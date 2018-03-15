特步(01368-HK)：利潤跌逾22% 2017年派息比率103.8%

2017年為特步(01368-HK)完成三年戰略變革的收尾之年，集團已完全掌控整個零售渠道。集團意識到快速變革為集團財務帶來的一些暫時性的挑戰，但於創建更好的未來是必要的。

集團2017年的收入為51.134億元(人民幣.下同)，同比跌5.2%。2017年下半年收入跌幅收窄為2.1%。毛利率上升0.7個百分點至43.9%，主要由於有效精簡業務部門，以及電商收入貢獻比重的提高。股東應佔利潤為4.081億元，跌22.7%，主要受累於庫存回購損失1.208億元；核心業務應佔利潤約5.290億元，微升0.2%。每股基本收益18.81分，跌21.3%。末期股息每股4.5港仙，升38.5%，另派特別股息每股10港仙以慶祝集團於香港上市十週年。全年總派息上升39.4%至每股23.0港仙，相當於全年派息比率103.8%。

零售渠道變革，讓集團保持强勁現金流，淨現金及等價物達29.338億元，相當於淨資産的55.1%； 應收款項周轉天數由2017年下半年減少34天至130日，應收賬款降22.5%至17.2 億元。

集團已將特步獨家總代理商由批發商轉變爲部分零售商，年內平均同店銷售額呈中單位數增長，獨家總代理商直營店的銷售效益已提升10%以上，新裝修爲體育形象的店鋪每平方米銷售額提升逾10%。電子商務方面，目前佔集團收入的 逾20%。

特步主席兼行政總裁丁水波先生表示，2017年標誌著特步三年戰略變革，從時尚運動品牌轉型為致力成爲「中國跑者的首選品牌」的專業體育時尚品牌的最後一站。變革成果將從2018年起收穫碩果。

特步已完全掌控零售渠道，從管理分銷渠道轉爲管理由約6,000家門店組成的零售網絡。集團決定店舖位置及陳列、制定產品訂購指引、統一零售吊牌價、根據零售店層級設定折扣區間、並對所有零售店員工進行培訓。獨家總代理商已由批發商轉變爲部分零售商，其直營店佔特步店鋪總數60%以上，這些直營店的零售效益已提升10%以上。在渠道扁平化過程期間,集團主動爲獨家總代理商延長應收賬款信貸期以助於加快轉型步伐。由於轉型即將完成，集團意將應收賬款信貸期調回至合約內訂明的120天。

集團已將一半以上的特步店舖升級為國際化的「6s」代運動風格設計，這些新體育形象店鋪每平方米銷售額提升逾10%。除此之外，大數據團隊運用全面覆蓋的企業資源規劃系統以監控實時存貨水平及銷售表現。集團的零售庫存處於約為4個月，較同業4-6個月為低。大數據分析有助集團主動為各店鋪設定精確的折扣範圍、指導店員更改店內産品展示、洞悉如何提高客服質量、爲獨家總代理商制 定各店鋪的精準産品訂購指引,及洞察消費者行爲使未來産品向更受歡迎的方向發展。

在運動表現類服裝方面，集團整合科技至六大核心科技平台，即酷乾科技、釋冰科技、熱能科技、XTEP-SHIELD、XTEP-COMFORT及XTEP-STRONGER，應對跑者所遇到的不同天氣狀況和運動狀態。運動生活産品方面，特步將休閒設計改為更與國際接軌的時尚設計，亦將由按年齡劃分的校園及都市系列改至按風格劃分的都市、街頭、活力系列。迎合更廣泛消費群對於不同設計風格的追求。

集團已建立中國首個跑步專屬研究中心，以研發及優化產品的功能和科技。並與國際纖維材料開發商合作，以共同開發爲特步獨家使用的纖維科技。

展望未來，2018年除了提高超越產品的品牌忠誠度，集團亦將發佈實驗室研發的獨家鞋類新科技。

集團會進一步強化「新零售」運營中心，通過融合更高智能化的零售技術，探索以用戶為中心的新零售營銷思路。在未來兩年內，集團計劃開設最多10家其直接運營的特步旗艦體驗中心，以展示全新專業體育形象及直接聯結消費者。集團將開始尋求拓展品牌組合，目標爲高端市場及其他獨特的體育零售渠道。



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