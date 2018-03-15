【異動股】新零售板塊快速拉升 永輝超市(601933-CN)漲超4%

臨近午盤，新零售板塊快速拉升，截止發稿，永輝超市(601933-CN)漲4.38%報10.96元，上海九百(600838-CN)漲3.42%報9.07元，蘇甯易購(002024-CN)漲2.17%報13.68元，三江購物(601116-CN)、徐家匯(002561-CN)、紅旗連鎖(002697-CN)、中百集團(000759-CN)等股紛紛拉升漲超1%。

國家統計局14日公布的數據顯示，1至2月份中國社會消費品零售總額61082億元，同比增長9.7%，增速比上年12月份加快0.3個百分點，比上年同期加快0.2個百分點。在諸多細分數據中，最吸引眼球的是，消費升級類商品快速增長。限額以上單位商品零售中，化妝品類零售額同比增長12.5%，增速排名第一，其次是通訊器材類、中西藥品類商品零售額同比分别增長10.7%、10.1%。

另據國家統計局數據顯示，1至2月份全國網上零售額12271億元，同比增長37.3%，比上年全年加快5.1個百分點，比上年同期加快5.4個百分點。其中，實物商品網上零售額9073億元，增長35.6%，占社會消費品零售總額的比重為14.9%;非實物商品網上零售額3198億元，增長42.4%。旅遊消費、電影票房收入、移動支付快速增長。

盡管非實物商品(如虛擬商品、服務類商品等)網上零售額不如實物商品的規模大，但是增速卻比後者高出6.8個百分點。可見，不僅是線下，線上零售也适應了消費升級從商品消費為主到商品與服務并重的轉變趨勢。

商務部新聞發言人高峰在年初的新聞發布會上曾表示，2018年，在宏觀經濟形勢持續向好、現代信息技術應用步伐加快等因素的作用下，零售企業創新轉型不斷升級，實體零售回暖的趨勢將持續增強。

據了解，過去一年，較具規模的零售企業幾乎都被幾大互聯網巨頭“拜訪”過。今年以來，萬達等實體零售“大佬”們均出現在互聯網巨頭的“聯姻名單”上。業内預計，新零售大戰升級，消費者將從中受益，即在手機上實現更智慧、更便捷購物的同時，線下還有更多門店可以體驗。

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