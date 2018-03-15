東元推全球首款可攜式振動診斷儀 參展中國博覽會被譽為「黑技術」

東元 (1504) 集團推出全球首款可攜式振動診斷儀，該產品在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中亮相，東元指出，被陸媒稱為台灣「黑技術」的可攜式振動診斷儀，成為大會參展產品亮點。近年來在科技界常引用動漫用語「黑科技」，指的是新產品或新技術已遠超越現今人類科技或知識所能及的範疇；像是無人機、自駕車等都被稱為是黑科技。



針對陸媒以「黑技術」稱呼「可攜式振動診斷儀」，東元集團副會長劉兆凱表示，振動為機器之母，而「可攜式振動診斷儀」顛覆了傳統振動的概念，堪稱破壞式創新，且兼具三大智慧功能，包括自動量測、互動式分析診斷、即時遠距監測，深度運用 IoT 技術。



實際負責設計的東訊公司，於去年推出「可攜式振動診斷儀」之後，開始行銷全球，多次參展，獲得產業界的矚目。



東元董事長邱純枝指出，「可攜式振動診斷儀」在大陸市場極具發展潛力，這次在山東濟南所舉辦的中國國際裝備製造業博覽會中，不但是唯一一家台灣廠商被稱為是「黑技術」，更榮獲大會金獎。



東訊公司指出，由於「可攜式振動診斷儀」可以搭配新裝或既有安裝之機電設備，可說是「前後通吃」，市場前景看漲；目前已領先全球取得創新專利，藉由東訊「智慧機電健康管理平台」使產品系列完整，且應用廣泛；對客戶而言，國際大廠類似的檢測儀器，動輒要價六位數，東元集團則是以國民價格挑戰對手，性價比破表。而簡約輕便具質感的外型，一致獲得使用者「形質兩得」的評價。



東訊董事長劉兆凱指出，「可攜式振動診斷儀」改變了傳統振動量測概念，取代昂貴的頻譜分析儀，使到場維修時間巨幅縮短，可成為機電製造、工廠、經銷商、學校、旅館、醫院等機構維保人員之必備工具。



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