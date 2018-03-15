銀聯回應支付寶、微信接入傳聞

針對網傳支付寶、微信接入銀聯一事，中國銀聯相關負責人今日回複中國證券網：為了落實黨的十九大精神以及中央經濟工作會議、全國金融工作會議精神，按照“健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線”的要求，2017年以來人民銀行密集出台了支付領域的系列監管政策。中國銀聯作為具有合法資質的清算機構，堅決擁護和貫徹央行各項監管政策，并積極推動産業相關機構加快市場規範行動，將各項監管政策落實到位。

網傳方案讨論了接入整體邏輯架構、聯機處理交易以及收單機構需處理的工作。

支付寶和微信方面未給出具體回應。此前兩家公司稱已按要求與網聯溝通，在推進相關工作，但未透露更多的切量工作進展。

2017年，央行連發數文，鐵腕整治支付行業。其中，一個硬性要求是支付機構要斷開與銀行直連，必須通過合法清算機構完成清算。在最新的《條碼支付業務規範(試行)》(296号文)中，央行要求銀行、支付機構不得新增直連，存量業務要盡快遷移至合法的清算機構處理。生效日期是4月1日。

數據顯示，銀聯已和全國200家銀行完成了互聯互通。此外，還與包括十餘家主要支付機構在内的上百家成員機構達成合作共識，其中70餘家機構已經完成平台對接或正在開展對接工作。

網聯方面，據央行3月5日公布的《2017年支付體系運行總體情況》相關統計數據顯示，截至去年四季度末，共有248家商業銀行和65家支付機構接入網聯平台。

來源：中國證券網

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