港股早段跌逾200點 內銀股弱勢

港股表現繼續受到外圍股市疲弱拖累，大市低開253點，其後跌幅收窄，恆生指數最新報31196點，跌238點；國企指數最新報12571點，跌112點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.4元，跌0.9%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.38元，跌1.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.95元，跌1.1%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報86.05元，升0.05%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.1元，跌0.6%，中國太平(00966-HK)最新報29.8元，跌1%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.2元，跌0.1%，中國海外(00688-HK)最新報27.5元，跌0.9%，融創中國(01918-HK)最新報30.4元，升0.7%。
重磅股藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報460.4元，跌0.7%，匯豐控股(00005-HK)最新報76.15元，跌0.5%，香港交易所(00388-HK)最新報287.6元，跌0.5%。
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