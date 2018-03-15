芬蘭政府10億美元入股諾基亞 占比3.3%

芬蘭政府的投資基金買入了諾基亞的股票，并稱諾基亞“對國家非常重要”。

3月13日，芬蘭政府的投資基金Solidium公開消息稱，公司2018年初以8.44億歐元(約10.45億美元)的價格購入了3.3%的諾基亞股票。

諾基亞曾經是世界移動電話市場的霸主。英國金融時報3月13日的報道中稱，據政府官方信息，2000年初，諾基亞股票高峰市值曾占芬蘭證券交易所總市值的一半，貢獻了芬蘭國内生産總值(GDP)的4%。

但由于沒有跟上智能手機發展的潮流，諾基亞移動電話部門的沒落讓芬蘭經濟付出了巨大的代價。2013年，諾基亞的手機部門被微軟收購，造成了芬蘭國内數千工作崗位遭到裁員，但諾基亞也因此獲得資金并購了法國通信公司阿爾卡特-朗訊(Alcatel-Lucent)，鞏固了其世界最大電信設備制造商之一的地位。

現在的諾基亞專注于通信網絡。據路透社3月13日報道，諾基亞現在在芬蘭本土有6300名員工，全球員工超過10萬名。

英國金融時報評論稱，基金Solidium過去是芬蘭進行政府幹預所用，幫助本國公司應對外國公司并購的威脅。此次購入諾基亞股票，是在通信領域的政治地位越發提高的當下，為了支持“對國家非常重要” 的公司采取的行動。

另外值得注意的是，上述報道提到，Solidium在收購諾基亞股份之前，先于2月以5.1億歐元(約6.3億美元)的價格出售了其持有的3.2%特利亞(Telia Company)股份。特利亞是瑞典電信公司，提供瑞典本土的電話和瑞典、芬蘭及波羅的海國家的移動通信網絡運營服務。

在接受路透社采訪時，Solidium首席執行官Antti Mäkinen稱，“我們相信這是一項好的投資。諾基亞是芬蘭最大的公司，而芬蘭對它的所有權一直比較薄弱。”

芬蘭經濟部長Mika Lintila則表示，投資諾基亞的計劃單純是Solidium董事會的決定。但他也補充道，“對芬蘭來說，諾基亞當然是一家有趣的公司，它的所有權一直以來都非常分散。Solidium現在是重要的股東，未來讨論董事會席位會聽取它的意見。”

實際上，3.3%的股權影響力依舊有限。諾基亞大部分的股權都在外國機構投資者的手中。

截至2017年底，諾基亞最大的股東是美國的黑石公司(BlackRock)，擁有諾基亞6.2%的股份。黑石是全球最大的投資公司。

路透社報道中還提到，諾基亞的競争對手是瑞典的愛立信和中國的華為。過去幾年，由于4G網絡正在逐漸過時，通信公司發展5G網絡的競争十分激烈。

2018年2月，諾基亞稱其會提速原定的時間表，加速發展5G網絡，這提振了投資者對諾基亞2018年發展的信心。

來源：澎湃新聞

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