元)                                         16.46000   16.44000   0.02000    0.12165
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
統一亞太基金                                                     27.59000   27.51000   0.08000    0.29080
統一亞洲大金磚基金                                               13.39000   13.34000   0.05000    0.37481
統一奔騰基金                                                     55.99000   55.67000   0.32000    0.57482
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62940   16.62920   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.13000   26.15000  -0.02000   -0.07648
統一統信基金                                                     32.31000   32.19000   0.12000    0.37279
統一黑馬基金                                                     57.05000   56.81000   0.24000    0.42246
統一新亞洲科技能源基金                                           20.48000   20.45000   0.03000    0.14670
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.50960    8.50870   0.00090    0.01058
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58300   10.58190   0.00110    0.01040
統一經建基金                                                     43.96000   43.79000   0.17000    0.38822
統一龍馬基金                                                     69.75000   69.39000   0.36000    0.51881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.24000   21.07000   0.17000    0.80683
野村中小基金                                                     47.81000   47.79000   0.02000    0.04185
野村中國機會基金                                                 15.12000   15.19000  -0.07000   -0.46083
野村巴西基金                                                      6.67000    6.70000  -0.03000   -0.44776
野村日本領先基金                                                 12.46000   12.44000   0.02000    0.16077
野村台灣高股息基金                                               22.93000   22.95000  -0.02000   -0.08715
野村台灣運籌基金                                                 36.81000   36.77000   0.04000    0.10878
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83860    9.83680   0.00180    0.01830
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83410    9.83300   0.00110    0.01119
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84180    9.83900   0.00280    0.02846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83860    9.83680   0.00180    0.01830
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83410    9.83300   0.00110    0.01119
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84180    9.83900   0.00280    0.02846
野村平衡基金                                                     18.90000   18.89000   0.01000    0.05294
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.53000   12.48000   0.05000    0.40064
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.63000   16.65000  -0.02000   -0.12012
野村全球品牌基金                                                 26.90000   26.88000   0.02000    0.07440
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92390    7.92290   0.00100    0.01262
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.80410   10.80270   0.00140    0.01296
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.50750   10.53900  -0.03150   -0.29889
野村全球氣候變遷基金                                              8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.96000   13.02000  -0.06000   -0.46083
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.30000   11.36000  -0.06000   -0.52817
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.93000   19.01000  -0.08000   -0.42083
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.64890   10.65190  -0.00300   -0.02816
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.47240   10.47350  -0.00110   -0.01050
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.73390    9.74530  -0.01140   -0.11698
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.49030    9.50320  -0.01290   -0.13574
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.91700    8.92750  -0.01050   -0.11761
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.04740   11.06020  -0.01280   -0.11573
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.59640   10.61070  -0.01430   -0.13477
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.00220   10.01400  -0.01180   -0.11784
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.44670   11.46230  -0.01560   -0.13610
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.04020   11.05520  -0.01500   -0.13568
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.55190   10.56420  -0.01230   -0.11643
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.71080   10.73320  -0.02240   -0.20870
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.69190   10.72280  -0.03090   -0.28817
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.15610   10.17540  -0.01930   -0.18967
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.70440    9.72110  -0.01670   -0.17179
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.95310    9.97340  -0.02030   -0.20354
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.09930   12.12470  -0.02540   -0.20949
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.79380   12.83650  -0.04270   -0.33265
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.17870   11.20000  -0.02130   -0.19018
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.68330   10.70180  -0.01850   -0.17287
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.18660   11.20940  -0.02280   -0.20340
野村成長基金                                                     29.17000   29.22000  -0.05000   -0.17112
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.20380   10.23040  -0.02660   -0.26001
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.20130   10.22920  -0.02790   -0.27275
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.98360   10.00920  -0.02560   -0.25576
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.29000   10.31680  -0.02680   -0.25977
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.26970   10.29780  -0.02810   -0.27287
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.05200   10.07780  -0.02580   -0.25601
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.99000   14.03000  -0.04000   -0.28510
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.26150   10.25700   0.00450    0.04387
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.18600   10.18610  -0.00010   -0.00098
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.99120    9.99280  -0.00160   -0.01601
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.60250   10.59770   0.00480    0.04529
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44570   10.44580  -0.00010   -0.00096
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.24880   10.25040  -0.00160   -0.01561
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.15310    9.15250   0.00060    0.00656
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.96210    9.96010   0.00200    0.02008
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86490    9.86590  -0.00100   -0.01014
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.58030   13.57940   0.00090    0.00663
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74800   12.74560   0.00240    0.01883
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48320   10.48420  -0.00100   -0.00954
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28660   10.29330  -0.00670   -0.06509
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.99190   10.00060  -0.00870   -0.08699
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38540    9.39300  -0.00760   -0.08091
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.89390   10.90280  -0.00890   -0.08163
野村泰國基金                                                     45.33000   45.08000   0.25000    0.55457
野村高科技基金                                                   10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
野村貨幣市場基金                                                 16.23640   16.23620   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.99000   17.01000  -0.02000   -0.11758
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.11060    8.11380  -0.00320   -0.03944
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80120   11.80590  -0.00470   -0.03981
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.96000    8.06000  -0.10000   -1.24069
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
野村精選貨幣市場基金                                             12.06540   12.06530   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
野村積極成長基金                                                 12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
野村優質基金                                                     34.43000   34.48000  -0.05000   -0.14501
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72130    8.72770  -0.00640   -0.07333
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.09180    8.09100   0.00080    0.00989
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89760    7.90250  -0.00490   -0.06201
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.49520   11.50350  -0.00830   -0.07215
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49650   10.49540   0.00110    0.01048
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.27410   10.28060  -0.00650   -0.06323
野村環球基金-人民幣計價                                          15.68000   15.70000  -0.02000   -0.12739
野村環球基金-美元計價                                            12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.64000   16.66000  -0.02000   -0.12005
野村鴻利基金                                                     21.91000   21.89000   0.02000    0.09137
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84250   16.84240   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.02000   21.07000  -0.05000   -0.23730
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
野村鑫平衡組合基金                                               14.84000   14.87000  -0.03000   -0.20175
野村鑫全球債券組合基金                                           13.23600   13.23940  -0.00340   -0.02568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.96510    9.96510   0.00000    0.00000
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97450    9.97470  -0.00020   -0.00201
凱基台商天下基金                                                 13.85000   13.93000  -0.08000   -0.57430
凱基台灣精五門基金                                               21.06000   21.00000   0.06000    0.28571
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.92200   10.94600  -0.02400   -0.21926
凱基亞太高股息基金                                               13.71000   13.77000  -0.06000   -0.43573
凱基亞洲四金磚基金                                               18.37000   18.44000  -0.07000   -0.37961
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.18000   14.23000  -0.05000   -0.35137
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.93770   13.97910  -0.04140   -0.29616
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52470   11.52460   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.78000   26.74000   0.04000    0.14959
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.02000   20.94000   0.08000    0.38204
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.44850   21.37340   0.07510    0.35137
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.14000   19.24000  -0.10000   -0.51975
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.25310   19.36090  -0.10780   -0.55679
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05760   10.05280   0.00480    0.04775
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.08170    8.07790   0.00380    0.04704
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
凱基資源國基金                                                   10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.92790   11.98550  -0.05760   -0.48058
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.83000   10.89000  -0.06000   -0.55096
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.07310   11.12160  -0.04850   -0.43609
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.73000   12.78000  -0.05000   -0.39124
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.13560   13.18390  -0.04830   -0.36636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.53000   14.48000   0.05000    0.34530
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.02000   33.26000  -0.24000   -0.72159
富邦NASDAQ-100基金                                               28.37000   28.44000  -0.07000   -0.24613
富邦上証180基金                                                  33.12000   32.99000   0.13000    0.39406
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25600    0.25750  -0.00150   -0.58252
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.49000    7.54000  -0.05000   -0.66313
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.66000    6.72000  -0.06000   -0.89286
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 50.29000   49.40000   0.89000    1.80162
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.00990   20.10310  -0.09320   -0.46361
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17230   11.17120   0.00110    0.00985
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.57290   10.53750   0.03540    0.33594
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08160   13.08490  -0.00330   -0.02522
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94200    1.94210  -0.00010   -0.00515
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79530    9.79780  -0.00250   -0.02552
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50180    1.50190  -0.00010   -0.00666
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55900   11.55740   0.00160    0.01384
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74390    1.74180   0.00210    0.12056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.11060   10.10920   0.00140    0.01385
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54470    1.54280   0.00190    0.12315
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.12510   12.17260  -0.04750   -0.39022
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.51160   11.54360  -0.03200   -0.27721
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.07460   11.08420  -0.00960   -0.08661
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.75420   10.79630  -0.04210   -0.38995
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.12750   10.15560  -0.02810   -0.27669
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.75370    9.76210  -0.00840   -0.08605
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.88000   14.89000  -0.01000   -0.06716
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.37000   23.35000   0.02000    0.08565
富邦日本東証基金                                                 22.10000   22.10000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.60000   41.81000  -0.21000   -0.50227
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.42000   46.45000  -0.03000   -0.06459
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.94000   52.12000  -0.18000   -0.34536
富邦台灣心基金                                                   21.65000   21.63000   0.02000    0.09246
富邦台灣釆吉50基金                                               48.71000   48.93000  -0.22000   -0.44962
富邦台灣科技指數基金                                             57.63000   57.89000  -0.26000   -0.44913
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29320    0.29350  -0.00030   -0.10221
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30260    2.30250   0.00010    0.00434
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34320    0.34300   0.00020    0.05831
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.75320   10.74660   0.00660    0.06141
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01310    2.01250   0.00060    0.02981
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33190    0.33180   0.00010    0.03014
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.34190    9.33620   0.00570    0.06105
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.81000   22.84000  -0.03000   -0.13135
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.07000   28.08000  -0.01000   -0.03561
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61220   15.61200   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     63.98000   63.97000   0.01000    0.01563
富邦科技基金                                                     24.36000   24.31000   0.05000    0.20568
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.56050   38.58480  -0.02430   -0.06298
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.93880   37.63630   0.30250    0.80375
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.15950   37.10390   0.05560    0.14985
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.33000   12.40000  -0.07000   -0.56452
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.67000   36.45000   0.22000    0.60357
富邦香港H股基金                                                  22.21000   22.24000  -0.03000   -0.13489
富邦高成長基金                                                   24.16000   24.16000   0.00000    0.00000
富邦基金                                                         13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
富邦深証100基金                                                  12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.19000   20.13000   0.06000    0.29806
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39830    0.39880  -0.00050   -0.12538
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.18740   12.20070  -0.01330   -0.10901
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.59260    9.60300  -0.01040   -0.10830
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30180    0.30210  -0.00030   -0.09930
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.98520    8.99500  -0.00980   -0.10895
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.18000   20.16000   0.02000    0.09921
富邦精準基金                                                     46.47000   46.45000   0.02000    0.04306
富邦精銳中小基金                                                 11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.83000   21.89000  -0.06000   -0.27410
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.72000    7.73000  -0.01000   -0.12937
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.29000   15.26000   0.03000    0.19659
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.25000   19.23000   0.02000    0.10400
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.50430   10.55160  -0.04730   -0.44827
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.57740   11.58430  -0.00690   -0.05956
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.07250   11.07650  -0.00400   -0.03611
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.32890   10.37540  -0.04650   -0.44818
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.33800   11.34480  -0.00680   -0.05994
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.82110   10.82500  -0.00390   -0.03603
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.29000   30.39000  -0.10000   -0.32906
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.33700    9.33830  -0.00130   -0.01392
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.80020    9.80200  -0.00180   -0.01836
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69490    9.69630  -0.00140   -0.01444
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99660    9.99790  -0.00130   -0.01300
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97600    9.97770  -0.00170   -0.01704
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86780    9.86920  -0.00140   -0.01419
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89440    9.89560  -0.00120   -0.01213
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.85100    8.84010   0.01090    0.12330
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.76310    9.75130   0.01180    0.12101
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.42860    9.41690   0.01170    0.12424
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.61560   10.60240   0.01320    0.12450
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34880   10.33630   0.01250    0.12093
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.04200   10.02930   0.01270    0.12663
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.52760    9.51560   0.01200    0.12611
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.84500    9.83260   0.01240    0.12611
富達卓越領航全球組合基金                                         14.83000   14.88000  -0.05000   -0.33602
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.07510    9.06510   0.01000    0.11031
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.70290    9.69250   0.01040    0.10730
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.57320    9.56260   0.01060    0.11085
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.01850   10.00740   0.01110    0.11092
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.95160    9.94090   0.01070    0.10764
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.84650    9.83560   0.01090    0.11082
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.63190    9.62100   0.01090    0.11329
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.87670    9.86560   0.01110    0.11251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.75000   12.68000   0.07000    0.55205
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.10000   12.17000  -0.07000   -0.57518
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.75500    9.76920  -0.01420   -0.14535
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51340    9.51360  -0.00020   -0.00210
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.93880    8.93800   0.00080    0.00895
富蘭克林華美中華基金                                             14.93000   14.91000   0.02000    0.13414
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.84000   20.77000   0.07000    0.33702
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.75000   19.73000   0.02000    0.10137
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.17230    8.16690   0.00540    0.06612
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.50990    9.50470   0.00520    0.05471
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.05360   10.04810   0.00550    0.05474
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.45300    9.44680   0.00620    0.06563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01690   11.02870  -0.01180   -0.10699
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.96640    8.97600  -0.00960   -0.10695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.48130    9.49150  -0.01020   -0.10746
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.90830   12.92300  -0.01470   -0.11375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.52460   10.53660  -0.01200   -0.11389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13600   10.14700  -0.01100   -0.10841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.87210    7.88060  -0.00850   -0.10786
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.43010    9.44040  -0.01030   -0.10911
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.53140   10.54160  -0.01020   -0.09676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.64360    7.65100  -0.00740   -0.09672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.16960    9.17850  -0.00890   -0.09697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44180   10.45330  -0.01150   -0.11001
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.93040    7.93910  -0.00870   -0.10958
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.36560    8.36490   0.00070    0.00837
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.60110    9.60150  -0.00040   -0.00417
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.17270   10.17310  -0.00040   -0.00393
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.67880   12.67780   0.00100    0.00789
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.26000    8.30000  -0.04000   -0.48193
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.67000   11.69000  -0.02000   -0.17109
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.05920   13.09500  -0.03580   -0.27339
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美第一富基金                                           41.25000   40.92000   0.33000    0.80645
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28290   10.28280   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.84000   13.92000  -0.08000   -0.57471
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.03000   14.07000  -0.04000   -0.28429
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.12450    7.14530  -0.02080   -0.29110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.58520   11.62340  -0.03820   -0.32865
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.22540   10.22100   0.00440    0.04305
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.33610   11.33120   0.00490    0.04324
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.36160    7.36200  -0.00040   -0.00543
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.76140    9.76270  -0.00130   -0.01332
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62830   10.62970  -0.00140   -0.01317
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95450   10.95500  -0.00050   -0.00456
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.39000   19.42000  -0.03000   -0.15448
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47890   11.47790   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 34.59060   34.37400   0.21660    0.63013
復華大中華中小策略基金                                           10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
復華中小精選基金                                                 66.07000   65.73000   0.34000    0.51727
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.01000   12.07000  -0.06000   -0.49710
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
復華台灣智能基金                                                 11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
復華全方位基金                                                   27.31000   27.12000   0.19000    0.70059
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.89000   20.91000  -0.02000   -0.09565
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.60000   20.57000   0.03000    0.14584
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.40000   16.44000  -0.04000   -0.24331
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.95000   14.99000  -0.04000   -0.26684
復華全球原物料基金                                                9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.44000   13.47000  -0.03000   -0.22272
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45680   11.44900   0.00780    0.06813
復華全球債券基金                                                 13.56400   13.55640   0.00760    0.05606
復華全球債券組合基金                                             14.74000   14.75000  -0.01000   -0.06780
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
復華有利貨幣市場基金                                             13.41440   13.41430   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.29000   14.33000  -0.04000   -0.27913
復華亞太成長基金                                                 14.71000   14.76000  -0.05000   -0.33875
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
復華東協世紀基金                                                 14.04000   14.09000  -0.05000   -0.35486
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.66000   12.65000   0.01000    0.07905
復華恒生基金                                                     22.07000   22.08000  -0.01000   -0.04529
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.82000   38.67000   0.15000    0.38790
復華神盾基金                                                     23.74340   23.56770   0.17570    0.74551
復華高成長基金                                                   62.90000   62.77000   0.13000    0.20711
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.99000  -0.01000   -0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.37380   14.37360   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.95000   17.95000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                     19.95000   19.90000   0.05000    0.25126
復華華人世紀基金                                                 19.82000   19.94000  -0.12000   -0.60181
復華傳家二號基金                                                 27.19740   27.03170   0.16570    0.61298
復華傳家基金                                                     22.39330   22.21280   0.18050    0.81259
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.88000   18.87000   0.01000    0.05299
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.22000    6.21000   0.01000    0.16103
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
復華新興市場短期收益基金                                         10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
復華滬深300 A股基金                                              25.27000   25.24000   0.03000    0.11886
復華數位經濟基金                                                 52.95000   52.56000   0.39000    0.74201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.99160    9.99150   0.00010    0.00100
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.84080    9.84020   0.00060    0.00610
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14880   10.14870   0.00010    0.00099
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96480    9.96410   0.00070    0.00703
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.99350    9.99540  -0.00190   -0.01901
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97890    9.97910  -0.00020   -0.00200
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99780    9.99920  -0.00140   -0.01400
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98310    9.98290   0.00020    0.00200
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99780    9.99920  -0.00140   -0.01400
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.98310    9.98290   0.00020    0.00200
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32740    9.33040  -0.00300   -0.03215
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.17710    9.16590   0.01120    0.12219
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68360    8.67140   0.01220    0.14069
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36450   11.36850  -0.00400   -0.03518
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.19200   11.17830   0.01370    0.12256
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.70890   10.69390   0.01500    0.14027
景順主流基金                                                     19.92000   19.94000  -0.02000   -0.10030
景順台灣科技基金                                                 37.06000   36.90000   0.16000    0.43360
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 21.20000   21.19000   0.01000    0.04719
景順全球康健基金                                                 17.43000   17.50000  -0.07000   -0.40000
景順貨幣市場基金                                                 15.91310   15.91300   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     37.02000   36.90000   0.12000    0.32520
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.01000   15.97000   0.04000    0.25047
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.98000    9.02000  -0.04000   -0.44346
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82360    8.82670  -0.00310   -0.03512
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36670    8.36210   0.00460    0.05501
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10970   11.11360  -0.00390   -0.03509
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51340   10.50750   0.00590    0.05615
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.62000    8.72000  -0.10000   -1.14679
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.02000    9.14000  -0.12000   -1.31291
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.51000   12.67000  -0.16000   -1.26283
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64120    9.64160  -0.00040   -0.00415
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33130    9.33000   0.00130    0.01393
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78250    9.78290  -0.00040   -0.00409
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.46960    9.46830   0.00130    0.01373
華南永昌永昌基金                                                 19.68000   19.66000   0.02000    0.10173
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36440   14.36280   0.00160    0.01114
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
華南永昌全球精品基金                                             14.43000   14.46000  -0.03000   -0.20747
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.11000   14.04000   0.07000    0.49858
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.33000   13.27000   0.06000    0.45215
華南永昌物聯網精選基金                                           13.30000   13.30000   0.00000    0.00000
華南永昌策略報酬基金                                             10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17550   16.17530   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.94170   24.90910   0.03260    0.13088
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91620   11.91610   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14990   10.15020  -0.00030   -0.00296
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.38580   10.35200   0.03380    0.32651
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00430   10.00460  -0.00030   -0.00300
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21240   10.17910   0.03330    0.32714
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05190   10.05290  -0.00100   -0.00995
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.22880   10.19620   0.03260    0.31973
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05190   10.05290  -0.00100   -0.00995
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.22340   10.19090   0.03250    0.31891
華頓中小型基金                                                   24.71000   24.63000   0.08000    0.32481
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.25140   13.24020   0.01120    0.08459
華頓台灣基金                                                     25.34000   25.22000   0.12000    0.47581
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49870   11.49860   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.43850   13.44490  -0.00640   -0.04760
華頓全球高收益債券基金B                                           8.56060    8.56470  -0.00410   -0.04787
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.76000    5.76000   0.00000    0.00000
華頓新興亞太債券基金A                                            10.53380   10.52800   0.00580    0.05509
華頓新興亞太債券基金B                                             8.14610    8.14170   0.00440    0.05404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.10500    3.10680  -0.00180   -0.05794
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.40520   14.38920   0.01600    0.11119
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49240    0.49190   0.00050    0.10165
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.02270   12.02660  -0.00390   -0.03243
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.01530   11.02180  -0.00650   -0.05897
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.08890   11.07370   0.01520    0.13726
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.13560   10.12180   0.01380    0.13634
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.92880   11.91460   0.01420    0.11918
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.02400   11.01100   0.01300    0.11806
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.23000   13.35000  -0.12000   -0.89888
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.82000   11.90000  -0.08000   -0.67227
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.36000   13.46000  -0.10000   -0.74294
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41490    2.41560  -0.00070   -0.02898
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98650    1.98890  -0.00240   -0.12067
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.28360   12.26970   0.01390    0.11329
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.18300   10.17150   0.01150    0.11306
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38230    0.38180   0.00050    0.13096
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33020    0.32980   0.00040    0.12129
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.65000    3.66000  -0.01000   -0.27322
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.95000   16.94000   0.01000    0.05903
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.21090   13.21200  -0.00110   -0.00833
匯豐太平洋精典基金                                               18.64000   18.73000  -0.09000   -0.48051
匯豐台灣精典基金                                                 24.36000   24.37000  -0.01000   -0.04103
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.86000    7.91000  -0.05000   -0.63211
匯豐安富基金                                                     25.59000   25.62000  -0.03000   -0.11710
匯豐成功基金                                                     38.28000   38.36000  -0.08000   -0.20855
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46570    2.46840  -0.00270   -0.10938
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28100    2.28380  -0.00280   -0.12260
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84200   11.83730   0.00470    0.03971
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.36190    8.35700   0.00490    0.05863
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39170    0.39160   0.00010    0.02554
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35710    0.35690   0.00020    0.05604
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
匯豐金磚動力基金                                                 15.46000   15.40000   0.06000    0.38961
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96940   14.96940   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81330   15.81320   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.01000    4.98000   0.03000    0.60241
匯豐新鑽動力基金                                                 11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.76920    5.75600   0.01320    0.22933
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.24610    9.23300   0.01310    0.14188
匯豐龍鳳基金                                                     52.25000   52.26000  -0.01000   -0.01914
匯豐龍騰電子基金                                                 38.62000   38.51000   0.11000    0.28564
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47410   12.47740  -0.00330   -0.02645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.36000   20.39000  -0.03000   -0.14713
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
新光中國成長基金(美元)                                           13.59000   13.67000  -0.08000   -0.58522
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.86000   12.95000  -0.09000   -0.69498
新光台灣富貴基金                                                 24.37000   24.40000  -0.03000   -0.12295
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00730   10.00390   0.00340    0.03399
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.27550    9.28650  -0.01100   -0.11845
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73430    9.73150   0.00280    0.02877
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.01320    9.02400  -0.01080   -0.11968
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41730   15.41720   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            26.14000   26.15000  -0.01000   -0.03824
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.13000   25.17000  -0.04000   -0.15892
新光兩岸優勢基金                                                 14.72000   14.82000  -0.10000   -0.67476
新光店頭基金                                                     25.73000   25.74000  -0.01000   -0.03885
新光南非幣保本基金                                               11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
新光創新科技基金                                                 15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84380    9.84620  -0.00240   -0.02437
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19340   10.18870   0.00470    0.04613
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.82440    9.83650  -0.01210   -0.12301
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48600    9.48830  -0.00230   -0.02424
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.82870    9.82980  -0.00110   -0.01119
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.47740    9.48910  -0.01170   -0.12330
新光福運平衡基金                                                 17.08900   17.10940  -0.02040   -0.11923
新光澳幣八年期保本基金                                           10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.05180   10.03980   0.01200    0.11952
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.05250   10.04050   0.01200    0.11952
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.95240    9.95210   0.00030    0.00301
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95240    9.95210   0.00030    0.00301
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97710    9.97770  -0.00060   -0.00601
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97690    9.97750  -0.00060   -0.00601
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95810    9.95950  -0.00140   -0.01406
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.95850    9.95990  -0.00140   -0.01406
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.29000    7.31000  -0.02000   -0.27360
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.03800   10.02780   0.01020    0.10172
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.88060    9.87060   0.01000    0.10131
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02880   10.03030  -0.00150   -0.01495
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89830    9.89990  -0.00160   -0.01616
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.89950    9.90540  -0.00590   -0.05956
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09160   10.09750  -0.00590   -0.05843
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95300   13.95370  -0.00070   -0.00502
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79520    8.79560  -0.00040   -0.00455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.80610   36.68480   0.12130    0.33065
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.09400   36.94530   0.14870    0.40249
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.61780   38.44600   0.17180    0.44686
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03630   11.03530   0.00100    0.00906
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16700   10.13570   0.03130    0.30881
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.27020   13.36290  -0.09270   -0.69371
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.81160   10.85480  -0.04320   -0.39798
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
群益大印度基金-人民幣                                            12.91080   12.92610  -0.01530   -0.11837
群益大印度基金-美元                                              13.23510   13.21140   0.02370    0.17939
群益大印度基金-新臺幣                                            11.91000   11.88000   0.03000    0.25253
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.46800   12.52000  -0.05200   -0.41534
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.10510   13.12070  -0.01560   -0.11890
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.71750   11.76630  -0.04880   -0.41474
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.23980   11.25310  -0.01330   -0.11819
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.63530    9.64680  -0.01150   -0.11921
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.78560    9.82650  -0.04090   -0.41622
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.73990    9.75150  -0.01160   -0.11896
群益中小型股基金                                                 45.94000   45.70000   0.24000    0.52516
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.01220   10.03240  -0.02020   -0.20135
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.13170   10.12210   0.00960    0.09484
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01470    9.00450   0.01020    0.11328
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.96920    8.98730  -0.01810   -0.20140
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.07610    9.06750   0.00860    0.09484
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.07620    8.06710   0.00910    0.11280
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.03100   10.01710   0.01390    0.13876
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43040   11.43730  -0.00690   -0.06033
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.26270   11.24720   0.01550    0.13781
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.48720   10.47140   0.01580    0.15089
群益中國新機會基金N-美元                                          9.93620    9.95380  -0.01760   -0.17682
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.80430    8.84610  -0.04180   -0.47252
群益中國新機會基金-美元                                          10.62430   10.64310  -0.01880   -0.17664
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
群益平衡王基金                                                   19.57840   19.60130  -0.02290   -0.11683
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.84000    7.82000   0.02000    0.25575
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.73000    5.71000   0.02000    0.35026
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.72990    9.73430  -0.00440   -0.04520
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.12320   10.09760   0.02560    0.25353
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.90860    8.91260  -0.00400   -0.04488
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.26880    9.24540   0.02340    0.25310
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.33000    8.31000   0.02000    0.24067
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02710   10.01170   0.01540    0.15382
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88670    9.87050   0.01620    0.16413
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.61510    9.60030   0.01480    0.15416
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.54730    9.53160   0.01570    0.16472
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.08480   10.06930   0.01550    0.15393
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19650   10.17980   0.01670    0.16405
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.78430    9.76920   0.01510    0.15457
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15590   10.14990   0.00600    0.05911
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.52100    7.51650   0.00450    0.05987
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.20750   15.24360  -0.03610   -0.23682
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
群益印度中小基金N-美元                                            9.82920    9.84040  -0.01120   -0.11382
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
群益印度中小基金-人民幣                                          14.54260   14.60250  -0.05990   -0.41020
群益印度中小基金-美元                                            14.05830   14.07440  -0.01610   -0.11439
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.42000   15.43000  -0.01000   -0.06481
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.74000   15.80000  -0.06000   -0.37975
群益安家基金                                                     23.83250   23.78200   0.05050    0.21235
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05390   16.05370   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             22.23000   22.25000  -0.02000   -0.08989
群益亞太中小基金                                                 13.69000   13.77000  -0.08000   -0.58097
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.60000   17.63000  -0.03000   -0.17016
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64930    9.63850   0.01080    0.11205
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54590    7.53750   0.00840    0.11144
群益店頭市場基金                                                 97.15000   96.72000   0.43000    0.44458
群益東方盛世基金                                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
群益東協成長基金-人民幣                                          14.76510   14.81310  -0.04800   -0.32404
群益東協成長基金-美元                                            14.12640   14.13020  -0.00380   -0.02689
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.34360   11.36810  -0.02450   -0.21552
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.92560   10.94570  -0.02010   -0.18363
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.20060   10.21860  -0.01800   -0.17615
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.22370   10.24580  -0.02210   -0.21570
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.85050    9.86860  -0.01810   -0.18341
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.19450    9.21070  -0.01620   -0.17588
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.98470   10.00620  -0.02150   -0.21487
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.02560   10.04400  -0.01840   -0.18319
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.06150   10.07920  -0.01770   -0.17561
群益長安基金                                                     28.74000   28.64000   0.10000    0.34916
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.86170   14.89830  -0.03660   -0.24567
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.61000   13.64000  -0.03000   -0.21994
群益真善美基金                                                   17.37790   17.36730   0.01060    0.06103
群益馬拉松基金                                                  119.59000  119.19000   0.40000    0.33560
群益深証中小板基金                                               16.23000   16.22000   0.01000    0.06165
群益創新科技基金                                                 32.00000   31.74000   0.26000    0.81916
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.96090    0.00000   9.96090    0.00000
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.99230    0.00000   9.99230    0.00000
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.84750   10.89000  -0.04250   -0.39027
群益華夏盛世基金-美元                                            11.01790   11.02830  -0.01040   -0.09430
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.23000   17.25000  -0.02000   -0.11594
群益奧斯卡基金                                                   27.92000   27.67000   0.25000    0.90351
群益新興金鑽基金-美元                                            13.94840   14.06150  -0.11310   -0.80432
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.11000   10.19000  -0.08000   -0.78508
群益葛萊美基金                                                   23.62000   23.49000   0.13000    0.55343
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.39000   18.37000   0.02000    0.10887
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.41000    8.42000  -0.01000   -0.11876
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.44000   13.41000   0.03000    0.22371
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69990   11.73050  -0.03060   -0.26086
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.61090   11.63760  -0.02670   -0.22943
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.44750   11.47600  -0.02850   -0.24834
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.85300    8.87630  -0.02330   -0.26250
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.61230    9.63440  -0.02210   -0.22939
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.17490    9.19780  -0.02290   -0.24897
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
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德信大發基金                                                     29.90000   29.79000   0.11000    0.36925
德信中國精選成長基金                                             12.84000   12.91000  -0.07000   -0.54222
德信台灣主流中小基金                                             18.39000   18.25000   0.14000    0.76712
德信新興股票組合基金                                             11.95000   11.99000  -0.04000   -0.33361
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91180   11.91170   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66500   10.66470   0.00030    0.00281
德信數位時代基金                                                 28.76000   28.59000   0.17000    0.59461
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63870   11.63860   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.34000   17.29000   0.05000    0.28918
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.93000   18.01000  -0.08000   -0.44420
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.99730   10.02450  -0.02720   -0.27134
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.00760   14.04780  -0.04020   -0.28617
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.34090    8.33730   0.00360    0.04318
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.53050   11.52670   0.00380    0.03297
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.60690   11.60270   0.00420    0.03620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.07010   13.06270   0.00740    0.05665
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摩根大歐洲基金                                                   18.11000   18.18000  -0.07000   -0.38504
摩根中小基金                                                     25.48000   25.20000   0.28000    1.11111
摩根中國A股基金                                                  15.98000   16.02000  -0.04000   -0.24969
摩根中國A股基金(美元)                                            13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
摩根中國亮點基金                                                 14.72000   14.76000  -0.04000   -0.27100
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.40260   12.40350  -0.00090   -0.00726
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.45320   13.46720  -0.01400   -0.10396
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.85430   10.85680  -0.00250   -0.02303
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.68160   13.68270  -0.00110   -0.00804
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.29060   15.30650  -0.01590   -0.10388
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   20.98000   0.16000    0.76263
摩根台灣增長基金                                                 51.82000   51.71000   0.11000    0.21272
摩根平衡基金                                                     28.08000   28.09000  -0.01000   -0.03560
摩根全球α基金                                                   18.74000   18.82000  -0.08000   -0.42508
摩根全球平衡基金                                                 15.76550   15.78930  -0.02380   -0.15073
摩根全球發現基金                                                 12.57000   12.62000  -0.05000   -0.39620
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.84730    9.87330  -0.02600   -0.26334
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.67020   10.70000  -0.02980   -0.27850
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.22560   10.25340  -0.02780   -0.27113
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32320   11.35330  -0.03010   -0.26512
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.01460   11.03700  -0.02240   -0.20295
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.80680   13.83490  -0.02810   -0.20311
摩根亞洲基金                                                     59.02000   59.37000  -0.35000   -0.58952
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.92620    8.91880   0.00740    0.08297
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.34200   10.33580   0.00620    0.05999
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.28620    9.27940   0.00680    0.07328
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.65030   12.63980   0.01050    0.08307
摩根東方內需機會基金                                             18.69000   18.81000  -0.12000   -0.63796
摩根東方科技基金                                                 38.96000   39.04000  -0.08000   -0.20492
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
摩根金龍收成基金                                                 24.01000   24.10000  -0.09000   -0.37344
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05810   15.05800   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.59000   14.61000  -0.02000   -0.13689
摩根新金磚五國基金                                               12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
摩根新絲路基金                                                   11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
摩根新興35基金                                                   14.46000   14.52000  -0.06000   -0.41322
摩根新興日本基金                                                 25.07000   25.11000  -0.04000   -0.15930
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98940    7.99020  -0.00080   -0.01001
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06510   11.06610  -0.00100   -0.00904
摩根新興科技基金                                                 60.29000   59.64000   0.65000    1.08987
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.51620    8.51080   0.00540    0.06345
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.63200   10.62530   0.00670    0.06306
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.24630    9.30460  -0.05830   -0.62657
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.25320   10.32270  -0.06950   -0.67327
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.86670    9.93060  -0.06390   -0.64347
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.42460   10.49030  -0.06570   -0.62629
摩根龍揚基金                                                     35.89000   36.02000  -0.13000   -0.36091
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.12000   11.19000  -0.07000   -0.62556
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42500    9.42730  -0.00230   -0.02440
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25520   11.25800  -0.00280   -0.02487
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.95000   25.77000   0.18000    0.69849
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.74150   11.74180  -0.00030   -0.00255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12940   11.13060  -0.00120   -0.01078
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.27710   10.27930  -0.00220   -0.02140
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.56340   10.56370  -0.00030   -0.00284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02350   10.02460  -0.00110   -0.01097
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.24960    9.25160  -0.00200   -0.02162
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.99140   11.00360  -0.01220   -0.11087
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.48920   10.49900  -0.00980   -0.09334
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.12000   10.14550  -0.02550   -0.25134
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.74880    9.77180  -0.02300   -0.23537
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.01930   10.04460  -0.02530   -0.25188
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.65170    9.67440  -0.02270   -0.23464
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.84130   11.86500  -0.02370   -0.19975
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.67590   11.70230  -0.02640   -0.22560
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.37060   10.39280  -0.02220   -0.21361
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.40210   11.42480  -0.02270   -0.19869
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.22540   11.25070  -0.02530   -0.22487
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.97340    9.99480  -0.02140   -0.21411
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.59430   23.47460   0.11970    0.50991
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13940   13.13930   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.83280   10.82650   0.00630    0.05819
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.43170    8.42670   0.00500    0.05934
聯邦精選科技基金                                                 13.02000   12.96000   0.06000    0.46296
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14700   16.14480   0.00220    0.01363
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.53120   12.60890  -0.07770   -0.61623
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.33150   12.37570  -0.04420   -0.35715
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.89770   11.94030  -0.04260   -0.35677
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71790   11.71520   0.00270    0.02305
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.09130   11.08480   0.00650    0.05864
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.72170   10.71920   0.00250    0.02332
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.82160    8.81640   0.00520    0.05898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.30000   38.37000  -0.07000   -0.18243
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.69000   15.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.74000   20.76000  -0.02000   -0.09634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.94000   18.96000  -0.02000   -0.10549
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.13000   16.15000  -0.02000   -0.12384
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.81000   16.83000  -0.02000   -0.11884
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.89000   15.91000  -0.02000   -0.12571
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.14000   16.16000  -0.02000   -0.12376
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.43000   18.42000   0.01000    0.05429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.36000   17.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97850   14.97840   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.66860   10.66440   0.00420    0.03938
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.52710   14.52250   0.00460    0.03167
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.93770    7.93470   0.00300    0.03781
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.35000   22.29000   0.06000    0.26918
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.67000   14.72000  -0.05000   -0.33967
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.88000   15.91000  -0.03000   -0.18856
瀚亞巴西基金                                                      5.59000    5.63000  -0.04000   -0.71048
瀚亞外銷基金                                                     42.12000   42.07000   0.05000    0.11885
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51670   10.51430   0.00240    0.02283
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33120   10.33530  -0.00410   -0.03967
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18500   12.18950  -0.00450   -0.03692
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09670   10.10020  -0.00350   -0.03465
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.73180    7.72990   0.00190    0.02458
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.22740    8.23070  -0.00330   -0.04009
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.21890    8.22190  -0.00300   -0.03649
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36410    7.36710  -0.00300   -0.04072
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.07670    9.08000  -0.00330   -0.03634
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.50770    9.50520   0.00250    0.02630
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.61720    9.62100  -0.00380   -0.03950
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46100    9.46450  -0.00350   -0.03698
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
瀚亞印度基金-美元                                                13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.06000   29.02000   0.04000    0.13784
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.28000   12.30000  -0.02000   -0.16260
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.84000   11.90000  -0.06000   -0.50420
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.93000   16.00000  -0.07000   -0.43750
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.98940   12.02260  -0.03320   -0.27615
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.74710   12.78920  -0.04210   -0.32918
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.51170   11.53420  -0.02250   -0.19507
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.91900   10.93890  -0.01990   -0.18192
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.73350   11.77280  -0.03930   -0.33382
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.55360    9.58000  -0.02640   -0.27557
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.74070    9.77060  -0.02990   -0.30602
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.79080    9.80990  -0.01910   -0.19470
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.27930    9.29630  -0.01700   -0.18287
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.44720    9.47880  -0.03160   -0.33338
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.35780   14.38780  -0.03000   -0.20851
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.73060   10.76070  -0.03010   -0.27972
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.07900   11.10380  -0.02480   -0.22335
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.70780   12.73440  -0.02660   -0.20888
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.15000   11.26000  -0.11000   -0.97691
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.80000   22.93000  -0.13000   -0.56694
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53650   13.53640   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.08000   25.08000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   61.09000   60.85000   0.24000    0.39441
瀚亞理財通基金                                                   25.09000   25.13000  -0.04000   -0.15917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞菁華基金                                                     22.46000   22.42000   0.04000    0.17841
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.25250   13.25070   0.00180    0.01358
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.63270    9.63140   0.00130    0.01350
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.96030   10.99230  -0.03200   -0.29111
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.86080    9.92100  -0.06020   -0.60679
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.55300   11.57870  -0.02570   -0.22196
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.22160   10.24270  -0.02110   -0.20600
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.22730   10.26220  -0.03490   -0.34008
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.99360    9.01980  -0.02620   -0.29047
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.82610    7.87390  -0.04780   -0.60707
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.95310    9.97520  -0.02210   -0.22155
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.83140    8.84980  -0.01840   -0.20791
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.33260    8.36110  -0.02850   -0.34086
瀚亞電通網基金                                                   15.84000   15.78000   0.06000    0.38023
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.76840   13.77280  -0.00440   -0.03195
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.28420   10.28490  -0.00070   -0.00681
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.31410   10.31780  -0.00370   -0.03586
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.71450   11.71830  -0.00380   -0.03243
瀚亞歐洲基金                                                     11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
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