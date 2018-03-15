【異動股】次新股板塊午後跌逾5% 華夏航空(002928-CN)等超15股跌停

今日，滬深兩市振蕩下探，創業板延續昨日調整走勢，午後跌勢進一步擴大，跌逾1%。次新股板塊自早開盤後便一路下探。午後，截止發稿，超10股跌停，次新股再度跳水，板塊跌幅超5%。個股方面，華夏航空(002928-CN)、華菱精工(603356-CN)、天永智能(603895-CN)、南都物業(603506-CN)、新疆火炬(603080-CN)、中科信息(300678-CN)、朗博科技(603655-CN)、威唐工業(300707-CN)、創業黑馬(300688-CN)、翔港科技(603499-CN)等超過15股封住跌停。同期，創業板指跌幅擴大至1%以上。

消息面上，3月14日，證監會組織召開稽查執法專項新聞通氣會，其中，廈門北八道集團有限公司(“北八道集團”)因涉嫌多賬戶、運用杠杆資金巨額操縱多隻次新股，將被證監會處以沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元，成為證監會行政處罰曆史上開出的最高額罰單。或是受北八道爆炒次新股領史上最大罰單的消息影響，昨天下午次新股即開始跳水，今天大都紛紛低開下行。

市場分析人士認為，次新股再度回調，更關鍵因素還是與其自身質地及估值有關。據統計，在381隻上市未滿一年的次新股中，有7成去年淨利潤實現同比增長，但整體增幅有限，同比僅增長5%，且市盈率估值已達31倍左右。此外，次新股增長的持續性并不樂觀，據數據寶統計顯示，上市不足兩年的近700隻次新股中，隻有32隻股票2015年至2017年的淨利同比增速超過25%。

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